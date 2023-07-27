 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 27.07.2023
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В Турции сообщили, что Путин отказал Эрдогану в переговорах по зерновой сделке
20:16 28.07.2023

WSJ: Путин отказал Эрдогану в переговорах по возобновлению зерновой сделки

Президент России Владимир Путин отказался беседовать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по вопросу возобновления зерновой сделки, несмотря на то, что последний настоятельно об этом просил. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на дипломатов из МИД Турции.

Уточняется, что на данный момент Москва отказывается вести переговоры по данному вопросу на уровне глав государств. В свою очередь, турецкая сторона продолжает настаивать на том, чтобы диалог велся по другим каналам.

"Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана", - заявил американскому изданию бывший высокопоставленный дипломат турецкого посольства в России.

Также, по его словам, российский президент якобы не отвечает на звонки глав других стран.

Евгений Акопян

Источник - МК
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