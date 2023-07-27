Путин и лумумбарий. Будем кормить ленивых негров Африки?

20:27 28.07.2023 Путин сделал Африке подарки в советском духе

Русских и африканцев на саммите назвали "забытыми народами"



Делегаты саммита "Россия-Африка" уезжают из Санкт-Петербурга не с пустыми руками. Владимир Путин пообещал безвозмездные поставки зерна в наиболее бедные страны, простил Африке дополнительные долги, увеличил квоты для бесплатного обучения африканских студентов в российских вузах и заявил о готовности по примеру Советского Союза строить на континенте заводы и фабрики. Наиболее щедрый подарок увозит из северной столицы президент Зимбабве: только ленивый не сфотографировался на фоне его нового вертолета в комплектации "люкс", сделанного по спецзаказу. Впрочем, возможны и другие дары, о которых официально не сообщается.



Русских и африканцев на саммите назвали "забытыми народами"



В преддверии саммита в Кремле анонсировали, что в Петербург прибудут главы 17 африканских государств. Однако в итоге за круглым столом с Владимиром Путиным собрались только 15 лидеров. Кто именно потерялся, осталось не понятным: ведь список высоких гостей официально нигде не публиковался. Российские власти устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заранее предупредили, что отдельным руководителям (всего, напомним, в Африке расположены 54 страны) присутствовать на саммите не позволил рабочий график, а некоторые лидеры подверглись беспрецедентному давлению со стороны западных дипмиссий. Впрочем, возможно оно и к лучшему. В кулуарах активно обсуждались последние новости, приходящие с пятого континента - сначала о военном перевороте и отстранении от власти президента Нигера, потом о вторжении вооруженных формирований из Руанды на территорию Демократической республики Конго (бывший Заир).



Судя по биографиям все-таки доехавших до Питера африканцев, угроза оказаться на месте президента Нигера актуальна практически для каждого из них. Некоторые лидеры ранее уже становились жертвами переворота. Другие - сами участвовали в организации мятежей. Причем, совсем недавно. 34-летний президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре объяснил, зачем он сверг своего предшественника. Оказывается, у молодых людей в Африке накопилось слишком много претензий к сложившемуся мироустройству, в котором Африка продолжает оставаться самым бедным континентом. Империалисты, по его мнению, навязывают африканским государствам современную форму рабства, однако плох тот раб, который не решается бунтовать. А вот он решился. "Родина или смерть!" - потряс кулаком "товарищ" Траоре.



Следует отметить, что соратники юного лидера навели немало шухеру в кулуарах саммита. Особенно когда один из вооруженных охранников пытался прорваться на мероприятие с участием Владимира Путина. Впрочем, сам бравый капитан в ответственный момент стушевался и не воспользовался шансом занять на "фэмили фото" вакантное место рядом с российским президентом. В итоге снимок выглядит странно: все участники стоят плечом плечу друг к другу и только между президентами России и Буркина-Фасо зияет "зона отчуждения".



Владимир Путин говорил на саммите примерно о том же, что уже неоднократно слышала российская аудитория. "Некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями". "Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое", однако некоторые страны пытаются заставить мир играть по правилам, "которые непонятно кем были созданы", снова заявил он. По мнению Путина, Россию и Африку объединяет врожденное стремление отстаивать подлинный суверенитет и право на самобытный путь развития. Но к сожалению, в современных условиях "суверенитет - это не единожды достигнутое состояние, за него надо постоянно бороться". Тут ВВП процитировал Нельсона Манделу: "Не судите обо мне по моим успехам, судите по тому, сколько раз я поднимался и вставал". "Так и с государственным суверенитетом: его нужно непременно защищать, никогда не опускать руки и не отступать перед внешним давлением", - разъяснил не всем очевидную связь президент РФ.



Лидеры африканских стран не остались в долгу и то же привели Владимиру Путину цитату "известного большевика": "Коммунизм - есть советская власть плюс электрификация всей страны" (впрочем, в интерпретации президента Конго прозвучал "социализм" - в Африке, как и в России, похоже, стали подзабывать классиков). Оратор тем самым хотел проиллюстрировать свою мысль о том, что государствам континента нужны крупные проекты и массивные вложения в инфраструктуру и в производственные мощности, чтобы они могли продавать на мировом рынке не только сырье, но и товары с добавленной стоимостью. Владимир Путин на это пообещал вернуться к практике СССР, который строил в Африке заводы и перерабатывающие предприятия. Для активизации такого сотрудничества Россия, по его словам, уже простила африканским странам долги на $23 млрд и по последним запросам собирается выделить на эти цели еще $90 млн. Также Путин выразил готовность открывать на континенте новые загранучреждения, а также увеличить штаты в уже действующих посольствах, чтобы быстрее активизировать связи.



Отдельный акцент президент сделал на расширении сотрудничества с государствами, где присутствие России (в первую очередь военное) в последние годы было заметно усилено. В частности, после выступления главы ЦАР, который поблагодарил Москву за поддержку и помощь республиканским вооруженным силам, Владимир Путин заявил, что "уровень отношений с ЦАР по наиболее чувствительным направлениям будет сохранен, но мы должны сделать еще больше". (Отметим, что эти слова прозвучали на фоне появления в соцсетях фотографий Евгения Пригожина с высокопоставленными представителями делегации ЦАР, которые, как выяснили журналисты, были сделаны в дни саммита в одной из гостиниц Петербурга). Президент переходного периода Мали в свою очередь честно рассказал, что благодаря России страна смогла укрепить свои оборонные силы, структуры безопасности и других силовиков (как неоднократно сообщалось, в этой стране также действует ЧВК "Вагнер"). Сейчас, по его словам, армия Мали находится в наступательной фазе и существенно продвинулась в борьбе с терроризмом (так в Африке повсеместно называют противников правящего режима).



Гости согласились с Владимиром Путиным, что между Африкой и Россией действительно много общего. Президент Буркина-Фасо сообщил, что у нас одна история: россияне и африканцы, по его мнению, это - "забытые народы". Президент Конго добавил, что поскольку мир превратился в "глобальную деревню", "мы все живем вместе". А глава Уганды представил свой взгляд на историю 20 века.



"В силу своей жадности империалисты стали бороться друг с другом за африканские колонии" и именно это, по его мнению, "привело к первым и вторым мировым войнам". Впрочем, для Африки все в итоге закончилось хорошо: западные страны ослабили друг друга, и это пошло на пользу антиколониальному движению, в котором большую роль сыграл Советский Союз.



Единственное, в чем разошлись участники саммита - это отношение к конфликту на Украине. Только немногие страны (в частности, Мали) прямо заявили о поддержке российской позиции. Тогда как большинство лидеров однозначно высказывались за скорейшее урегулирование кризиса или как минимум возобновление зерновой сделки. А некоторые - как, например, президент Коморских островов и по совместительству президент Африканского союза Азали Ассумани, прозрачно намекнули, что возвращение к прежним отношениям континента с РФ вряд ли будет возможно до окончания СВО.



Владимир Путин с начала терпеливо повторял, что украинская проблематика еще будет подробно обсуждаться на завершающем мероприятии саммита. Но в конце концов не выдержал и заявил, что воздействовать надо не только на Россию. США и НАТО, по его словам, "отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая РФ". А Украина приняла специальный закон, запрещающий какие-либо переговоры с российской стороной. "Мы неоднократно говорили, что готовы к этим переговорам, но мы же не можем их навязывать! Диалог нужно вести и с той стороной", - с раздражением заметил Путин, но быстро взял себя в руки, отметив, что как бы там ни было, в Кремле благодарны "африканским друзьям за внимание к этой проблеме". Источник - МК

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