"Резкий отток вкладов юрлиц. УзбЦБ - в шоке

08:23 29.07.2023

Руководители ЦБ Узбекистана - о резком оттоке вкладов юрлиц

С начала года остаток депозитов на банковских счетах юридических лиц снизился на 25 трлн сумов. Руководители Центробанка Узбекистана объяснили это выводом средств нерезидентов и крупными платежами компаний в рамках импортных контрактов.

Вчера, 18:20 Экономика

Руководители Центрального банка Узбекистана на пресс-конференции 27 июля прокомментировали резкий отток депозитов из банковской системы.



В июне остаток депозитов снизился на 1,89 трлн сумов, с начала года - на 13,83 трлн сумов. Отток вкладов пришелся на бизнес, который забрал из банков более 25 трлн сумов за первое полугодие, из-за чего остаток по депозитам юридических лиц снизился с 153,6 до 128,4 трлн сумов.



Ситуацию смягчают депозиты населения, которые за шесть месяцев выросли на 11,3 трлн сумов, включая резкий рост в июне на 5,84 трлн сумов.



Заместитель председателя Центробанка Бехзод Хамраев подчеркнул, что снижение общего объема депозитов связано с оттоком вкладов бизнес, особенно валютных средств.



"Определенная часть связана с выводом денег нерезидентов-юридических лиц, которые прибыли в прошлом году. С учетом жестких финансовых условий в мире часть приходится на вывод средств в рамках импортных контрактов и платежей. Однако депозиты физических лиц выросли на 11 трлн сумов, или на 25%, в частности, срочные депозиты в национальной валюте выросли в 1,3 раза", - заявил он.



По его словам, ЦБ при объявлении основных направлений монетарной политики на 2023 год и на 2024−2025 годы обращал внимание, что в результате ужесточения монетарных условий в мире банки начнут фокусировать на внутреннем рынке, привлекать депозиты населения, и снизят приток средств из-за рубежа.



"Мы сейчас это наблюдаем. Но это не повод для беспокойства… Это является циклическим и временным положением", - сказал он.



Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов отметил, что снижение объема депозитов юрлиц произошло за счет крупных платежей.



"Например, за импортированный газ произведены платежи на 1 трлн сумов. Есть крупные платежи автопрома и других. Текущие условия логистики усилили эти колебания по сравнению с прошлыми годами. Эти условия оказывают определенное влияние", - заявил он.



Отметим, что по итогам июня средние процентные ставки на кредиты составили 22,6%, на депозиты - 19,8%.