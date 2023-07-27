Путин впервые рассказал офигевшим афро-презам о том, как его кинули с Киевом

12:18 29.07.2023

утин: РФ просили отвести войска из-под Киева весной 2022 года, чтобы создать условия для мирного договора

Президент России Владимир Путин заявил, что отвод российских войск из-под Киева был условием для заключения мирного договора с Украиной, но после того, как это было сделано, Киев отказался от договоренностей.



"Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал президент на встрече с африканской миссией по урегулированию военного конфликта в Санкт-Петербурге (цитата по сайту Кремля).



29 марта 2022 года по итогам очной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле российская сторона объявила, что "сократит военную активность" на киевском и черниговском направлениях. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Киев стал "реалистичнее" подходить к ряду вопросов.



6 апреля того же года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отвод российской армии из Киевской области - это жест доброй воли, помогающий созданию условий для российско-украинских переговоров, в ходе которых возможны серьезные решения. Он подчеркнул, что решение о выводе войск принимал лично Владимир Путин.



27-28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит Россия-Африка. В ходе него президент РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Владимир Путин утверждает, что "некоторые силы на Западе" долгие годы готовились к гибридной войне с Россией. По его словам, для России нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом.



Эрдни Кагалтынов