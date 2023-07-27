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За что уволен первый замглавы Нацгвардии Узбекистана Инамжон Ибрагимов и замМВД по цифровизации Тураходжаев?
19:50 28.07.2023

Среди руководителей сферы правопорядка, отправленных в отставку президентом, есть также первый заместитель командующего Нацгвардии по общественной безопасности Инамжон Ибрагимов. Кроме того, уволены руководители НГ по Джизакской и Сурхандарьинской областям и начальник отдела охраны Навои.

В пятницу на совещании коллегии МВД Узбекистана в Фергане президент Шавкат Мирзиеев сообщил об увольнении ряда руководителей сферы правопорядка. Среди них первый заместитель командующего Национальной гвардии по общественной безопасности Инамжон Ибрагимов.

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, президент указал на отсутствие системы по борьбе с преступностью на территориях, входящих в зону ответственности Нацгвардии, - общественных местах, парках и рынках.

Шавкат Мирзиеев назвал деятельность Нацгвардии по превращению рынков в территории без преступлений неудовлетворительной.

С начала года и 236 преступлений на территориях, за которые ответственна Нацгвардия, 86% произошло на рынках.

Это было названо причиной освобождения от должности Инамжона Ибрагимова.

Кроме того, президент поручил уволить начальников управлений Нацгвардии по Джизакской и Сурхандарьинской областям, а также начальника отдела охраны по городу Навои.

Ранее мы писали, что в ходе совещания президент сообщил об увольнении 31 руководителя правоохранительной сферы.

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Замглавы МВД уволен за недостаточную цифровизацию в системе
Уволен замминистра внутренних дел Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев, ответственный за цифровизацию. Президент заявил, что он не выполнил ни одну возложенную на него задачу.
Сегодня, 16:12 Политика
По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева уволен заместитель министра внутренних дел Узбекистана Нажмиддин Тураходжаев. Об этом глава государства объявил на совещании коллегии МВД в Фергане.

Президент подверг критике неудовлетворительную ситуацию в сфере цифровизации системы министерства. Он заявил, что Нажмиддин Тураходжаев не довел до конца ни одну возложенную на него задачу.

Нажмиддин Тураходжаев был назначен на этот пост в феврале 2021 года. Ранее он возглавлял Государственный центр персонализации при Кабинете министров.

Ранее мы сообщили, что президент объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Бахриддину Валиеву, первому замминистра внутренних дел Шавкату Рахмонову и заместителю министра Бекмуроду Абдуллаеву, дав им испытательный срок три месяца.

Шавкат Мирзиеев также сообщил об увольнении 15 начальников районных ОВД и 5 районных прокуроров.

Он заявил, что все прокуроры и первые заместители начальников УВД областей будут уволены в конце года, "если не сделают для себя соответствующих выводов".

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Президент Узбекистана уволил 15 глав ОВД и 5 прокуроров
Президент Узбекистана объявил об увольнении 15 начальников ОВД (3 - в Ташкенте) и 5 прокуроров. Он также объявил выговоры первому заместителю генпрокурора и двум заместителям главы МВД. Прокурорам и первым заместителям глав УВД регионов дан срок улучшить работу до конца года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании коллегии МВД, которое проходит в Фергане в пятницу, объявил об увольнении ряда руководителей подразделений внутренних дел и прокуроров из-за плохой работы по сдерживанию преступности.

Это начальники ОВД Сергелийского, Янгихаетского и Шайхантахурского районов Ташкента, Гиждуванского и Каганского районов Бухарской области, Тупраккалинского района Хорезма и Тахтакупырского района Каракалпакстана, Тамдынского района Навоийской области, Яккабагского района Кашкадарьи, Алтынсайского района Сурхандарьи, Зафарабадского района Джизакской области, Баяутского и Гулистанского районов Сырдарьинской области, Мингбулакского района Наманганской области и Алтынкульского района Андижанской области.

Кроме того, уволены прокуроры Андижанского района одноименной области, Бандиханского района Сурхандарьинской области, Бувайдинского района Ферганской области, Нарпайского района Самаркандской области и Юнусабадского района Ташкента.

Глава государства также объявил выговоры первому заместителю генерального прокурора Бахриддину Валиеву, первому заместителю министра внутренних дел Шавкату Рахмонову, а также заместителю главы МВД Бекмуроду Абдуллаеву, ответственному за организацию работы инспекторов профилактики в махаллях. Им дан трехмесячный испытательный срок.

Президент заявил, что все прокуроры и первые заместители начальников УВД областей будут уволены в конце года, "если не сделают для себя соответствующих выводов".

"Газета.uz" писала о прокуроре Бандиханского раойна Соатмуроде Махманове, который называл глав махаллей "собачьим отродьем" за невыполненный план по сбору налогов, оскорблял учителей и ударил фермера по голове сапогами.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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