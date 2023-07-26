|Главу Центральной больницы и Горздрава Алматы Табынбаева уволили после заражения пациентов ВИЧ
14:17 28.07.2023
Главу Центральной больницы Алматы Табынбаева отстранили от работы после заражения пациентов ВИЧ
Директора Центральной клинической больницы Алматы Наримана Табынбаева отстранили от работы после заражения троих пациентов ВИЧ-инфекцией. Об этом рассказал руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Информацию об отстранении директора ЦКБ от должности Иран Шаметеков обнародовал на брифинге 28 июля. Он добавил, что от занимаемых должностей также освободили нескольких других сотрудников больницы.
"С учетом сложившейся ситуации и на основании выводов комиссии, главный врач городской больницы Нариман Табынбаев отстранен от работы. Уволены по отрицательным мотивам заместитель главного врача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации", – сказал Иран Шаметеков.
Материалы и справки с итогами работы комиссии направили в ДП города для принятия процессуального решения и определения меры ответственности каждого сотрудника.
"В настоящее время все три пациента, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, поставлены на диспансерный учет в СПИД центр, обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет средств местного бюджета", – добавил руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков.
Он заверил, что инфекционная безопасность в медучреждениях города находится на постоянном контроле. В медицинских организациях проводят как внутренний производственный контроль, так и плановый внешний контроль со стороны ДСЭК на соответствие требованиям к санитарно-эпидемиологической безопасности по всем категориям пациентов.
Кроме того, специалисты провели комплексную проверку всех стационаров города в части соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и проведения инфекционного контроля. Отмечается, что угрозы инфицирования и системных рисков при оказании медпомощи населению города нет.
Ранее стало известно, кто предположительно виновен в заражении пациентов больницы ВИЧ.
Тамила Языкова
Нариман Табынбаев покинул пост главы горздрава Алматы
20 июня 2022, 18:21
Мейирим Смайыл
Нариман Табынбаев освобожден от должности руководителя Управления здравоохранения Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
"Нариман Табынбаев был освобожден от должности руководителя Управления здравоохранения Алматы в связи с переходом на позицию главного врача Центральной городской клинической больницы. Табынбаев возглавлял управление с декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
Нариман Табынбаев родился 23 февраля 1961 года. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, Казахскую инженерно-техническую академию. Профессор, доктор медицинских наук.
Трудовую деятельность начал в 1985 году детским хирургом Центральной районной больницы Кызылординской области. С 1988 по 1994 год работал заведующим отделением эндоскопии, заместителем главного врача областной больницы по диагностическому центру областной больницы в Кызылорде.
С 1994 по 1997 год был заместителем главного врача по лечебной работе Центральной районной больницы Алматинской области. С 1997 по 2002 год проработал в Научном центре урологии научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим отделением, главным врачом.
С 2008 по 2014 год занимал должность директора Областного медицинского центра в Кызылорде, директора в Научном центре урологии.
С 2014 по 2015 год был заместителем председателя правления АО "Национальный медицинский холдинг" в Астане (ныне Нур-Султан). С 2015 по 2018 год являлся директором Национального научного центра онкологии и трансплантологии в Астане.
С 2019 по 2020 год проходил стажировку в Fox Chase Cancer Center (Philadelphia, USA), University of Minnesota (Minneapolis, USA). С 2018 по 2020 год работал директором Центральной городской клинической больницы УОЗ в Алматы.