 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.07.2023
21:06  Пекин и Анкара хотят спасти зерновую сделку, - Вл.Скосырев
20:27  Путин и лумумбарий. Будем кормить ленивых негров Африки?
20:23  В Узбекистане вывели новые особо крупные сорта нектарина - "хосият" и "ифора"
20:16  В Турции сообщили, что Путин отказал Эрдогану в переговорах по зерновой сделке
19:50  За что уволен первый замглавы Нацгвардии Узбекистана Инамжон Ибрагимов и замМВД по цифровизации Тураходжаев?
19:43  Зачем России нужны русские буряты и русские таджики, - Петр Акопов
14:17  Главу Центральной больницы и Горздрава Алматы Табынбаева уволили после заражения пациентов ВИЧ

12:23  Казахстанский актер Азамат Сатыбалды, сыгравший Назарбаева, возглавил "Казахфильм"
12:20  Рейтинг выживаемости руководителей аппаратов министерств и агентств Казахстана
12:03  Массовая драка с польскими фанатами в Шымкенте: появились подробности
11:55  "Русские здесь не ходят". Банды мигрантов обложили данью московских школьников
11:54  Казахстан справедливый (в реале), - Гульмира Илеуова
11:43  Корейский полководец Ким показал тувинскому коллеге Шойгу беспилотник (железную самолетучую птицу)
11:36  Талибы распечатывают литиевые резервы, а в Таджикистане их только ищут
11:27  Философ Дугин: "Я за репрессии..."
11:02  Ссал каратами. Московские таможенники во "Внуково" нашли в трусах узбекистанца более 60 бриллиантов
10:58  Поутру началась конголезко-руандийская война. Неугомонные тутси не могут жить мирно
09:33  Собрав в кружок африканских дармоедов Путин думает решить какие-то эконом-проблемы России. Ну-ну...
09:27  Как Пекин отбирает у Москвы пальму ближневосточного первенства, - СП
09:21  Вторая смена. Как кыргызстанок продолжают загонять в рамки стереотипов, - Д.Подольская
08:04  На Пике Победы (Киргизия) сгинули 4 "рос-альпиниста", ранее вывесившие украинский флаг на Пике Путина
07:06  Каскад Казарманских ГЭС Кыргызстану построят китайские инвесторы. Есть контракт
06:37  Бывший хоким Термеза Исроил Худайбердиев получил 11 лет колонии (вместе с 17 подельниками!)
00:52  Россия выживет, а Европа?! - Мартина Коцианова
00:50  США пытаются опустить новый "железный занавес", - Абдулла Мурадоглу
00:15  Следствие легализации марихуаны? В конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
00:12  Страна абсурда: Молдавия хочет стать Украиной и присоединиться к Румынии
00:10  Современные энергетические войны и кризисы: угрозы миру
Четверг, 27.07.2023
22:59  Продвижению России в Африке помешает "китайская стена", - А.Комраков
22:56  "Генеральный наступ" Бандер-армии наглухо забуксовал
21:33  Уволены: начальник УВД Ферганской области Жураев и ряд ферганских хокимов и подхокимников
21:27  Опера-буффа на Украине, - Сеймур Херш
21:22  Невыученные уроки Корейской войны как никогда актуальны и сегодня
19:15  "Хитрый трюк Путина": на раздачу зерна поставят Эрдогана, - СП
13:49  Сто тысяч корейских бойцов вместо русских "мобиков": тайная цель визита Шойгу в КНДР
13:45  Восстание хомячков. ГосДума поссорилась с РосПравительством
13:27  Секретная болезнь и обворожительная шпионка: главу МИД Китая снял Путин?
13:10  Джизакские педагогики. Мать и сын, работавшие директорами школ, подозреваются в хищении 147 млн сумов
12:33  Парижские погромы - это только начало... конца Запада, - Вэнь Бо
12:32  Депутаты в Таджикистане называют традицией принудительный труд учителей
12:02  Туристическую отрасль Узбекистана возглавил Умид Шадиев
11:57  Языковой барьер: в Москве обеспокоились дискриминацией русского в Киргизии, - К.Логинова
09:44  Техас объявил войну Вашингтону, - В.Прохватилов
08:04  Кургинян: распад СССР не сводится только к геополитической катастрофе
07:39  Проделки "Вагнера"? Проамериканский президент Базум низложен. Власть в Нигере взял полковник Абдрамане
07:37  Для защиты власти. Как "разжигание вражды" стало дубинкой против инакомыслящих, - Д.Подольская
07:29  Шойгу корейцы показали пушку и пулемет. Ядрена-матрена...
07:16  Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Давно пора учреждать новый МОК и проводить свои Олимпиады
06:48  Абатбая Даниярова переместили из вице-премьеров Каракалпакии по духовности в бездуховные мэры Нукуса
06:45  КазПравительство наскребло 8,4 млрд тенге на ремонт Риддера (ТЭЦ и сетей)
06:44  В Алматы сносят чей-то самостройный бизнес-центр
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путин и лумумбарий. Будем кормить ленивых негров Африки?
20:27 28.07.2023

Путин сделал Африке подарки в советском духе
Русских и африканцев на саммите назвали "забытыми народами"

Делегаты саммита "Россия-Африка" уезжают из Санкт-Петербурга не с пустыми руками. Владимир Путин пообещал безвозмездные поставки зерна в наиболее бедные страны, простил Африке дополнительные долги, увеличил квоты для бесплатного обучения африканских студентов в российских вузах и заявил о готовности по примеру Советского Союза строить на континенте заводы и фабрики. Наиболее щедрый подарок увозит из северной столицы президент Зимбабве: только ленивый не сфотографировался на фоне его нового вертолета в комплектации "люкс", сделанного по спецзаказу. Впрочем, возможны и другие дары, о которых официально не сообщается.

Русских и африканцев на саммите назвали "забытыми народами"

В преддверии саммита в Кремле анонсировали, что в Петербург прибудут главы 17 африканских государств. Однако в итоге за круглым столом с Владимиром Путиным собрались только 15 лидеров. Кто именно потерялся, осталось не понятным: ведь список высоких гостей официально нигде не публиковался. Российские власти устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заранее предупредили, что отдельным руководителям (всего, напомним, в Африке расположены 54 страны) присутствовать на саммите не позволил рабочий график, а некоторые лидеры подверглись беспрецедентному давлению со стороны западных дипмиссий. Впрочем, возможно оно и к лучшему. В кулуарах активно обсуждались последние новости, приходящие с пятого континента - сначала о военном перевороте и отстранении от власти президента Нигера, потом о вторжении вооруженных формирований из Руанды на территорию Демократической республики Конго (бывший Заир).

Судя по биографиям все-таки доехавших до Питера африканцев, угроза оказаться на месте президента Нигера актуальна практически для каждого из них. Некоторые лидеры ранее уже становились жертвами переворота. Другие - сами участвовали в организации мятежей. Причем, совсем недавно. 34-летний президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре объяснил, зачем он сверг своего предшественника. Оказывается, у молодых людей в Африке накопилось слишком много претензий к сложившемуся мироустройству, в котором Африка продолжает оставаться самым бедным континентом. Империалисты, по его мнению, навязывают африканским государствам современную форму рабства, однако плох тот раб, который не решается бунтовать. А вот он решился. "Родина или смерть!" - потряс кулаком "товарищ" Траоре.

Следует отметить, что соратники юного лидера навели немало шухеру в кулуарах саммита. Особенно когда один из вооруженных охранников пытался прорваться на мероприятие с участием Владимира Путина. Впрочем, сам бравый капитан в ответственный момент стушевался и не воспользовался шансом занять на "фэмили фото" вакантное место рядом с российским президентом. В итоге снимок выглядит странно: все участники стоят плечом плечу друг к другу и только между президентами России и Буркина-Фасо зияет "зона отчуждения".

Владимир Путин говорил на саммите примерно о том же, что уже неоднократно слышала российская аудитория. "Некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями". "Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое", однако некоторые страны пытаются заставить мир играть по правилам, "которые непонятно кем были созданы", снова заявил он. По мнению Путина, Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет и право на самобытный путь развития. Но к сожалению, в современных условиях "суверенитет - это не единожды достигнутое состояние, за него надо постоянно бороться". Тут ВВП процитировал Нельсона Манделу: "Не судите обо мне по моим успехам, судите по тому, сколько раз я поднимался и вставал". "Так и с государственным суверенитетом: его нужно непременно защищать, никогда не опускать руки и не отступать перед внешним давлением", - разъяснил не всем очевидную связь президент РФ.

Лидеры африканских стран не остались в долгу и то же привели Владимиру Путину цитату "известного большевика": "Коммунизм - есть советская власть плюс электрификация всей страны" (впрочем, в интерпретации президента Конго прозвучал "социализм" - в Африке, как и в России, похоже, стали подзабывать классиков). Оратор тем самым хотел проиллюстрировать свою мысль о том, что государствам континента нужны крупные проекты и массивные вложения в инфраструктуру и в производственные мощности, чтобы они могли продавать на мировом рынке не только сырье, но и товары с добавленной стоимостью. Владимир Путин на это пообещал вернуться к практике СССР, который строил в Африке заводы и перерабатывающие предприятия. Для активизации такого сотрудничества Россия, по его словам, уже простила африканским странам долги на $23 млрд и по последним запросам собирается выделить на эти цели еще $90 млн. Также Путин выразил готовность открывать на континенте новые загранучреждения, а также увеличить штаты в уже действующих посольствах, чтобы быстрее активизировать связи.

Отдельный акцент президент сделал на расширении сотрудничества с государствами, где присутствие России (в первую очередь военное) в последние годы было заметно усилено. В частности, после выступления главы ЦАР, который поблагодарил Москву за поддержку и помощь республиканским вооруженным силам, Владимир Путин заявил, что "уровень отношений с ЦАР по наиболее чувствительным направлениям будет сохранен, но мы должны сделать еще больше". (Отметим, что эти слова прозвучали на фоне появления в соцсетях фотографий Евгения Пригожина с высокопоставленными представителями делегации ЦАР, которые, как выяснили журналисты, были сделаны в дни саммита в одной из гостиниц Петербурга). Президент переходного периода Мали в свою очередь честно рассказал, что благодаря России страна смогла укрепить свои оборонные силы, структуры безопасности и других силовиков (как неоднократно сообщалось, в этой стране также действует ЧВК "Вагнер"). Сейчас, по его словам, армия Мали находится в наступательной фазе и существенно продвинулась в борьбе с терроризмом (так в Африке повсеместно называют противников правящего режима).

Гости согласились с Владимиром Путиным, что между Африкой и Россией действительно много общего. Президент Буркина-Фасо сообщил, что у нас одна история: россияне и африканцы, по его мнению, это - "забытые народы". Президент Конго добавил, что поскольку мир превратился в "глобальную деревню", "мы все живем вместе". А глава Уганды представил свой взгляд на историю 20 века.

"В силу своей жадности империалисты стали бороться друг с другом за африканские колонии" и именно это, по его мнению, "привело к первым и вторым мировым войнам". Впрочем, для Африки все в итоге закончилось хорошо: западные страны ослабили друг друга, и это пошло на пользу антиколониальному движению, в котором большую роль сыграл Советский Союз.

Единственное, в чем разошлись участники саммита - это отношение к конфликту на Украине. Только немногие страны (в частности, Мали) прямо заявили о поддержке российской позиции. Тогда как большинство лидеров однозначно высказывались за скорейшее урегулирование кризиса или как минимум возобновление зерновой сделки. А некоторые - как, например, президент Коморских островов и по совместительству президент Африканского союза Азали Ассумани, прозрачно намекнули, что возвращение к прежним отношениям континента с РФ вряд ли будет возможно до окончания СВО.

Владимир Путин с начала терпеливо повторял, что украинская проблематика еще будет подробно обсуждаться на завершающем мероприятии саммита. Но в конце концов не выдержал и заявил, что воздействовать надо не только на Россию. США и НАТО, по его словам, "отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая РФ". А Украина приняла специальный закон, запрещающий какие-либо переговоры с российской стороной. "Мы неоднократно говорили, что готовы к этим переговорам, но мы же не можем их навязывать! Диалог нужно вести и с той стороной", - с раздражением заметил Путин, но быстро взял себя в руки, отметив, что как бы там ни было, в Кремле благодарны "африканским друзьям за внимание к этой проблеме".

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690565220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба
- Кадровые перестановки
- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов
- Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса "Ауыл аманаты"
- Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, выделенных на развитие АПК
- О ликвидации нарколаборатории
- Приговором суда привлечен к ответственности
- Рабочий график главы государства
- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  