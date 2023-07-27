Время делить Польшу, - Евг.Спицын

09:24 29.07.2023 Время делить Польшу

Евгений Спицын о причинах и результатах антироссийской политики Варшавы

Игорь Шишкин



"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, сегодня на международной арене Польша - одно из наиболее активных русофобских государств. Польша жаждет возрождения Речи Посполитой, а это подразумевает контроль и над западными русскими землями. Но поляки забывают, что такая их активность уже не раз приводила к исчезновению Польши с политической карты мира. Почему так происходит?



Евгений СПИЦЫН. Обычно говорят о пяти разделах Польши. Первые три - 1772, 1793, 1795 годов. Четвертый раздел произошел на Венском конгрессе 1814–1815 годов - по итогам Наполеоновских войн. Причем польско-саксонский вопрос был одним из главных на конгрессе. Он, по сути дела, и спровоцировал раскол в лагере вчерашних союзников: между Пруссией и Россией с одной стороны и Австрией, Францией и Великобританией - с другой. И если бы не 100 дней Наполеона, когда французский император попытался вернуть власть, то вполне возможно, что Венский конгресс не закончился бы подписанием Заключительного акта, а стал бы предпосылкой возникновения новой общеевропейской войны. Пятый раз Польша потеряла государственность в сентябре 1939 года.



В истории польского государства было немало трагических страниц. Замечу, что и наша страна не раз стояла на пороге исчезновения, но мы, в отличие от поляков, сумели преодолеть смуты и в эпоху Древней Руси, и в Средневековье, и в событиях 1917–1922 годов. Только в 1991-м нам, к сожалению, не удалось избежать гибели великого Советского Союза, а по большому счету - исторической Большой России…



"ЗАВТРА". Чаще всего, говоря о разделах Речи Посполитой, называют внешний фактор. Так ли это на самом деле?



Евгений СПИЦЫН. Значительная часть экспертов, прежде всего польских, а в последнее время также и украинских, и даже белорусских и российских, говорят о том, что решающим фактором ликвидации польской государственности была позиция России, Пруссии и Австрии, которые стали теми тремя "черными орлами", как называют этот союз в польской историографии, которые "раздербанили" бедную Польшу. Но наиболее здравые историки считают, что первопричины гибели польской государственности были внутренними и были заложены еще в XV веке.



Тогда, во времена польского короля Казимира IV, пробывшего на престоле почти 50 лет, в 1454 году был созван Вальный (общий) сейм. Он состоял из двух палат. Верхняя палата - Сенат, где заседали сливки католического духовенства и так называемые паны-рада - польские магнаты, паны-советчики, занимавшие важные государственные посты в административном и территориальном аппаратах, а также являвшиеся крупными латифундистами, практически пожизненно имевшими в кормлении целые регионы, крупные и малые города. Вторая палата - это Посольская изба, членами которой были шляхтичи, избираемые на местных сеймиках и представляющие интересы шляхетских корпораций на общегосударственном уровне.



Важным фактором в развитии польской государственности стало принятие в 1505 году Радомской конституции. Тогда под словом "конституция" подразумевался любой законодательный акт. Это произошло при правлении младшего сына Казимира Александра Ягеллончика, который был женат на дочери Ивана III Елене. Кстати, Елена фактически была политической узницей, поскольку была выдана замуж по итогам первой Русско-литовской порубежной войны 1487–1494 годов. (Напомню, что порубежные войны, которые длились 50 лет, закончились в пользу Московского княжества.) Радомская конституция установила принцип liberum veto, который, по сути, и погубил польскую государственность.



"ЗАВТРА". Каким образом?



Евгений СПИЦЫН. Дело в том, что на Вальном сейме все решения принимались только консенсусом, то есть единогласно. Стоило хотя бы одному представителю на заседании сейма выкрикнуть "не позволям" ("liberum veto"), обсуждаемый вопрос полностью снимался с повестки дня. Например, забегая несколько вперед, в XVIII веке из 55 проведенных Вальных сеймов 48 были сорваны как раз таким ветированием. Это важное обстоятельство, которое сыграло роковую роль в гибели польской государственности.



"ЗАВТРА". Но первоначально-то оно работало на сплочение правящего класса, показывало, что государство действует исключительно в его интересах в целом…



Евгений СПИЦЫН. Да. Но мы указали на базовые внутренние причины того, что произошло с Польшей спустя три столетия.



Следующим важным этапом политической жизни Польши стало подписание в 1569 году Люблинской унии, инициатором которой стал Сигизмунд II, польский король и великий князь литовский. Он был женат на протестантке, детей не имел, поэтому очень опасался того, что после его смерти династическая уния между Литвой и Польшей прекратит свое существование. Такие династические унии стали заключаться еще с конца XIV века. Кревскую династическую унию заключили в 1385 году, когда великий князь Литвы Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и положил начало династии Ягеллонов в Польше. Он принял католичество, имя Владислав II и так правил Польшей почти 50 лет. Чтобы эта династия не пресекалась и чтобы подстраховать польскую государственность, был выдвинут проект уже не династического, а государственного объединения Польши и Литвы.



"ЗАВТРА". Де-юре это были два разных государства с одним и тем же правителем…



Евгений СПИЦЫН. Да. Причем среди литовской знати имелось немало противников этой государственной унии. Особое возмущение у литовцев вызывало то, что польская сторона предлагала изменить название страны - Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское хотели переименовать в Новую Польшу. Также литовцы были недовольны тем, что в результате унии существенная часть коронных земель, числившихся за великим князем Литовским, отошли польской короне.



"ЗАВТРА". В значительной мере это были земли, расположенные на территории современной Украины.



Евгений СПИЦЫН. Именно это я и хотел подчеркнуть. Киевщина, Житомирщина, Подолия, Волынь - все эти территории перешли под польскую корону.



"ЗАВТРА". Кстати, во многом потому, что русские магнаты поддержали эту унию…



Евгений СПИЦЫН. Конечно. Причем если Галиция вошла в состав Польского государства практически сразу после пресечения династии Романовичей-Даниловичей в 1340 году, то земли, которые я перечислил, присоединились к польской короне через 200 с лишним лет. Понятно, что на эти территории стали распространяться и нормы польского законодательства, в том числе крепостного права, взаимоотношений шляхты с крестьянами, деятельности католической и униатской церквей и так далее.



Следующими обстоятельствами, пошатнувшими польскую государственность, стали Освободительная война малороссийского казачества и селянства во времена Богдана Хмельницкого и период так называемой Руины. Руина - это фактически 30-летняя гражданская война на территории современной Украины, причем носившая такой кровопролитнейший и разорительный характер, что значительная часть правобережья Украины превратилась в выжженную степь в прямом смысле этого слова.



"ЗАВТРА". Поскольку это была территория Польского государства, то происходившее там было его внутренним делом?



Евгений СПИЦЫН. Москва вообще никакого отношения к этому не имела, как бы сейчас ни пытались "пристегнуть" ее к тем событиям. Руина закончилась в 1686 году параллельно с подписанием Вечного мира между Московским царством и Речью Посполитой, когда Россия и Польша стали участниками Священной лиги, созданной для объединения сил христианской Европы в борьбе с османской угрозой. Мы в данном случае выполняли роль союзника европейских монархов с тем, чтобы взять на себя фланговый удар со стороны крымского хана по австрийским владениям Габсбургов и поляков в случае успеха турок на главном или стратегически важном направлении. А турки тогда дошли аж до Вены.



"ЗАВТРА". Ее спасли польские воины, положив там цвет польского шляхетства…



Евгений СПИЦЫН. Именно так. И, начиная со Священной лиги, Польша вынужденно становится если не союзником, то симпатизантом России. Пиком нашего влияния на Польшу стали события 1715–1716 годов. О них, кстати, мало кто знает. В 1715 году была подписана так называемая Тарногродская конфедерация, которая определенным образом перекодировала политический строй Речи Посполитой.



Дело в том, что тогда королем Польши и великим князем Литовским был союзник Петра I по Северной войне Август II Сильный. Они познакомились и быстро нашли общий язык во время Великого посольства русского царя. Когда в ходе Северной войны Карл XII нанес полякам и саксонцам ряд поражений, Август Сильный вынужден был выйти из Северного союза и на время даже потерял польский престол. После побед русского оружия в Полтавской битве и в Прибалтике он вернул себе престол, но у него возникли большие трения с польскими магнатами и шляхтой, когда для укрепления собственной власти он ввел на территорию Речи Посполитой саксонские войска. Армейский постой вызывал ропот среди местного населения, особенно сельского, потому что те вынуждены были оплачивать содержание саксонского корпуса в Речи Посполитой из своего кармана. Плюс ко всему Август Сильный был еще и курфюрстом Саксонии. Поляков все это взбесило. В результате возникло несколько королевских конфедераций, и на территории Польши и Саксонии началась гражданская война. Стороны бились с переменным успехом.



"ЗАВТРА". Важно подчеркнуть, что поляки по закону имели право восставать против короля и создавать конфедерации.



Евгений СПИЦЫН. Вы абсолютно правы. Напомню, что шла Северная вой­на. Когда интересы разгрома шведов вступили в противоречие с этой гражданской бойней, в конфликт вмешался Петр I. Причем его попросил и сам Август II, и его противники из числа конфедератов. В итоге был подписан мирный договор, который положил конец этому конфликту. Одним из его пунктов стало условие, что все высшие должностные лица в государстве могут назначаться теперь только с согласия русского царя. Также для разведения армий воюющих сторон на территорию Речи Посполитой была введена русская армия.



"ЗАВТРА". Де-факто Польша превратилась в протекторат?



Евгений СПИЦЫН. По сути дела, да. И с этого момента можно уже говорить о том, что существование Речи Посполитой - это был лишь вопрос времени.



После смерти Августа II Сильного в 1733 году, в царствование Анны Иоанновны, началась война за польское наследство. Мы выступали за то, чтобы престол занял его сын Август III, а наши оппоненты в лице французов и австрияков ратовали за своего ставленника - Станислава Лещинского, который за счет подкупа ряда депутатов Вального сейма со стороны французской короны все же был избран на польский престол. Чтобы не допустить закрепления его власти, в Польшу были введены русские войска, начались боевые действия, в которых Россия одержала победу.



Станислав Лещинский отрекся от престола. Новым польским королем стал Август III, правивший Речью Посполитой до своей смерти в 1763 году. За выбор нового короля опять схлестнулись позиции разных держав: Франция и Австрия - с одной стороны, Пруссия и Россия - с другой. В результате на престоле оказался Станислав Август Понятовский, который когда-то был послом в Петербурге, неплохо знал Россию и столичную жизнь. По материнской линии он принадлежал к старинному и очень богатому княжескому роду Чарторыйских, представители которого занимали высшие государственные и административные должности и всегда участвовали в выдвижении претендентов на королевский престол.



"ЗАВТРА". Он был ставленником Екатерины II?



Евгений СПИЦЫН. Не только Екатерины II, но и Фридриха Великого. Причем, как только он сел на престол, в Варшаву тут же был отправлен наш посол князь Николай Васильевич Репнин. Будучи послом в Речи Посполитой, он стал разыгрывать "диссидентскую карту", которую активно поддержали пруссаки.



Диссидентами в Польше XVIII века называли не инакомыслящих, а инаковерующих. Польша всегда была оплотом католицизма в Центральной и Северной Европе. Но поскольку Речь Посполитая представляла собой "лоскутную" империю, то на ее территории проживало немало представителей других вероисповеданий. Иноверцев и называли диссидентами.



"ЗАВТРА". Евгений Юрьевич, здесь нужно уточнение: инициатива разыгрывать диссидентскую карту принадлежала не Репнину, а Екатерине II, поручившей ему добиться равенства прав православных и католиков в Речи Посполитой, где поляки просто бесчинствовали в отношении православного населения.



Евгений СПИЦЫН. Да, там по отношению к православным сохранялся жесточайший режим крепостного права. У польского шляхтича было право безнаказанно убивать своих хлопов. Именно Россия добилась того, чтобы его отменили.



Понятно, что Репнин выполнял прямое указание императрицы. В результате, когда были уравнены в правах диссиденты и католики, возникла традиционная оппозиция, которая оформилась в Барскую конфедерацию. Как выше уже упоминалось, шляхетские вольности, помимо права выбора короля и принципа liberum veto, включали в себя и право создания конфедераций. Их необходимо было официально оформлять через любой суд любого города. Так появлялись названия этих конфедераций - Слуцкая конфедерация, Гродненская…



"ЗАВТРА". И при этом создававшие их не числились изменниками.



Евгений СПИЦЫН. Это было их право, они действовали на законных основаниях. Другое дело, что эффективность той или иной конфедерации зависела не просто от ее регистрации в суде, а от соотношения сил - насколько она могла собрать под свои знамена вооруженные силы, которые могли составить реальную угрозу противной стороне, в данном случае - королевской власти. Таким образом на территории современной Украины, в городе Баре, была создана Барская конфедерация, в результате чего в Польше началась очередная гражданская война, причем носила она самый кровопролитный характер.



Петербург в данном случае выступил против барских конфедератов: по просьбе Станислава Понятовского на территорию Речи Посполитой были введены русские войска. И в этой ситуации противники России, прежде всего французы и австрияки, подбили турок объявить России войну с тем, чтобы та не могла задействовать свою армию на стороне польской королевской власти. Так началась Русско-турецкая война 1768–1774 годов.



Первые два года ни одной из сторон не удавалось одержать решающих побед. Но в 1770 году армия под командованием Петра Александровича Румянцева нанесла туркам ряд крупных поражений, в том числе при Ларге и Кагуле, в результате чего исход войны был предрешен. После этого Екатерина II смогла вновь обратить взоры на Речь Посполитую, и уже в 1771 году начались тайные переговоры - сначала с пруссаками, потом с австрийцами. Изначально русская императрица не хотела участвовать в разделе Речи Посполитой. Более того, ликвидация польской государственности вообще не предусматривалась. Тогда речь шла лишь о том, что у ослабшего соседа каждый заберет небольшие территории - свои кусочки. Но австрияки, пользуясь наступившей смутой, де-факто уже отняли у поляков территории, ту же Галицию, к примеру, и некоторые районы Малой Польши. Пруссаки посчитали, что они не хуже, и тоже решили поживиться. В результате в 1772 году подписывается Петербургская конвенция, по которой Российская империя получает часть Литвы и территории Белоруссии - до Двины, Друти и Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. На целые 20 лет ситуация в этом регионе успокаивается.



"ЗАВТРА". Важно подчеркнуть, что это было именно прямым следствием той самой Барской конфедерации, про которую Екатерина Великая говорила, что поляки "одною рукою взяли крест, а другою подписали союз с турками. Зачем? Затем, чтобы помешать четверти польского народонаселения пользоваться правами гражданина".



Евгений СПИЦЫН. Вы абсолютно правы. В данном случае поляки действительно пошли на союз с турками только для того, чтобы не допустить равенства в правах православных и католиков. За что и поплатились.



При втором разделе Польши уже действительно шла речь о ликвидации польской государственности. Дело в том, что в 1788 году был созван так называемый Великий сейм, работа которого продолжалась до 1792 года. Ключевым событием в его работе стало принятие 3 мая 1791 года конституции. Инициатором этого стал тот самый Станислав Август Понятовский, который пытался спасти польскую государственность. Он был неглупый человек, получил в свое время хорошее образование, исповедовал идеи Просвещения. Он понимал, что существовать в сложившемся режиме Польша долго не сможет и просто станет легкой добычей своих соседей.



"ЗАВТРА". Каковы принципиальные положения новой конституции?



Евгений СПИЦЫН. Во-первых, отменялась выборность короля, то есть королевская власть становилась наследственной. Во-вторых, убирался принцип liberum veto. В-третьих, представительства в Вальном сейме лишались все безземельные шляхтичи, которые жили на коште у панов или магнатов. В-четвертых, права, аналогичные правам шляхты, получали мещане. Население польских городов в этническом плане было довольно пестрым: значительная их часть была населена евреями, немцами, людьми других национальностей.



Эти новшества возмутили многих поляков, которые организовали очередную конфедерацию и развязали новую гражданскую войну. В этой ситуации Россия решила действовать уже по собственной инициативе. Ее не устраивала новая конституция, и было очевидно, что польский вопрос надо каким-то образом решать. Самое любопытное, что за помощью к России обратилась часть патриотов Речи Посполитой, являвшихся противниками нововведений. История этой войны хорошо известна по восстанию Костюшко. Не буду долго говорить о событиях 1793–1794 годов, лишь акцентирую внимание на взятии русскими войсками Праги (предместья Варшавы, а не столицы Чехии), поскольку относительно этого события сейчас распространяется огромное количество абсолютно лживой информации о том, что якобы Александр Васильевич Суворов, руководивший русскими войсками при взятии Праги, учинил там самую настоящую резню. Отмечу, что впервые образ Суворова как палача польского народа был нарисован даже не поляками, а британцами в конце XVIII века. Это известная карикатура, на которой Суворов в сопровождении своих ординарцев идет на аудиенцию к Екатерине II и преподносит ей в дар корзины с отрубленными головами "прекрасных полячек". Позже это изобретение британской пропаганды переместилось во Францию, а оттуда растеклось по всей Европе.



"ЗАВТРА". А что на самом деле тогда происходило?



Евгений СПИЦЫН. Было принято решение о вооруженном подавлении восстания Костюшко. Тадеуш Костюшко был бригадным генералом, который незадолго до этих событий вернулся из Америки, где он в течение 10 лет служил офицером, участвовал в освободительной войне, дослужился до бригадного генерала и удостоился ордена Цинцинната от Джорджа Вашингтона. В восстании Костюшко потерпел поражение, неподалеку от Варшавы был взят в плен и отправлен в Петропавловскую крепость. Правда, посадили его отнюдь не в казематы, а поселили в доме коменданта крепости с вполне приличным пенсионом и пропитанием. А потом Павел I и вовсе его отпустит восвояси…



Возвращаясь к польским событиям, скажу, что первоначально командующим русскими войсками назначили графа Николая Ивановича Салтыкова. Это был царедворец, каких еще поискать! На фронт он не поехал, а управлял армией из Петербурга. В Польше боевые действия велись с переменным успехом, и когда Костюшко наконец был разбит, была поставлена задача овладеть Варшавой. Именно тогда новым главкомом русских войск назначили киевского генерал-губернатора Петра Александровича Румянцева, который тогда уже был тяжело болен, на фронт не поехал, но именно он разработал план взятия Варшавы и послал реализовывать его опального в то время Александра Васильевича Суворова.



Варшава располагается на левом берегу Вислы, а Прага как ее пригород - на правом. Брать ее надо было обязательно, поскольку это ключ к самой польской столице. Но за полгода до штурма Праги, который был осенью 1794 года, там произошла страшная трагедия - так называемая пасхальная резня, когда накануне Пасхи, в Чистый четверг, местные жители перерезали не только наших солдат и офицеров из стоявших в городе двух гарнизонов, но и их жен и детей. Поэтому, когда суворовские войска ворвались в город, то начали бить не только польских военных, но и местных жителей, среди которых было много евреев, принимавших активное участие в сопротивлении вместе со своими вооруженными частями. Когда Суворову об этом доложили, он, даже не надев толком мундир, вместе со своими адъютантами бросился останавливать резню в центре Праги. Есть версия, что именно он приказал поджечь единственный мост через Вислу, соединяющий Прагу с Варшавой, чтобы подобная трагедия не перекинулась в польскую столицу.



Когда русская армия во главе с Суворовым вошла в Варшаву, он приказал своим чудо-богатырям распатронить все ружья, снять штыки и сдать их в ружпарк. А сам направился к Станиславу Понятовскому, где принял капитуляцию Варшавы. Дальше, не имея на то полномочий, Суворов, по сути, объявил амнистию восставшим. А спустя две недели после всех этих событий Варшавский магистрат преподнес Суворову в благодарность знаменитую шкатулку с бриллиантами. Думаю, что это было сделано, скорее, в знак того, что он спас варшавян от той участи, которая постигла пригороды Варшавы.



После подавления восстания Костюшко судьба Польши была предрешена. И уже в 1795 году был подписан новый Петербургский трактат о третьем, полном, разделе Речи Посполитой.



"ЗАВТРА". Но уже после первого ее раздела было совершенно очевидно, что Польша как государство нежизнеспособна.



Евгений СПИЦЫН. Конечно, то, что произошло с Польшей в конце XVIII века, стало результатом и внутреннего, и внешнего развития событий. Но все же главные причины развала польской государственности лежали, конечно, во внутреннем ее политическом устройстве и в особых претензиях польской шляхты на свое право всем и вся управлять. Правда, боюсь, что польских политиков и польских шляхтичей с их традиционным гонором и амбициями история, к сожалению, ничему не учит. Аппетиты у них всегда были очень большими. Но напомню, что после всех пяти разделов Польша восстанавливала свою государственность прежде всего при поддержке и активной помощи именно России - неважно, была ли это Российская империя или Советский Союз. Хотя мы никогда не получали благодарности от поляков.



Например, в эпоху Наполеоновских войн, в ходе так называемой III антинаполеоновской коалиции, Пруссия была разбита, а из прусских провинций, отошедших ей во время второго и третьего разделов Речи Посполитой, Наполеон слепил Варшавское герцогство. И оно приняло активное участие в войне против России в 1812 году. Но даже после победы над Наполеоном именно российский император Александр I горой встал за интересы польской короны и по его инициативе было воссоздано польское государство. Была заключена личная уния, то есть Александр I был объявлен королем Польши, при этом она сохранила свою денежную единицу, вооруженные силы и органы государственного управления. Весь Административный совет состоял из этнических поляков. Более того, российский император позже даровал им конституцию. Этого всего им оказалось мало. В 1830–1831 годах поляки подняли восстание против власти Российской империи. Николай I тогда окончательно прихлопнул даже их такую государственность, Польское царство было объявлено частью России, упразднены Сейм и польское войско, воеводства заменены на губернии.



"ЗАВТРА". Потом было еще восстание 1863–1864 годов.



Евгений СПИЦЫН. Да. А уже в ХХ веке, когда после развала Российской империи мы даровали полякам государственность, чем они нам отплатили? Войной между Польшей и РСФСР в 1919–1920 годах. А после окончания Второй мировой войны кто сражался за интересы Польши, за восстановление ее государственности и увеличение ее территории за счет германских земель? Опять Россия в лице Советского Союза. Но благодарности от поляков мы никогда не видели.



"ЗАВТРА". Это вопрос уже морали. А если исходить из соображений практических, то нужно подчеркнуть, что всякий раз раздел Польши происходил в результате ее антироссийской, антирусской политики. Например, огромные территории Речь Посполитая потеряла в результате национально-освободительного восстания Богдана Хмельницкого.



Евгений СПИЦЫН. Совершенно верно, его первопричины - в угнетении русского населения, православного населения.



"ЗАВТРА". Потом князь Репнин, который по поручению Екатерины Великой пробивал равноправие для диссидентов. В ответ - опять восстание. Барская конфедерация, не желавшая дать русским те же права, что и полякам, запустила механизм, в результате которого Польша исчезла с лица земли.



Наполеоновские войны - и Варшавское герцогство самым активнейшим образом воюет против России. Результат - Венский конгресс утвердил его раздел.



1939 год - откровенно антисоветская политика Польши, и как результат - она исчезает с карты мира. Такая вот закономерность прослеживается: как только Польша идет против России и против всего русского, она перестает существовать.



Евгений СПИЦЫН. Совершенно верно. Что ж, посмотрим, как будут развиваться российско-польские отношения дальше. Источник - завтра

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