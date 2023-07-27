В Узбекистане вывели новые особо крупные сорта нектарина - "хосият" и "ифора"

20:23 28.07.2023

Елена Ким



Новый сорт отличается довольно крупным размером плодов

Узбекистанские селекционеры НИИ садоводства, виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства вывели новые сорта нектарина "хосият" и "ифора".



Новый сорт отличается довольно крупным размером плодов - средний вес одного составляет около 200 граммов. Также они имеют длительный срок хранения - при правильном хранении их можно реализовывать в течение одного месяца после сбора урожая.



В ближайшее время саженцы новых сортов начнут поставлять фермерам для закладки плантаций