Бородай: Осознание неминуемости поражения к Украине еще не пришло

13:30 29.07.2023

Елена Острякова



Нынешний этап СВО напоминает позиционную войну времен Первой мировой.



Об этом в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил депутат Госдумы, один из лидеров "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"У нас пошел немного экстенсивный период боевых действий: кто кого пересидит. У кого больше терпения хватит. У кого больше личного состава уйдет на тот свет или отправится в госпиталя. Ответ очевиден. Мы все сделаем", – сказал Бородай.



При этом он считает, что осознание неминуемого поражения к Украине еще не пришло.



"Видимо уровень нанесенных противнику потерь, несмотря на то, что он очень высокий, еще пока не вселил понимания окончательного в массы, которые идут на убой. Потому что они пока еще идут.



Да, мотивация их существенно ослаблена. Да сдаются в плен довольно регулярно. Да, переходят на нашу сторону тоже нередко.



Но масса в целом еще пока идет", – сказал Бородай.