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Пекин и Анкара хотят спасти зерновую сделку, - Вл.Скосырев
21:06 28.07.2023

27.07.2023 19:52:00

Пекин и Анкара хотят спасти зерновую сделку

Первый визит новый глава МИД КНР совершил в Турцию
Владимир Скосырев

Министр иностранных дел КНР Ван И и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обвиняли РФ в срыве зерновой сделки.
Ван И, вновь назначенный на пост министра иностранных дел КНР после неожиданной отставки с этого поста Цинь Гана, свой первый визит в этой должности совершил в Турцию. В ходе переговоров в Анкаре с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсуждались, в частности, события в Украине и возможность транспортировки зерна по Черному морю. Как видно из сообщений СМИ двух стран, они не встали на позицию Запада, который обвиняет РФ в срыве сделки. Но договоренности о путях выхода из тупика достигнуто не было.
Переговоры Эрдогана и Ван И прошли в закрытом для прессы режиме, без ответов на вопросы журналистов по ее окончании. На брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила о том, что оба собеседника обменялись мнениями по двусторонним отношениям. "Что касается кризиса в Украине и соглашения о транспортировке зерна по Черному морю, то обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров", – отметила она.

Как напоминает Reuters, сделка, позволившая Украине вывозить зерно по Черному морю, была подписана при посредничестве ООН и Турции. США и несколько европейских стран призвали Китай использовать влияние на Россию, чтобы побудить ее вернуться к условиям соглашения по экспорту зерна, а также помочь прекратить военные действия в Украине.

Почему политики во многих странах сейчас так много говорят о продовольственном положении в мире, понятно. Мировые цены на зерно могут вырасти на 15% после разрыва зерновой сделки, указал главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуриншас. Как передали индийские телеканалы, правительство Индии, самого крупного экспортера риса в мире, запретило его экспорт. Такое же ограничение касается и экспорта пшеницы. Индия – самая большая по населению страна в мире, и ее власти обязаны заботиться прежде всего о питании своих граждан, подчеркивают индийские комментаторы. Как передал ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова вернуться к соглашению, когда касающаяся ее часть будет выполнена.

Официальные медиа и в Турции, и в Китае не раскрывают того, что намерены сделать обе стороны для спасения зерновой сделки. По другим темам повестки переговоров комментаторы Турции и Китая выступают в основном в одном ключе. Например, турецкий сайт 19 views передал: Эрдоган призвал к усилению кооперации между двумя странами, особенно на основе программы "Один пояс – один путь". Анкара, явно стремясь потрафить Пекину, также указала, что Турция, член НАТО, не поддерживает расширение деятельности этого блока на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Газета Global Times, голос Пекина для заграницы, подчеркивает, что Китай стремится укрепить взаимное доверие в отношениях с Турцией, выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела этой страны. Это, очевидно, намек на то, что в США находятся политические противники Эрдогана – в частности, проповедник Фетхуллах Гюлен. Впрочем, эта тема в ходе визита Ван И, по крайней мере если судить по официальным сообщениям, не затрагивалась.

В отличие от переговоров с Эрдоганом министры иностранных дел с прессой пообщались. В частности, Ван И указал, что Китай и Турция – это крупные развивающиеся государства. Поэтому у них громадный потенциал сотрудничества. По словам Ван И, правительство КНР поощряет китайские частные фирмы создавать предприятия в Турции, поддерживает использование местных валют в расчетах по торговле и намерено так делать и впредь. О важности и хорошей динамике двусторонних контактов говорил и Фидан.

Словом, отношения двух стран развиваются без проблем. Правда, западным журналистам удалось все же обнаружить один спорный момент, который обсуждался в ходе визита Ван И. Оказывается, министры иностранных дел затронули вопрос о судьбе уйгуров – этнического, в основном мусульманского, меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Правозащитники на Западе обвиняли Китай в дискриминации уйгуров, даже использовании принудительного труда. Китай отверг эти обвинения.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Восстановить зерновую сделку возможно. Для этого нужно устранить те факторы, из-за которых РФ ее не продлила. Россия выполняла условия сделки, страны Запада не выполняли. Если Пекин и Анкара смогут добиться соблюдения этих условий, то поставки зерна будут продолжены. Но вряд ли это получится. Что касается упоминания конфликта в Украине, который тоже обсуждался в Анкаре, то Запад давно пытался побудить Китай занять менее близкую России позицию. Думаю, версия, что Эрдоган хотел склонить китайцев изменить свой подход, – это слухи, дезинформация. Китай выдвинул свой мирный план из 12 пунктов. Там сказано, что нужно объявить перемирие, а потом вести переговоры. Запад от этого отказывается. Думаю, склонить Китай изменить свой курс кому-то постороннему не удастся. Китай все решает сам".

Источник - НГ
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