Коллегия МВД Киргизии: 63 руководящих оглоеда получили взыскания

08:47 29.07.2023

Коллегия МВД. 63 руководителя получили наказания

По итогам коллегии МВД за 6 месяцев 2023 года 137 милиционеров привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили 28 июля в пресс-службе МВД.



Из них 63 руководителя различных подразделений ОВД.



В конце заседания руководство Министерства внутренних дел поставило задачи по устранению допущенных недостатков, незамедлительному и профессиональному реагированию на обращения граждан, раскрытию преступлений и их качественному расследованию, профилактике различных правонарушений среди подростков, принятию мер по обеспечению безопасности дорожного движения, проведению качественной работы по внедрению современных технологий в охрану общественного порядка, укреплению внутреннего порядка и продолжению ротации сотрудников ОВД.



Исполнению решений коллегии будет уделено особое внимание и оно будет находиться на контроле у Главного штаба МВД, сообщила пресс-служба МВД.