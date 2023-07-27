Лидером сместивших президента Нигера военных назван мусульманин - генерал Абдурахаман Тчиани

13:37 29.07.2023

CentralAsia (CA) - Государственное телевидение Нигера сообщило о назначении армейского генерала Абдурахамана Тчиани (Abdourahamane Tchiani) главой сформированного участниками переворота Национального совета по защите страны.



Как уточняет France 24, Абдурахаман Тчиани выступил с видеообращением в эфире гостелевидения Нигера. При этом он был представлен как лидер группы, ранее отстранившей от власти президента страны Мохамеда Базума. Тчиани заявил, что его солдаты захватили власть в связи с ухудшением безопасности в Нигере.



27 июля группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Военных, устроивших мятеж, поддержало командование армии. Однако, по информации AP, в настоящее время между мятежниками и президентом продолжаются переговоры. Источник агентства рассказал, что Базум не собирается подавать в отставку.