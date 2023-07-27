 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бородай: Осознание неминуемости поражения к Украине еще не пришло
13:30 29.07.2023

Елена Острякова

Нынешний этап СВО напоминает позиционную войну времен Первой мировой.

Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил депутат Госдумы, один из лидеров "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"У нас пошел немного экстенсивный период боевых действий: кто кого пересидит. У кого больше терпения хватит. У кого больше личного состава уйдет на тот свет или отправится в госпиталя. Ответ очевиден. Мы все сделаем", – сказал Бородай.

При этом он считает, что осознание неминуемого поражения к Украине еще не пришло.

"Видимо уровень нанесенных противнику потерь, несмотря на то, что он очень высокий, еще пока не вселил понимания окончательного в массы, которые идут на убой. Потому что они пока еще идут.

Да, мотивация их существенно ослаблена. Да сдаются в плен довольно регулярно. Да, переходят на нашу сторону тоже нередко.

Но масса в целом еще пока идет", – сказал Бородай.

Источник - politnavigator.net
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