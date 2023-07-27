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"Резкий отток вкладов юрлиц. УзбЦБ - в шоке
08:23 29.07.2023

Руководители ЦБ Узбекистана - о резком оттоке вкладов юрлиц
С начала года остаток депозитов на банковских счетах юридических лиц снизился на 25 трлн сумов. Руководители Центробанка Узбекистана объяснили это выводом средств нерезидентов и крупными платежами компаний в рамках импортных контрактов.
Вчера, 18:20 Экономика
Руководители Центрального банка Узбекистана на пресс-конференции 27 июля прокомментировали резкий отток депозитов из банковской системы.

В июне остаток депозитов снизился на 1,89 трлн сумов, с начала года - на 13,83 трлн сумов. Отток вкладов пришелся на бизнес, который забрал из банков более 25 трлн сумов за первое полугодие, из-за чего остаток по депозитам юридических лиц снизился с 153,6 до 128,4 трлн сумов.

Ситуацию смягчают депозиты населения, которые за шесть месяцев выросли на 11,3 трлн сумов, включая резкий рост в июне на 5,84 трлн сумов.

Заместитель председателя Центробанка Бехзод Хамраев подчеркнул, что снижение общего объема депозитов связано с оттоком вкладов бизнес, особенно валютных средств.

"Определенная часть связана с выводом денег нерезидентов-юридических лиц, которые прибыли в прошлом году. С учетом жестких финансовых условий в мире часть приходится на вывод средств в рамках импортных контрактов и платежей. Однако депозиты физических лиц выросли на 11 трлн сумов, или на 25%, в частности, срочные депозиты в национальной валюте выросли в 1,3 раза", - заявил он.

По его словам, ЦБ при объявлении основных направлений монетарной политики на 2023 год и на 2024−2025 годы обращал внимание, что в результате ужесточения монетарных условий в мире банки начнут фокусировать на внутреннем рынке, привлекать депозиты населения, и снизят приток средств из-за рубежа.

"Мы сейчас это наблюдаем. Но это не повод для беспокойства… Это является циклическим и временным положением", - сказал он.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отметил, что снижение объема депозитов юрлиц произошло за счет крупных платежей.

"Например, за импортированный газ произведены платежи на 1 трлн сумов. Есть крупные платежи автопрома и других. Текущие условия логистики усилили эти колебания по сравнению с прошлыми годами. Эти условия оказывают определенное влияние", - заявил он.

Отметим, что по итогам июня средние процентные ставки на кредиты составили 22,6%, на депозиты - 19,8%.

Источник - gazeta.uz
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