Bloomberg: Попытки Китая расширить БРИКС терпят неудачу

00:30 29.07.2023

Bloomberg

США



Попытки Китая расширить БРИКС терпят неудачу



Индия и Бразилия выступили против предложения Китая о быстром расширении БРИКС, сообщает Bloomberg. Бразилиа опасается, что это усилит озабоченность Запада по поводу того, что организация стремится стать противовесом США и ЕС. Дели же хочет видеть более четкие правила вступления.



Индия и Бразилия противятся попыткам Китая быстро расширить группу развивающихся экономик БРИКС, чтобы она могла усилить свое политическое влияние и противостоять Соединенным Штатам. Об этом сообщили источники, осведомленные в этом вопросе.



Эти две страны возразили Пекину на подготовительных переговорах в преддверии предстоящего саммита, который должен протий в Йоханнесбурге в августе. Ожидается, что в ходе саммита Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка обсудят вопрос о возможном расширении группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии. По словам чиновников, попросивших не называть их имена, в ходе этих встреч Китай неоднократно призывал к расширению группы.



Десятки других стран тоже выражают желание присоединиться к альянсу, подпитывая опасения Запада касательно того, что БРИКС стремится стать противовесом Вашингтону и Евросоюзу.



Бразилия хочет избежать расширения БРИКС отчасти из-за этих опасений, в то время как Индия настаивает на принятии строгих правил относительно того, как и когда другие страны могут сближаться с группой, формально в нее вступая. Любое решение потребует консенсуса среди членов, которые соберутся 22–24 августа.



По словам источников, Индия и Бразилия хотят использовать саммит, чтобы обсудить возможное привлечение новых стран со статусом наблюдателей. Между тем ЮАР поддерживает обсуждение различных вариантов членства, при этом не выступая против расширения блока.



"Встреча лидеров БРИКС в 2022 году санкционировала расширение списка членов, и принятие новых членов в БРИКС – это политический консенсус пяти стран", – говорится в ответе МИД Китая агентству Bloomberg.



Предстоящий саммит призван продемонстрировать стремление блока зарекомендовать себя в качестве серьезной политической и экономической силы. Группа уже обсудила возможность создания единой валюты, хотя существенного прогресса в достижении этой цели пока не ожидается.



Саммит пройдет в атмосфере обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином – и после того, как ЮАР выразила беспокойство по поводу присутствия президента России Владимира Путина. Он будет участвовать в саммите виртуально, чтобы Южной Африке не пришлось исполнять ордер на арест российского лидера, выданный Международным уголовным судом.



Члены БРИКС отказались последовать примеру таких групп, как Большая семерка, которые решительно осудили и ввели санкции против России в связи с ее действиями на Украине, хотя Новый банк развития, созданный БРИКС, заморозил российские проекты, и Москва теперь не может получить доступ к деньгам через общую валютную систему блока.



У России нет твердой позиции в вопросе расширения БРИКС, как сказал Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике, который консультирует Кремль.



"В целом она выступает за расширение БРИКС, но без особого энтузиазма. Она следует примеру остальных. Мы не станем блокировать никакие решения".



Группа БРИКС, которая официально была создана в 2009–2010 годах, изо всех сил старался обрести такое геополитическое влияние, которое соответствовало бы его коллективной экономической мощи. На долю нынешних членов БРИКС приходится более 42% населения мира, 23% мирового валового внутреннего продукта и 18% глобального товарооборота.



По словам двух индийских чиновников, проект правил приема новых членов в группу был составлен после того, как Индия выступила против попыток Китая расширить ее. Ожидается, что лидеры стран блока обсудят и примут эти основополагающие принципы в ходе августовского саммита.



Как сообщил один их источников, Индия выдвинула идею о том, что действующие члены БРИКС должны обратить внимание в первую очередь на страны с развивающейся экономикой, а также на такие демократии, как Аргентина и Нигерия, если они хотят расширить группу, а не на Саудовскую Аравию с ее династическим и автократическим режимом.



В июне премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил вопрос возможного членства Саудовской Аравии с наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом. Министерство иностранных дел Индии никак не прокомментировало ситуацию. Правительство Саудовской Аравии не ответило на запросы о комментариях.



Вступление в БРИКС будет способствовать успеху усилий кронпринца Мохаммеда по диверсификации экономики Саудовской Аравии – именно эти усилия позволили его стране сблизиться с Россией и Китаем за последние несколько лет. Китай является крупнейшим покупателем нефти, добываемой в королевстве, и Саудовской Аравии важно поддерживать хорошие отношения с Россией для эффективного взаимодействия в рамках альянса ОПЕК+.



"Для саудовцев сейчас настал их азиатский момент", – отметил аналитик Салман аль-Ансари (Salman Al-Ansari), добавив, что объемы двусторонней торговли, как ожидается, будут расти в геометрической прогрессии.



Тем временем Бразилия предпринимает меры для того, чтобы избежать прямой конфронтации в блоке БРИКС и одновременно противиться давлению со стороны Китая, который стремится превратить блок в антагониста, способного бросить вызов Большой семерке. По словам источников, Китай выдвигал предложение о расширении на всех подготовительных встречах, в том числе на двух встречах, которые прошли в виртуальном формате на прошлой неделе.



Бразилия предлагает создать категории "наблюдателей" и "стран-партнеров". По словам бразильского чиновника, новые страны сначала должны будут пройти через эти две категории, прежде чем они смогут претендовать на полноценное членство в БРИКС. Отмечается, что Бразилия готова поддержать стремление Индонезии начать этот процесс.



Авторы статьи: Судхи Раньян Сен (Sudhi Ranjan Sen), Стембиле Селе (S'thembile Cele), Симоне Прейслер Иглесиас (Simone Preissler Iglesias)