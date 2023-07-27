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У Джо Байдена новая проблема: размножаются, как тараканы, незаконнорожденные внуки/правнуки
08:41 29.07.2023

Джо Байден впервые открыто признал своего седьмого внука

Президент США Джо Байден впервые публично признал своего седьмого внука, четырехлетнюю девочку, которую родила Лунден Робертс из Арканзаса от его сына Хантера в 2018 году, сообщает Zakon.kz.
О том, что четырехлетняя Нэви – дочь сына президента США Хантера, стало известно после того, как ее мать подала в суд на алименты.

"Наш сын Хантер и мать ВМС, Лунден, работают вместе, чтобы развивать отношения, которые отвечают интересам их дочери, максимально сохраняя ее конфиденциальность в будущем", - сказал Байден в заявлении, которое впервые было опубликовано журналом People.

Отцовство Хантера Байдена было установлено с помощью анализа ДНК после того, как Робертс подала в суд на алименты. Обе стороны недавно решили нерешенные вопросы алиментов. Сын президента написал о своей встрече с Робертс в своих мемуарах 2021 года, сказав, что это произошло, когда он сильно пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Президент Байден, который сделал семью центральным элементом своей публичной персоны, сталкивался с растущей критикой со стороны политических соперников и экспертов за то, что не признавал внучку.

Президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Тайваню помощь на сумму до $345 млн из резервов Минобороны США.

Мухит Турсынали

Источник - Zakon.kz
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