Смертоносные печеньки японского генерала Исии

00:28 29.07.2023 22.07.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Конъюнктурно поддакивая украинской пропаганде, премьер Кисида не хочет признавать реальные преступления Японии перед человечеством



Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) вслед за обнародованными ранее ФСБ документами о чудовищных опытах японских извергов в белых халатах из "отряда № 731", на живых людях проводивших эксперименты по испытанию запрещенного бактериологического оружия, продолжило публикации материалов о не имеющем срока давности преступлении. Свою книгу о деятельности засекреченной воинской части японский писатель Сэйити Моримура назвал "Акума но хосеку", в переводе "Кухня дьявола".



Знакомясь с публикациями японских СМИ о "вторжении России на Украину" и "преступлениях российских солдат", невольно вспоминаешь документально подтвержденные преступления японской военщины, которые она творила на захваченных территориях. Но премьер-министр Японии Фумио Кисида не желает вспоминать и каяться за зверства своих недавних предков. Вместо этого он с "исполненным скорби" лицом возложил белые хризантемы на созданную украинскими пропагандистами в Буче "братскую могилу мирных жителей, погибших от российских оккупантов".



Несмотря на то, что "убийство мирных жителей русскими" было опровергнуто и является подобно якобы уничтоженным НКВД в Катыни польским офицерам грубо состряпанной инсинуацией, Кисида изрек: "После посещения этого места я испытываю сильный гнев из-за этих зверств".



Но в Токио всеми силами пытались скрыть от мировой общественности те ужасы, которые хладнокровно совершали презиравшие другие народы выходцы из "священной нации Ямато". В этом властям Японии помогали американцы, которые, заключив сделку с начальником отряда № 731 генерал-лейтенантом императорской армии Сиро Исии, за переданные результаты бесчеловечных экспериментов оградили его от преследования Токийского международного трибунала над главными японскими военными преступниками, более того, предоставили убежище в США.



Однако его подельникам по преступной деятельности в "отряде смерти" наказания избежать не удалось. Для них был организован в Хабаровске специальный судебный процесс. РАПСИ опубликовало один из отчетов газеты "Известия" с этого процесса.



"Хабаровск, ТАСС, 28 декабря 1949 г. Трибунал переходит к допросу свидетелей. Первым допрашивается свидетель полковник Тамура, бывший начальник отдела кадров японской Квантунской армии. Он показывает, что генерал-лейтенант Хата информировал его о том, что "отряд № 731" занимался подготовкой бактериологической войны, и дал ему указания подбирать для "отряда № 731" соответствующие кадры…



Прокурор: "Что вы лично видели в "отряде № 731"?



Свидетель Тамура: "Прибыв в отряд, я осмотрел все производственные помещения, лабораторию и тюрьму, где содержались заключенные. Я видел оборудование, предназначенное для массового производства бактериологических средств войны, а также грызунов и громадное количество блох. В помещении отряда находились образцы артиллерийских снарядов и авиабомб, являвшихся бактериологическим оружием. Кроме того, в кабинете Сиро Исии я ознакомился с рядом схем и чертежей, иллюстрировавших эффективность действия бактериологического оружия. В тюрьме я видел 40-50 заключенных; это были китайцы и русские. Среди русских я видел одну женщину. Некоторые заключенные были закованы в ножные кандалы. Большая часть из них лежала на полу, так как они были сильно истощены. Как мне говорил Сиро Исии, это были люди, над которыми в отряде производились опыты.



Сиро Исии информировал меня о полной готовности "отряда № 731" к бактериологическому нападению. Он сказал, что, как только начнется война, эти громадные массы смертоносных бактерий будут обрушены на голову противника. О готовности "отряда № 731" к бактериологической войне я лично доложил главнокомандующему Квантунской армией генералу Ямада. При этом генералу Ямада было доложено мною об опытах над живыми людьми".



Далее давал показания свидетель Фуруити, продолжительное время работавший в отряде № 731 санитаром.



Фуруити показывает, что в 1942 году он принял личное участие в экспедиции отряда в Центральный Китай. Эту экспедицию возглавлял Сиро Исии. Работа экспедиции состояла в бактериологической атаке против китайской армии и мирного населения.



Прокурор: "Чем вы лично, как участник экспедиции, занимались?"



Фуруити: "Я заражал болезнетворными болезнями колодцы и водоемы, а также жилища мирных граждан."



Далее Фуруити рассказывает о "печенье Исии":



"В районе расположения нашей экспедиции, – говорит он, – находились два лагеря китайских военнопленных. Исии распорядился испечь три тысячи булочек, а затем заразить их бактериями тифа и паратифа. В заражении булочек, наряду с другими сотрудникам, я также принимал участие. Зараженные булочки раздал военнопленным наш переводчик Касуга. Накормив такими булочками, пленных китайцев распустили из лагеря с тем, чтобы они стали распространителями инфекции. По приказу Исии затем было изготовлено печенье, которое также заразили бактериями. Это печенье разбрасывали в местах привала, инсценируя, что оно кем-то забыто. Позднее научный сотрудник Кани мне говорил, что наибольший эффект в смысле вспышки эпидемии среди китайского населения дали бактерии паратифа."



Фуруити в своих показаниях далее раскрывает картину бесчеловечных опытов в "отряде № 731", свидетелем и участником которых был он сам. Он рассказывает о том, как группу китайцев в 50 человек заразили тифом, а затем сотрудники отряда стали "изучать" ход болезней; женщин заражали сифилисом для изучения предохранительных средств против этой болезни; эксперименты по изучению обмораживания и действия нарывных (видимо, нервно-паралитических. – А.К.) газов также проводились на живых людях. Все эти подопытные люди, обреченные на мучительную смерть, содержались в тюрьме "отряда № 731".



Далее показания суду дал свидетель Татибана, полковник жандармерии, с 1939 по 1941 год начальник цзямусского жандармского управления, а далее советник жандармерии армии марионеточного правительства Маньчжоу-Го.



Татибана рассказывает, как в соответствии с указанием командования Квантунской армией жандармерия направляла в тюрьму отряда № 731 пленных, которые уже оттуда не выходили, погибая мучительной смертью от изуверских опытов. Они направлялись без суда и следствия, в порядке так называемых "специальных отправок".



Суду дает показания свидетель Куракадзу, фельдфебель жандармерии; он работал в качестве жандарма при отряде № 731. Свидетель приводит ужасающие детали, показывающие, как японская военщина, готовившая бактериологическую войну, измывалась над людьми, превращая их в подопытных животных.



Прокурор: "Скажите, свидетель, кто был начальником тюрьмы "отряда № 731"?



Куракадзу: "Начальником тюрьмы был вольнонаемный Исии, старший брат начальника отряда № 731 генерал-лейтенанта Сиро Исии".



Отвечая на вопросы прокурора, Куракадзу показывает, что он не знает случая, чтобы из тюрьмы отряда вышел хоть один человек.



Таких свидетельств за послевоенные годы появилось много, и японское правительство не в силах их опровергнуть. Но официального признания и покаяния за истязания и убийства подопытных, которых служащие отряда расчеловечивали и именовали "бревнами", до сих пор не последовало. Не узнают об этом из учебников и японские школьники, ибо официальный Токио считает рассказ о преступлениях японского милитаризма "мазохизмом от истории".



Отметим, что запрещенное бактериологическое и химическое оружие создавалось для широкого применения в первую очередь в войне против Советского Союза.



Центры разработки и испытания бактериологического оружия были созданы в 1936 г. по указу императора Японии Хирохито, кстати, биолога по роду занятий. Они были размещены на территории оккупированной Маньчжурии, в приближенных к границам Советского Союза районах. Как заявляли японские генералы, из этих районов в войне против СССР использовать бактериологические средства будет легче и удобнее. Генерал Ямада признавал: "…отряд № 731 был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против Советского Союза, а также против Монгольской Народной Республики и Китая".



Бактериологическое оружие применялось против СССР и МНР во время необъявленной войны на Халхин-Голе. В ходе военных действий японскими войсками использовались как боевые средства бактерии брюшного тифа, паратифа, дизентерии – ими заражались воды реки Халхин-Гол.



Подготовка к ведению бактериологической войны усилилась после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Как свидетельствуют "Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия", "в 1941 г., после вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР японские милитаристы, выжидая удобного момента для вступления в войну против Советского Союза, деятельно форсировали развертывание и подготовку в Маньчжурии бактериологических отрядов и их филиалов, созданных для ведения бактериологической войны".



Отряд 731



В соответствии с японским планом войны против СССР "Кантокуэн" (аналог германского плана "Барбаросса") была организована специальная подготовка кадров офицеров и унтер-офицеров по освоению и применению бактериологического оружия. Бывший начальник ветеринарной службы Квантунской армии генерал-лейтенант Такаацу Такахаси показал на судебном процессе: "После выхода в свет оперативного плана "Кантокуэн" при штабе каждой армии, находившейся в Маньчжурии, были созданы "эпизоотические" отряды… Инициатором создания таких отрядов являлось первое оперативное управление Генерального штаба японской армии… Задачами эпизоотических отрядов являлись подготовка и ведение бактериологической войны и диверсий против Советского Союза…"



Генерал Исии разъяснял сотрудникам отряда № 731, что "мероприятия по расширению производства бактериологического оружия необходимы в связи с изменившейся международной обстановкой, то есть началом войны Германии против Советского Союза и введением в Квантунской армии плана "Кантокуэн"".



После начала германо-советской войны начальник Генерального штаба направил в Квантунскую армию приказ, который требовал форсировать работы по исследованию бактерий чумы как основного средства бактериологической войны. В приказе особо отмечалась необходимость массового выращивания блох - переносчиков чумных болезней. Один из командиров отряда № 731 Тосихидэ Ниси следующим образом характеризовал готовность Японии к бактериологической войне против СССР: "К моменту нападения Германии в 1941 г. на Советский Союз и сосредоточения Квантунской армии в Маньчжурии на границе Советского Союза в отряде № 731 научно-исследовательские работы по созданию эффективных средств бактериологического нападения были в основном завершены, и дальнейшая деятельность отряда шла по линии усовершенствования процесса массового производства бактерий и способов их распространения. Было установлено, что наиболее эффективным средством нападения являются бактерии чумы".



В мае 1945 г. генерал Исии отдал распоряжение подчиненному составу, в котором говорилось: "Война между Японией и СССР неизбежна… Отряд должен мобилизовать все силы и в короткий срок увеличить производство бактерий, блох и крыс". Ставилась задача ожидать день икс - начала широкого применения накопленных арсеналов бактериологического оружия. Это распоряжение было выполнено. По признанию бывшего служащего отряда, в конце войны готовых к употреблению бактерий в "отряде № 731" хранилось столько, что "если бы они при идеальных условиях были рассеяны по земному шару, этого хватило бы, чтобы уничтожить все человечество". Против населения Советского Союза планировалось применить миллиард зараженных чумой блох. "Если бы одновременно применить этих блох против советских войск, - свидетельствовал он, - а также обрушить их на города - последствия были бы весьма значительные. Это мы все понимали".



Замыслы применения против населения советских территорий бактериологического и химического оружия свидетельствуют о том, что милитаристская Япония, так же как гитлеровская Германия, намеревалась вести против СССР тотальную войну с целью массового уничтожения людей.



На фоне плохой памяти премьера Кисиды его чувства на украинской земле выглядят неуместным кривлянием. Ни одна нация не имеет права ставить себя выше других, и украинский национализм закончит свой бесславный путь так же, как и японский милитаризм. Источник - Фонд стратегической культуры

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