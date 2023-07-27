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Талибы вместо Генпрокуратуры учредили в Афгане "Управление по надзору и исполнению указов и распоряжений"
14:04 29.07.2023

Талибы упразднили Генеральную прокуратуру и превратили ее в "Управление по надзору и исполнению указов и распоряжений", сообщили Тhe Рrint во вторник. Более того, согласно решению лидера талибов, некий представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что целью упразднения Генпрокуратуры является недопущение перегруженности ведомств, сообщает TOLO News.

Муджахид сказал, что "Управление по надзору и преследованию указов и распоряжений" будет следить за выполнением распоряжений лидера талибов как в государственных, так и в частных учреждениях. "Слишком много бюрократии следует избегать, поэтому спецслужбы также имеют полномочия контролировать и могут наблюдать за выполнением приказов. Во-вторых, в судах, если есть спорные дела людей, ими будут заниматься юристы, а если у системы есть свои споры, они будут действовать по своим каналам, как можно лучше", - сказал Муджахид.

По мнению некоторых экспертов в области права, правосудие не будет должным образом осуществляться в стране из-за ограничения полномочий Генеральной прокуратуры, сообщает TOLO News. Абдул Шукор Дадрас, эксперт по правовым вопросам, сказал: "Наблюдение за открытием и расследованием было снято, судебные разбирательства были удалены; поэтому Генеральная прокуратура как отдел по контролю и преследованию приказов и указаний талибов имеет ограниченные полномочия".

Муджахид добавил, что это учреждение будет иметь представительства в 34 провинциях страны. "Его структура и методология изменились, но персонал остался прежним. Те же силы, которые были задействованы в Генеральной прокуратуре, будут задействованы в Главном управлении по надзору", - сказал он. Согласно постановлению, ответственность и этапы расследования, надзора и преследования по уголовным и уголовным делам возложены на суды и Управление разведки. Об этом сообщает TOLO News.

"Наблюдение за обнаружением и расследованием снято, судебный процесс снят; поэтому Генеральная прокуратура как отдел по контролю и преследованию приказов и указаний Исламского Эмирата Афганистан имеет ограниченные полномочия", - сказал эксперт по правовым вопросам Абдул Шукор Дадрас. Ранее члены Афганской независимой ассоциации юристов (AIBA) заявили, что талибы закрыли штаб-квартиру ассоциации в Кабуле и прекратили всю деятельность. Обязанности Генпрокуратуры были переданы судам и спецслужбам.

Источник - centralasia.media
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