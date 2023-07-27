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    Казахстан   | 
Новый Казахстан. Задержан за воровство глава Абайского областного "Правительства для граждан"
21:30 28.07.2023

КНБ: Задержан директор филиала "Правительство для граждан"
Директор филиала НАО "Государственная Корпорация "Правительство для граждан" Фото: пресс-служба КНБ РК
В Абайской области задержан директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.
Задержан он был 27 июля 2023 года Департаментом КНБ по Абайской области совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона.

"Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса ("Получение взятки в значительном размере"). Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Семей".
Пресс-служба КНБ РК
В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.

Ранее КНБ провел совместную операцию с МВД Кыргызстана.

Константин Вноровский

Источник - Zakon.kz
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