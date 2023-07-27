Новый Казахстан. Задержан за воровство глава Абайского областного "Правительства для граждан"

21:30 28.07.2023

КНБ: Задержан директор филиала "Правительство для граждан"

Директор филиала НАО "Государственная Корпорация "Правительство для граждан" Фото: пресс-служба КНБ РК

В Абайской области задержан директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Задержан он был 27 июля 2023 года Департаментом КНБ по Абайской области совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона.



"Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса ("Получение взятки в значительном размере"). Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Семей".

Пресс-служба КНБ РК

В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.



Ранее КНБ провел совместную операцию с МВД Кыргызстана.



Константин Вноровский