Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие, - Рикардо Дюшен

00:24 29.07.2023 Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие. ЧАСТЬ 7



28.07.2023

Рикардо Дюшен



Та самая западная цивилизация, которая достигла наивысшего исторического сознания и произвела всех величайших историков, разрушает при этом свое историческое наследие



"Великий либеральный нарратив" ХХ века



Несмотря на большое разнообразие исторических школ, центристская либеральная историография, приверженная идеалам рационализма, меритократии и глобального распространения прав человека, доминировала в написании истории примерно до 1980х годов, - а затем интегрировала в свои ряды более прогрессивные школы новых левых, феминистских, мультикультурных и постмодернистских историков в рамках "нового либерализма", решившего обеспечить равные права для всех против продолжающегося расизма, сексизма и невежества прежних либералов. Но мы должны избегать оценки историографии этого века в чисто идеологических терминах. В XX веке были написаны очень качественные книги по истории (основанные на обширных исследованиях). Было бы ошибкой рассматривать эти книги как пронизанные пустой самоуверенностью трактаты. Историографические достижения западных народов в XX веке были выдающимися, хотя в последние годы и в нашем веке прогрессивистская повестка дня породила множество книг ниже среднего уровня. Европейцы не только написали превосходные истории искусства, математики, архитектуры, наук, исследований… они писали истории всех народов мира, разрабатывая при этом все методики, такие как палеография (изучение исторического почерка), дипломатика (изучение документов, записей и архивов), хронология (установление дат прошедших событий), эпиграфика (изучение древних надписей), генеалогия (изучение родословных), нумизматика (изучение монет), а также этнография, археология и языкознание.



То, что Дэвид Гресс проницательно называет "Великим повествованием" (или "нарративом") и его идеологией центристского либерализма, "пронизывало образование, общественное мнение и политические доктрины большей части Западной Европы и США с 1940-х по 1980-е годы". Существовали вариации этого нарратива, когда "WASP West" и "союзническая схема истории" брали верх в Соединенных Штатах, а "атлантическое сообщество" рассматривалось как "вершина человеческого прогресса", результат тысяч лет социальной эволюции от Древней Греции и Рима через "иудеохристианство", ньютоновскую науку, Просвещение, промышленную революцию. Дэниел Белл видел в 1960-х годах "конец идеологии", когда относительно богатому населению оставалось оспаривать лишь частичные технократические корректировки.



Конечно, не успел Белл это сказать, как на сцену вышли активисты 60-х. Война во Вьетнаме, движение за гражданские права чернокожих, бедность и революции в Третьем мире, угроза ядерной войны… казалось, все это положило конец ориентированному на семью и все еще пуританскому центристскому либерализму 1940–1960-х годов. Но эти события и движения продемонстрировали, что многое еще предстоит сделать в человеческом обществе. Это было задачей следующего прогрессивного поколения. Данное эссе исследует этот феномен двумя способами: указывая на прогрессивную сторону прошлых идей и то, как они заложили основу для новых прогрессивных идей в следующем поколении, в то же время показывая, как новые поколения стремились переосмыслить ход истории в свете новых достижений в области знаний и исторических методологий. Рассмотрим Джорджа Бэнкрофта (1800–1891), самого влиятельного американского историка XIX века. По стандартам более поздних поколений и, конечно, сегодня, этого человека можно было бы считать фашистом за его принятие основных моральных норм своего времени о браке, христианстве и за то, что он отождествлял величие Америки с ее "англо-саксонским" характером. Тем не менее, в его 10-томной "Истории Соединенных Штатов" содержатся идеалы, тесно связанные с современной политикой неоконсерваторов (и нынешних левых) в отношении распространения демократических прав в мире. Бэнкрофт считал, что Америка была создана "для продвижения принципов вечного мира и всеобщего братства". С распространением американских ценностей закончится "эпоха рабства" и "неравенства". Главное стремление всех людей - свобода. Хотя эта любовь к свободе была англо-саксонской по происхождению, в Америке она стала "дыханием жизни для народа". Американцы "услышали радостную весть [о свободе], которая обещала политическое возрождение мира". Декларация независимости была "объявлением о рождении народа", посвященного распространению свободы в мире. Рабство, настаивал Бэнкрофт, было институтом, возникшим за рамками американского идеала свободы, и именно поэтому его в конце концов упразднили.



"Новые прогрессивные историки" начала XX века, которые "отвергли" либеральную концепцию Бэнкрофта в пользу "социального" или "экономического" исторического подхода, сосредоточенного на роли масс, рабочих, новых иммигрантов и женщин, просто обращались к настойчивым препятствиям на пути к актуализации идеала свободы, движимые стремлением к более демократическому обществу, отстаивая реформы, чтобы поднять массы, которые не воспользовались ограниченными свободами прошлого из-за отсутствия государственного образования и эксплуататорских условий труда. Бэнкрофт сам был сторонником государственных школ. Чарльз Берд изобразил американцев в "Подъеме американской цивилизации" (1927) как "демократических" людей, борющихся за большее равенство и включение иммигрантов в борьбу против имущественных интересов крупного бизнеса, защищаемых классическим либерализмом Бэнкрофта. Пуритане, которых историк Бэнкрофт прославлял за создание Америки, ориентированной на WASP, все чаще рассматривались этим новым поколением "прогрессивных историков" как приверженцы устаревшей Америки, оторванной от новых реалий расово-иммигрантской Америки. А прогрессисты после Берда, историки "новых левых", продолжали настаивать на исторических нарративах, которые не отдавали приоритета белому мужчине Америки, написав такие книги, как работа Юджина Дженовезе "Ролл, Джордан, Ролл: мир, созданный рабами" (1974), который получил не что иное, как премию Бэнкрофта, за новое исследование того, как довоенный Юг был патерналистским обществом, которое эксплуатировало и стремилось дегуманизировать рабов, при этом другие историки настаивали на том, что культура и идеология были так же важны в определении хода истории, как и экономические изменения, а также новое поколение студентов, желающих ниспровергнуть "патерналистский" и "удушающий" мир своих родителей во имя индивидуальной "аутентичности". Эта диалектика внутри прогрессивизма совершенно очевидна в историографии ХХ века. Колоссальный 12томник Уилла Дюранта, 9000 страниц, "История цивилизации" (1935–1975" (популярный труд, который многие покупали, но никто не читал, и которому завидовали профильные ученые), в свое время рассматривался как вежливая послевоенная либеральная попытка распространить знания среди образованного мирянина. Обладая некоторыми из этих томов и читая отрывки из них, суждение Гресса кажется мне верным: работа Дюранта представляет собой "чрезвычайно ученый, ярко написанный" трактат, в котором история рассматривается как "стремящаяся к большей свободе, большему равенству и более широким правам". Дюрант испытал этот прогрессивизм в своей жизни, вырос как либерал эпохи Нового курса и стал либералом времен Кеннеди в более поздние годы, недовольный этноцентризмом своего бестселлера "История философии" (1952), изза того, что он не учел азиатских философов, как говорится в предисловии ко второму изданию 1965 года. "История цивилизации", хотя и началась с первого тома, посвященного "восточному миру", тем не менее оставалась историей западной цивилизации на протяжении следующих одиннадцати томов. Дюрант действительно принадлежал к поколению, которое все еще чувствовало себя комфортно с социальным дарвинизмом. В небольшой книге, написанной вместе с его женой, "Уроки истории" (1968), они задавались вопросом, "приведет ли восточная рождаемость в сочетании с новейшими западными технологиями к упадку Запада", и отметили, что "первый биологический урок истории заключается в том, что жизнь - это конкуренция" и что люди "подвергаются… борьбе за существование и первенствуют наиболее приспособленные к выживанию". Социальный дарвинизм не был полностью искоренен из либерализма.



Может показаться преувеличенным утверждение, что либеральное триумфальное "Великое повествование" доминировало в историческом видении, если принять во внимание многих специализированных историков, которым не нравились широкие обобщения относительно хода истории и которые довольно пессимистично смотрели в будущее после катастрофического опыта двух мировых войн и возможности ядерного уничтожения. Как студента-историка, меня предостерегали от предположения, что в истории есть телос, цель или направление, ведущее к лучшему будущему кумулятивным образом. Атака Герберта Баттерфилда в 1931 году на "вигскую интерпретацию истории" - идею о том, что прошлое содержит в себе семена будущего - была широко принята как обоснованная критика. Артур Герман в книге "Идея упадка в западной истории" (1997) утверждал, что связную идеологию культурного пессимизма можно увидеть вплоть до конца XIX века в трудах Ницше, Шпенглера, Дюбуа, Фрейда, немецких национал-социалистов, контркультуре шестидесятых, трудах философа-экзистенциалиста Сартра, мирового историка Арнольда Тойнби, работах американских мультикультуралистов и афроцентристских историков. В понимании Нисбета, как мы видели ранее, идея прогресса сохранялась примерно до 1960-х годов. По мнению Гресса, в то время как "Великое повествование" доминировало в культуре американской элиты с 1920-х по 1960-е годы, оно "начало свое падение" в 1970-х, чтобы быть успешно деконструированным "к 1990-м" успешным восстанием "Новых левых", а также при помощи мультикультурных и постмодернистских историков.



Я считаю, что можно привести веские доводы в пользу того, что на самом деле была отвергнута западноцентричная идея прогресса, которая была недостаточно прогрессивной. В своей классической либеральной версии эта идея была "пристрастна" к тому, чтобы рассматривать мир WASP в Соединенных Штатах как кульминацию истории, исключая прогрессивный вклад других цивилизаций и рас. Это повествование было "незавершенным проектом", требующим пересмотра, начиная с признания того, как Запад "недостаточно развил" остальной мир в своем восхождении к господству и как рабы, коренные народы и рабочий класс терпели угнетение в марш прогресса. "Честный разговор" о расовой несправедливости, все еще преобладающей на Западе, был необходим, если западный мир хотел жить в соответствии со своими идеалами демократии, прав личности и равенства. Необходимо было предложить новую, пересмотренную, либеральную мультикультурную идею прогресса, указывающую на новый универсализм прав человека и мировую историю без главенства триумфального Запада.



На самом деле, не было никакого "марша через институты" другой идеологии под названием "культурный марксизм". После преступлений сталинизма, неудач коммунизма и успехов кейнсианского капитализма западные марксисты постепенно отказались от идеи "экспроприации капиталистов" и сосредоточились на социалистических реформах и изменении культурных установок людей, став "Новыми левыми". Сторонники этого подхода успешно оказались интегрированными в академические круги и другие учреждения центристскими либералами, соглашающимися с подходом "больше прогресса и больше равенства". Юрген Хабермас, член Франкфуртской школы во втором поколении, не согласился с аргументом Хоркхаймера и Адорно о распаде западного рационализма в саморазрушительный "инструментальный разум", обнаружив в Просвещении второй рациональный дискурс, "коммуникативную интерсубъективную рациональность", избежавшую узкой логики средств и целей инструментального разума и воплотившуюся в XVIII веке в "буржуазной читающей публике" в таких местах, как салоны и кафе; создав "публичную сферу", которая устанавливала ограничения на нелегитимное использование власти и взращивала рационально-критическую культуру, в которой граждане были связаны только силой лучшего аргумента.



Собственные предубеждения Хабермаса или отсутствие универсализма в прослеживании истории этого освободительного дискурса в "иудео-христианстве" и в европейском Просвещении, без учета вклада незападных народов, несмотря на его попытки увидеть освободительные импульсы в других религиях, можно было бы легко исправить, как это уже было, с помощью "глобальной истории". Глобальная история действительно возникла в западном мире, вытеснив преобладавшее до недавнего времени преподавание западных гражданских курсов, которое "выходит за рамки одержимости европейским происхождением Просвещения". И это показывает, что "в конечном счете" происходил "процесс глобального обращения, перевода и транснационального совместного производства, который превратил Просвещение во всеобщее и универсальное, каким оно всегда претендовало быть".



Естественный прогресс идеи прогресса от ее центристской позиции в первой половине XX века к либерализму "Новых левых" можно установить, изучая интеллектуальную одиссею Уильяма Макнила от его книги "Возвышение Запада" с подзаголовком "История человеческого сообщества", которая вышла в 1963 году, к его же книге "Человеческая паутина", написанной в соавторстве с его левым сыном 40 лет спустя. "Возвышение Запада", лауреат Национальной книжной премии в области истории, восхитительное чтение из более чем 800 страниц о том, как Запад завоевал мировое господство, бросило вызов точке зрения Шпенглера-Тойнби о том, что цивилизации мира развивались разными путями, подчеркнув взаимосвязь культур во времени - но не упуская из виду впечатляющий "подъем" европейцев, их "глубоко укоренившуюся воинственность", их "живое любопытство, ненасытную жадность и безрассудный дух приключений, которые резко контрастировали с самодовольным консерватизмом китайских, мусульманских и индуистских культурных лидеров". Возвышение Запада само по себе было великим синтезом огромных знаний, которые европейцы накопили в первой половине XX века обо всей истории человечества. Как видно из источников, в подавляющем большинстве это западные историки, а несколько незападных людей получили образование на Западе. Вы также можете проверить, если захотите, библиографию первого тома 12-томного труда Уилла Дюранта "История цивилизации" под названием "Наше восточное наследие", опубликованного в 1934 году: почти все 400 или около того книг, перечисленных в библиографии о мирах Шумера, Египта, Вавилонии, Иудеи, Персии, Индии, Китая и Японии, были написаны европейцами.



Центристский либерализм Макнила в 1963 году уже был пропитан последними "прогрессивными" идеями того времени, включая осознание, что ему следует избегать того, что он позже назовет в 1980-х годах "мешающим этноцентризмом" "современного американского и европейского общества". Это объясняет, почему он подчеркивал, как Запад вырос в связи с другими цивилизациями. В своей книге 1974 года "Форма европейской истории" он отметил, что "немногие из ныне живущих историков принимают" "уже не очень убедительную идею" о том, что "история Европы - это история свободы". Ранее мы видели, что эта идея восходит к шотландскому Просвещению. Сегодня его часто отождествляют с лордом Актоном (1834–1902), который провел большую часть своей профессиональной жизни, работая над всеобъемлющей историей свободы, которая так и осталась незавершенной. Актон настаивал на том, что мы не сможем понять историю Европы, если не поймем, как развитие свободы "отделило ее от других культур" - идея о том, что "каждый человек должен быть защищен, делая то, что он считает своим долгом, от влияния власти и большинства, обычаев и мнений".



История человечества как история свободы, ключевого столпа классического либерализма, которую до сих пор отстаивают либералы-центристы (ныне известные как "либертарианцы)", несмотря на то, что они смирились с расширением государственных общественных благ, не была центральной идеей в "Возвышении Запада" Макнила, в которой особое внимание уделялось европейской промышленной и государственной военной мощи после 1500 года. В лекции в AHA в 1976 году он призвал ввести новый обязательный курс, посвященный мировой истории, а не западной цивилизации. Преподавание курсов западного гражданского права было обязательным в американских кампусах примерно с 1920-х годов. По мнению Макнила, эти курсы не могли рассказать студентам о великих культурах и сложных делах мира, намного большего, чем Европа. В 1980-х годах он выразил одобрение историков "Новых левых" в том, что само понятие "подъем Запада" было выражением западного триумфализма. В "Меняющейся форме мировой истории", опубликованной в 1995 году, он с гордостью объяснил, как постепенно пришел к принятию слегка переработанной версии мир-системного анализа Иммануила Валлерстайна, согласно которой европейский мир вознесся на плечах африканцев, индейцев и азиатов, в сочетании с новой экологической перспективой, которую он сформулировал в книге "Чума и народы" (1976), которая поставила микропаразитов, а не европейские идеи, в центр мировой истории. К началу 2000-х годов, когда западные гражданские курсы стали быстро заменяться обзорами всемирной истории, он пришел к выводу (в "Человеческой сети"), что история, по сути, является продуктом интерактивных сетей растений, животных, паразитов и "обычных повседневных" людей по всему миру. Поскольку одиссея Макнила якобы была вызвана неприятием Запада как предвестника свободы и прогресса, можно легко не увидеть за этим прогрессизма. Макнил просто продвигался к идее историков "Новых левых" о том, что нужно полностью отказаться от "ура-патриотической" гордости европейским и американским прошлым во имя "содействия терпимому будущему", как он выразился, "для всего человечества". Как и у многих прогрессистов, у Макнила был элемент пессимизма, неприятие "триумфалистского" Запада перед лицом ухудшения состояния окружающей среды, угрозы ядерной войны и нищеты в странах третьего мира, но он побуждал к более сильной прогрессивной политике для улучшения мира.



Вдвойне сбивающая с толку дилемма либерального прогрессивизма в XX веке заключается в том, что, во-первых, иногда новое поколение нападало на "консервативный" либерализм предыдущих поколений, создавая тем самым иллюзию того, что "новые историки" с "радикальными" идеологиями (культурные марксисты, постмодернисты, феминистки) взяли верх, вместо того чтобы создавать последние версии постоянно прогрессирующего либерализма; и, во-вторых, это вызвало недооценку невероятного историографического творчества (и прогресса) Запада в XX веке.



Вообще говоря, Запад видит следующие исторические школы в послевоенные десятилетия:



1. продолжение Великого либерального нарратива,

2. подъем очень влиятельной марксистской / "Новой левой" историографии,

3. Французская школа Анналов, основанная Люсьеном Февром и Марком Блоком,

4. подходы "новой истории культуры" и "постмодернизма", главным образом связанные с Мишелем Фуко,

5. школа количественных или "клиометрических" исследований, иногда называемая "новой экономической историей",

6. историческая социология Баррингтона Мура, Теды Скокпол, Рэндалла Коллинза, Майкла Манна,

7. История повседневной жизни и микроистория,

8. Кембриджская школа с ее историцистской или контекстуалистской интерпретацией, уделяющая основное внимание интеллектуальному контексту дискурса данной исторической эпохи, связанной с Квентином Скиннером и Дж. Г. А. Пококом,

9. Кембриджская группа по истории народонаселения, основанная Питером Ласлеттом и Тони Ригли,

10. World History Connected, или "Всемирная история для всех нас", в настоящее время является обязательным подходом к преподаванию истории детям в США - среди других школ, которые также включают все более влиятельный эволюционно-культурный психологический подход к историческому объяснению и такие имена, как Джозеф Хенрич и Стивен Пинкер.



Все историки, принадлежащие к этим школам, в той или иной степени и формах выражения являются прогрессивными либералами либо в свое время, либо сегодня. Это относится к эволюционным психологам, таким как Пинкер, который считает, что космополитизм, разнообразие и применение разума Просвещения позволили проявиться "лучшим качествам в нашей природе". Единственной школой, которая не была прогрессивно либеральной, был немецкий историзм, который был отвергнут за попытку защитить уникальный "авторитарный" путь немецкой модернизации, в то время как его "историзм" был полностью приручен. "Контекстуалистская" или историцистская мысль Квентина Скиннера рассматривается левыми как "центристско-либеральная"; он известен своим "возрождением интереса к римскому республиканизму", традиции в политической теории, которая подчеркивает индивидуальную свободу, "понимаемую как отсутствие господства или независимость от произвольной власти". Эти "республиканцы", однако, не могут решить, будет ли миграционный контроль со стороны данного государства представлять собой "произвольную" или "непроизвольную" форму или государственную власть. Ни один из членов упомянутых выше исторических школ не высказался против замещающей иммиграции, навязывания "справедливости, инклюзивности и разнообразия" в качестве главной миссии университетов, в которых они с удовольствием преподают.



Этот политический изъян, однако, не следует использовать в качестве предлога для принижения историографических достижений этих школ (хотя и не каждой книги или историка), и, очевидно, не упуская из виду либерализм, в рамках которого сформировались эти школы, и то, как этот либерализм повлиял на них, на выбор предметов и способ интерпретации истории. История и по сей день остается очень научной дисциплиной. На хороших университетских факультетах (несмотря на растущее понижение рейтинга из-за утвердительного найма, "разнообразия" предметов и чрезмерной сверхспециализации), ожидается, что студенты будут проявлять предельное уважение к источникам, писать отличные рассказы или, если кто-то придерживается подхода в области социальных наук, уметь использовать строгие методологии.



Я прочитал много книг из всех школ, перечисленных выше. Западная историографическая традиция намного превосходит незападную традицию, которую мультикультурные историки возмутительно считают равной по качеству. Возьмите школу "Анналов", она стремилась к "тотальной истории", объединяя различные дисциплины, географию, социальную историю, психологию, демографию… а в работах Фернана Броделя она увидела дифференциацию трех исторических времен, каждое из которых разворачивалось со своей скоростью: longue durée, или долгое время земли, моря, повторяющихся сезонов, топографии и коллективных ментальных структур, преобладавших среди народов на протяжении столетий, которые меняются так медленно, что кажутся неподвижными, и которые сформировали историю большинства людей; за ними следует конъюнктурное время экономических циклов, длящихся десятилетиями, включая тенденции цен; и быстрое время политических событий, войн, дипломатии, личностей. Если посмотреть на повседневную жизнь людей, на то, что для них важнее всего, на продолжительность жизни, уровень жизни, детскую смертность, продуктивность земли, то за столетия она почти не изменилась. Идеи интеллектуалов кажутся, по словам Броделя, просто "поверхностными волнениями, гребнями пены, которые приливы истории несут на своих крепких спинах". Броделя, автора книги "Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II" (1949), которого некоторые считают величайшим историком XX века, можно, конечно, критиковать за недооценку накапливающейся силы европейских идей, ведущих к научным и промышленным революциям. Однако стоит отметить, что Центр Фернана Броделя и связанный с ним официальный журнал были основаны марксистом Иммануилом Валлерстайном, и книги, издаваемые под его знаменами, являются полностью мультикультурными и антизападными.



А как насчет марксистов, сделавших прибыльную карьеру в университетах? Марксистская школа сыграла важную роль в продвижении либерального прогрессивизма в XX веке. Поначалу ее члены считали себя представителями коммунистической идеологии, прямо противостоящей либерализму, последователями "исторического материализма", сформулированного Марксом, Энгельсом, Лениным, Плехановым, Троцким и Каутским, - все они, я должен добавить, писал исторические работы. Многие британские историки-марксисты, завоевавшие международный авторитет в западных академических кругах (Морис Добб, Родни Хилтон, Кристофер Хилл, Эрик Хобсбаум и Эдвард Томпсон), были формальными членами "Коммунистической партии", хотя в конечном итоге потеряли статус после советского вторжения в Венгрию в 1956 году. Их целью как ученых было показать истинное значение марксизма для изучения прошлого, что они и сделали с большим успехом.



Книги британцев (и, конечно же, основоположников марксизма) стали обязательными для чтения в западных академических кругах. К. Хилл, выступавший в Оксфорде в качестве "старшего члена исключительного общества Стаббса" (то есть Стаббса, которого мы упоминали ранее, обсуждая его "вигскую" интерпретацию истории, доминировавшую в викторианскую эпоху), прославился своей перспективой "истории снизу", выраженной в таких книгах, как "Мир, перевернутый вверх дном: радикальные идеи во время английской революции" (1972), и его биографии "Божий англичанин: Оливер Кромвель и английская революция" (1970). Э. Томпсон, благодаря своей широко читаемой книге "Становление английского рабочего класса" (1963), которая "до сих пор остается одним из основных пунктов в списках чтения в университетах", был назван в опросе 2011 года, проведенном либеральным журналом History Today, вторым по важности историком за предыдущие 60 лет, уступая только Броделю.



Хобсбаум, "пожизненный марксист", награжденный в 1998 году очень престижным Орденом Почетных товарищей, больше всего известен своими составными работами, первые три из которых были обязательными для прочтения на моих курсах бакалавриата: "Эпоха революции: Европа 1789–1848", "Эпоха капитала: 1848–1875", "Эпоха империи: 1875–1914" и "Эпоха крайностей: короткий двадцатый век, 1914–1991". Он также известен влиятельной идеей "изобретенных традиций", которая утверждает, что многие европейские "традиции", которые претендуют на звание древних, часто имеют недавнее происхождение, а иногда и вовсе "изобретены". Можно было бы еще назвать многих известных историков-марксистов. Книга Г. Э. М. де Сент-Круа "Классовая борьба в древнем мире: от архаической эпохи до арабских завоеваний" (1981), которую многие либералы хвалили за "установление достоверности историко-материалистического анализа древнего мира", как говорят, привлекла больше научного внимания, чем почти любая другая работа по древней истории со времен Джорджа Гроте и Теодора Моммзена. Повествование и анализ в этих книгах первоклассны. Книга де Сент-Круа содержит более 120 страниц подробных заметок.



Это не должно нас удивлять. Историки-марксисты работали в рамках институциональной структуры западных университетов, созданных прогрессивным миром, посвятившим себя развитию знаний и совершенствованию общества. Либералыцентристы по-прежнему составляли большинство и не чувствовали угрозы со стороны марксистов. Среди них было неявное признание того, что послевоенный мир довольно успешно добивался прогресса, улучшения условий труда, избирательного права женщин, "расовой справедливости" и так далее. Либерализм демонстрировал прогрессивную способность идти в ногу с "более" прогрессивными требованиями марксистов. Либералы не могли не согласиться с заключительными словами надежды Хобсбаума в "Эпохе империи": "Действительные достижения XX века в материальном и интеллектуальном прогрессе - едва ли в моральном прогрессе - чрезвычайно впечатляющи и совершенно неоспоримы. Есть ли еще место для величайшей из всех надежд - для создания мира, в котором свободные мужчины и женщины, освобожденные от страха и материальной нужды, будут жить вместе достойной жизнью в хорошем обществе? Почему бы и нет?".



Продолжение следует. Источник - katehon.com

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