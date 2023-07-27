 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырВлати сокращают разбухший госаппарат: в АП создано 4 новых управления
08:45 29.07.2023

Председатель Кабинета министров-руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров провел совещание по обсуждению пилотного проекта по административно-территориальной реформе.

Пресс-служба Кабмина сообщает, что во время заседания Акылбек Жапаров рассказал о проведенной реформе в Администрации президента.

"До ноября 2023 года все области должны провести административно-территориальную реформу. Президент наделил вас всеми необходимыми полномочиями. Как только большинство проблем местных жителей начнут решаться на местах, это будет свидетельством эффективности реформы. Каждый из нас член большой команды президента, мы должны сделать все необходимое, чтобы оправдать его доверие. В Администрации президента тоже были проведены реформы: созданы 4 управления, одна выпускает решения президента и Кабмина, вторая проводит контроль за их исполнением, третья следит за законностью принятия решений, четвертая готовит прогнозы, "куда мы идем и к чему нужно стремиться". Сокращены дублирующие функции и количество сотрудников. Результаты этой реформы "на лицо", - рассказал Жапаров.

Источник - kg.akipress.org
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