Авиакомпания "Таджик Эйр" возобновит работу в ближайшие месяцы. Наверное.. может быть..

08:14 29.07.2023

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Это в очередной раз пообещал ее гендиректор Парвиз Шодмонзода

Авиакомпания не выполняет регулярные рейсы с сентября 2020 года из-за технических и финансовых проблем.



Единственный в Таджикистане государственный авиаперевозчик Таджикистана – авиакомпания "Таджик Эйр" в ближайшие месяцы приступит к полетам. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Парвиз Шодмонзода на пресс-конференции сегодня, 28 июля. При этом он не назвал точную дату начала полетов.



По словам Шодмонзода, сейчас решается вопрос с долгами авиакомпании, но "они никак не повлияют на возобновление работы".



Глава "Точик Эйр" Парвиз Шодмонзода

Asia-Plus

О том, что авиакомпания заработает в ближайшее время, Парвиз Шодмонзода заявлял на пресс-конференции еще зимой. Но этого так и не случилось.



Тогда, 1 февраля, он сообщил журналистам, что "Таджик Эйр" арендовала у Турции два самолета "Аэробус" в конце декабря прошлого года и ждет возобновления полетов.



Вся в долгах

Авиакомпания "Таджик Эйр" уже несколько лет испытывает трудности.



С целью улучшения финансового состояния компании правительство Таджикистана летом 2018 года создало специальный Наблюдательный совет.



Итогом его работы стала специальная программа поддержки авиакомпании, которая в числе прочего обязала соответствующие государственные органы привлечь иностранные и отечественные инвестиции путем приватизации пакета акций компаний.



С 2015 года правительство Таджикистана списало долги "Таджик Эйр" на сумму более чем 2,6 миллиона долларов. Однако эти меры не помогли компании улучшить финансовое состояние.

Ее долги перед налоговыми органами, различными банками, аэропортами и поставщиками услуг, по данным некоторых источников, составляют до 40 миллионов долларов.



10:01 10 июня

Генпрокуратура Таджикистана подтвердила арест бывшего главы "Таджик Эйр"

Из них $20 млн "Таджик Эйр" должна выплатить литовской компании Skyroad Leasing.



Ранее Служба исполнения при правительстве страны сообщила об аресте банковских счетов "Таджик Эйра" из-за "дела Skyroad Leasing".



Причиной спора между таджикской авиакомпанией и Skyroad Leasing стал ежемесячный платеж в размере $149 тыс. за аренду двух самолетов Boeing и штрафы на общую сумму $20 млн.



В 2022 году Высший экономический суд Таджикистана признал, что национальная авиакомпания "Таджик Эйр" находится на грани банкротства: у нее нет денег, чтобы покрыть долги.



Из истории "Таджик Эйр"

С 2010 по 2016 год компанию возглавлял Рустам Халиков, до 2019 года - Хайрулло Рахимов, деятельность обоих в свое время была подвергнута резкой критике со стороны президента Эмомали Рахмона.



История авиакомпании "Таджик Эйр" берет свое начало с 1930 года.



В 1940 году было создано Таджикское управление Гражданского воздушного флота, которое в последующем пережило ряд реорганизаций: Таджикское управление гражданской авиации, Государственная авиакомпания "Точикистон", ГУАП "Точикистон", ГУАП "Таджик Эйр".



С 30 декабря 2009 года Постановлением Правительства РТ за № 707 авиакомпания была преобразована в ОАО "Таджик Эйр".