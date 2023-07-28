Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие (продолжение), - Рикардо Дюшен

00:03 30.07.2023 Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие. ЧАСТЬ 7



28.07.2023

Рикардо Дюшен



Старый либерализм, связанный с обеспечением отрицательных свобод граждан против "принудительных" сил государства, потерял связь с потребностями кейнсианского государства, отвечающего за поддержание капитализма на плаву путем улучшения "платежеспособного спроса" рабочих. Либералы теперь соглашались с тем, что Запад раньше был расистским, сексистским и эксплуататорским, и что правительство могло сыграть положительную роль в устранении этих проблем. Американские либералы Джон Роулз, Рональд Дворкин и Майкл Сэндел сформулировали новый либерализм, в котором равные права также означали сокращение неравенства и содействие "самореализации" людей. Тем временем марксисты двигались в направлении, бросающем вызов "метанарративу" классовой борьбы и свержению капиталистов, к "Новой культурной истории", которая утверждала (с Мишелем Фуко, заменившим Маркса в качестве исторического аналитика власти), что источники власти не ограничиваются принуждением капиталистического государства, но они находятся "повсюду", рассеяны и воплощены в "дискурсах истины", которыми владеют гетеросексуалы, патриархальные мужчины, белые, ученые. Так пришел либеральный постмодернизм.



"Новых историков культуры", в число которых входили специалисты по "микроистории" и "истории повседневной жизни", иногда относят к категории "постмодернистов", хотя лишь немногие принимали постмодернистский постулат о том, что построение нарративов фундаментально определяется эстетическими и риторическими стандартами. Они были практиками тщательного архивного исследования, стремясь выявить прошлое. Они отвергли, хотя некоторые из них были марксистами, утверждение, что можно понять всю сложность прошлого, просто написав о динамике макроструктур, способах производства, классовых конфликтах или "переходе" от феодализма к капитализму. Они стремились понять повседневную жизнь простых людей, изучая небольшие деревни или отдельных личностей. Культуры прошлого нельзя было уложить в грандиозный нарратив об "истории свободы" или прорывных идеях великих ученых. Агентами микроисториков были маргинализированные "маленькие люди", исключенные из макронарративов. Они согласились с целью книги Э. П. Томпсона "Становление английского рабочего класса", стремящейся "спасти бедного торговца чулками… "устаревшего" ручного ткача… от огромной снисходительности истории", уделяя при этом больше внимания символическим формам, языкам и верованиям; стремясь понять, как конкретные люди или небольшие сообщества в данное время и в данном месте переживают свой мир, не пытаясь выводить общие закономерности истории.



Действительно, трудно делать какие-либо обобщения в отношении "новых историков культуры" или идентифицировать их как представителей какой-либо идеологической школы. Они составили еще одну весьма оригинальную школу западной историографии, не имеющую аналогов в мире. Некоторые действительно придерживались изучения макросимволических структур или того, что историки "Анналов" называли изучением менталитетов, способов, которыми умы людей в определенных обществах были структурированы бессознательными предположениями: или того, что Эмиль Дюркгейм назвал "коллективной совестью", общими убеждениями, моральными установками и опытом во время коллективных ритуалов, которые функционируют как объединяющая сила в обществе. В книге Филиппа Арьеса "Века детства: социальная история семейной жизни" (1960) реконструировано представление о детстве в Средние века, и сделан противоречивый вывод о том, что детство как образ мышления не было "открыто" до XVII века. Другим очень влиятельным макрокультурным исследованием была книга Кейта Томаса "Религия и упадок магии: исследования народных верований в Англии XVI и XVII веков" (1971), посвященная тому, как колдовство, астрология, призраки и феи, которые были твердо закрепившимися в сознании людей в доиндустриальном мире, подверглись нападкам, когда протестанты попытались лишить религию магии, а ученые разработали механические объяснения Вселенной.



Настоящим микроисторическим исследованием является книга Карло Гинзбурга "Сыр и черви" (1976) о религиозных верованиях мельника-самоучки по имени Меноккио (1532–1599) из деревни Монтереале, обвиненного инквизицией в ереси и приговоренного к смертной казни. Цель Гинзбурга состояла в том, чтобы понять, как, казалось бы, прямолинейные христианские идеи преобразовывались в особом ментальном и социальном мире этого самоучки, который отказывался перестать говорить о том, как он понял, прочитав Библию, "Декамерон" Боккаччо и несколько других книг, что богохульствовать не было грехом, поскольку это не причиняло вреда никому, кроме богохульника, что Иисус был рожден от человека, а Мария не была девственницей, и что Христос не умер, чтобы "искупить человечество". В книге Алена Корбена "Деревня каннибалов: ярость и убийство во Франции, 1870" (1993) исследуется, как молодой аристократ, ложно обвиненный в поддержке республиканских взглядов, подвергался многочасовым пыткам со стороны толпы крестьян, которые затем сожгли его заживо, и как это дело, подробно изложенное в популярной печати, вызвало общенациональную реакцию против зачинщиков толпы, которые были казнены на гильотине. Корбен хотел показать контраст между традиционной чувствительностью крестьян, которые считали свои действия естественными и политически добродетельными, происходящими из сурового мира, где такие действия были нормой, и постепенно возникающей новой "буржуазной чувствительностью" к боли и телесным пыткам.



Таким образом, в своих работах ни один из этих историков культуры не соглашался с базовой постмодернистской теорией, согласно которой исторические нарративы не относятся к прошлому, а являются "словесными фикциями, содержание которых столько же придумано, сколько найдено, и формы которых имеют больше общего с их аналогами в литературе, чем с формами в науках", - как писал выдающийся постмодернистский теоретик истории Хейден Уайт. Хотя они соглашались с тем, что нельзя построить науку о направлении истории и что историки склонны писать в литературной манере, они считали возможным выявить "голоса прошлого" посредством архивных исследований.



Изучая работы Мишеля Фуко, мы можем иметь дело с постмодернистским историком, который предвосхитил и воплотил в своей сексуальной жизни современный характер прогрессивного либерализма. Его влияние на академическую науку было широко распространено в антропологии, социологии, криминологии, культурологии, теории литературы, феминизме и истории. Его книги "История безумия" (1961), "Рождение клиники" (1963), "Порядок вещей" (1966), "Надзирать и наказывать" (1975) и "История сексуальности" (1976) являются одними из самых цитируемых когда-либо. Он отверг все либеральные постулаты о направленности и значении истории, концепции беспристрастного мышления, представление о том, что индивидуум может быть свободным человеком, и идею о том, что историческое исследование дает нам доступ к внешней реальности. Любая концепция истории - это конструкция, созданная языком, пронизанным иерархическими отношениями власти. Нет авторов, рационально контролирующих свои повествования, и нет сознательной "интенциональности". Идея свободной субъективности сама по себе является конструкцией, созданной властью. Утверждение, что гендерная идентичность основана на биологии пола, является формой власти, которая направлена на то, чтобы нормализовать как "правильные" определенные формы сексуального и гендерного поведения, патологизируя другие формы. Не может быть "освобождения" сексуальности, "естественной" формы сексуальности, освобожденной от "капиталистического" или "традиционного" гнета, поскольку сексуальность всегда есть результат культурных и властных механизмов. Освобождение одного типа сексуальности от гнета одной группы просто порождает другую форму сексуальности, контролируемую другой группой. Тем не менее Фуко настаивал на "критическом мышлении" против гегемонистских институциональных норм, которые исключали определенные способы мышления и сексуальности как демонические, иррациональные, еретические или преступные.



Будучи марксистом в молодости, он вскоре отверг его авторитаризм и гомофобию под влиянием широкого круга мыслителей, включая Гуссерля, Хайдеггера, Ницше, маркиза де Сада, Кафку, Дюркгейма, Маргарет Мид, Беккета и многих других, развлекая себя наркотиками и садомазохистскими сексуальными действиями. Его работу можно охарактеризовать как "долгое исследование нарушений" против тех, кто контролирует производство знаний и определяет, что является человеческим, а что этическим. Таким образом, он исследовал, как медицинская наука использовалась в XVIII веке для классификации и стигматизации психически больных, а также бедных, увечных, бездомных или всех, кто отклонялся от норм власть имущих. Он придумал концепцию "дисциплинарной власти" о том, как институты определяют мысли, привычки, навыки и желания людей на фабриках, в школах, больницах и тюрьмах с помощью правил, наблюдения, экзаменов и наказаний.



У нас нет стандартов, чтобы судить о том, что такое "хорошие" и "плохие" формы бытия человека, поскольку нет субъектов, существующих вне случайностей исторического времени и властных отношений. Все, что мы можем сделать, - это заняться "анализом дискурса", чтобы раскрыть существующие иерархии, изучая области знания, посредством которых они легитимируются. Мы можем задаваться вопросом, как мы стали теми "людьми", которыми себя считаем, например, как мы пришли к мысли, что у нас есть естественные права на жизнь, свободу и счастье, но такие вопросы могут только показать нам, как наш нынешний образ жизни быть человеком исторически обусловлен и, следовательно, изменчив. Поскольку нынешний способ бытия не укоренен в биологии, можно также реконструировать новые способы бытия.



Тем не менее, отрицая прогрессивные представления о "свободе", "справедливости", "освобождении", "улучшении условий жизни человека", Фуко был левым активистом, регулярно протестовавшим против нарушений прав человека, участвовавшим в антирасистских кампаниях и, во всем, как правило, уделял пристальное внимание каждому случаю злоупотребления властью. Именно эта опора на неявную просвещенческую форму "критики" власти побудила Хабермаса утверждать, что мышление Фуко не подвергает самоанализу свои морально-нормативные предпосылки. Я считаю, что из Фуко мы можем видеть, что либеральный прогрессивизм руководствуется динамикой власти не в меньшей степени, чем другие идеологии. Его "История сексуальности" оказала большое влияние на квир-теорию, деконструкцию мужественности и женственности и навязывание новых отношений власти против традиционных форм биологической сексуальности и брака. Само представление о том, что люди полностью "сконструированы" обществом, что идеи не относятся к реальности и что нет никаких принципов морали вне властных отношений, не может не привести сторонников Фуко к стремлению победить в борьбе за власть, чтобы реконструировать людей по своему желанию. Сегодняшние университеты являются воплощением дисциплинарного общества, которое Фуко осуждал за усилия воспитать послушных студентов, которые принимают все меры, нося маски и сочиняют эссе о благе транссексуализма и многообразия.



Профессионализация истории, академическая специализация в архивных исследованиях убедили историков отказаться от "философских спекуляций" о "законах истории", ее цели или задаче, что длилось на протяжении большей части ХХ века. Нам пришлось бы ждать примерно до 1970-х/80-х годов, чтобы стать свидетелями возрождения уникальной западной традиции поиска объяснения широких закономерностей истории. Однако если более ранние отчеты шотландской исторической школы, Кондорсе, Канта, Конта, Гегеля, оставались почти полностью сосредоточенными на западной истории, то универсальные истории после 1970-х годов были бы намеренно нацелены на "провинциализацию" Запада. Подчеркивая, прежде всего, изучение прошлых "связей в человеческом сообществе", массовых миграций, имперских связей, дальней торговли, а также заимствований Запада у других цивилизаций и то, как "мировая капиталистическая система" с присущей ей эксплуатацией сделала возможным возвышение Запада. Ход истории теперь будет основываться на "общей биологической природе человечества", универсальной экосистеме Земли и на том, как "интеграция человечества", экономическая и культурная глобализация, Интернет, смартфоны, международные торговые соглашения, массовая миграция и распространение "прав человека" вели к "объединению человечества" под властью мирового прогрессивного правительства.



Можно сказать, что первой серьезной попыткой создания новой универсальной истории, которая отводила бы Западу провинциальное место, на основе растущего числа специализированных работ, была книга Освальда Шпенглера "Закат Запада" (1918/23), в котором утверждалось, что все цивилизации проходят через неизбежный цикл "детства, юности, зрелости и старости" и что Запад вступает в период упадка. Шпенглер сознательно намеревался создать новую мировую историю, которая "не допускает никакого привилегированного положения классической или западной культуры по сравнению с культурами Индии, Вавилона, Египта", выделяя восемь мировых цивилизаций, которые "значат не меньше в общей картине истории", и которые действительно превзошли классическую культуру или Запад "духовным величием и мощью". Но Шпенглер не был либеральным мультикультуралистом. Он был ницшеанским историком, который отверг поверхностную идею Просвещения и марксизма о том, что в истории есть направленность или цель: "Человечество… не имеет ни цели, ни идеи, ни плана, как семейство бабочек или орхидей". Цивилизации были принципиально различны в своих культурах/духах, а также различались в зависимости от того, были ли они в стадии юности или заката. Он отчетливо видел, насколько уникально отличается Запад с его "фаустовской душой", неустанно стремящейся к знаниям, постоянно создающей новые формы искусства, архитектуры, литературы, движимой неукротимой волей к безграничной экспансии и технологическим изменениям. Если бы европейцы больше не могли производить великих художников, музыкантов и философов, они все равно могли бы бороться за геополитическую и финансовую власть в мире, который все больше омрачается "желтой угрозой".



Именно по этим причинам Арнольд Тойнби решился на продолжение идеи Шпенглера, написав десятитомное "Исследование истории" (1934–1954), в котором выделил 26 цивилизаций, из которых, по его оценке, 5 дожили до наших дней: индуистская, исламская, китайская, православная христианская России и Восточной Европы, западная. В этой "истории человечества" Запад не был в центре человеческого прогресса, и движущей силой истории была не какая-то фаустовская душа или какой-либо другой цивилизационный дух, а тот факт, что цивилизации исполнены силы "отвечать" на "вызовы", исходящие от других цивилизаций. Он ненавидел грубый материалистический современный Запад и капиталистически настроенные, технологичные Соединенные Штаты; и с нетерпением ждали экуменической религии любви, которая учила бы состраданию и терпимости, созданной новым творческим меньшинством, которое было созерцательным, мирным и не приземленным.



В то время как вокруг все еще были центристские либералы, которые верили в центральное место Запада, большинство попыток объяснить смысл и логику истории начали исходить после 1970-х/80-х годов от левых прогрессистов и мультикультурных мировых историков. Дж. М. Робертс, центристско-либеральный поклонник союзных держав, беззастенчиво утверждал в своей "Истории пингвинов мира" (1995), что история африканцев и американских индейцев не занимала центральное место в мировой истории и что современная эпоха стала свидетелем "триумфа Запада". Но Робертса не интересовала "направленная" теория истории, а его либерализм был уже стар, неспособен выдержать распространение феминистической истории, черной истории, этнической истории, крестьянской истории, истории гомосексуалистов и народов третьего мира - и постмодернистской децентрации всего западного.



Великий либеральный нарратив, безраздельно господствовавший в США в период с 1920 по 1970 год, стал рассматриваться как проявление "одиозных" предположений о превосходстве белой расы ("арийцы - особая раса прогресса"), которые умаляли историю незападных народов. Для нового поколения либеральных прогрессистов 1970-х уже не было достаточным довольствоваться мнением о том, что развитие в Европе (ньютоновская наука, Просвещение, промышленная революция) освобождает "человеческий разум" от суеверий и мракобесия. Идея о том, что "центральным двигателем исторических изменений" является взаимодействие между цивилизациями, пробуждающими и оплодотворяющими друг друга, сейчас была очень популярна - идея, которая будет еще более радикализирована, то есть истолкована в более прогрессивном ключе, историческими исследованиями теоретиков "зависимости". Они утверждали, что происходило систематическое завоевание и эксплуатация инков и ацтеков, и добыча золота и серебра в Америке в XVI веке, которая с самого начала увеличила состояние Европы, включая "жестокий" ввоз африканских рабов для работы на плантациях примерно с 1600 по 1850 год в сочетании с колониальной торговлей, "позволившей Европе" получить "огромную прибыль", которую можно было реинвестировать в промышленное развитие. А. Г. Франк получил всемирную известность, когда ввел термин "развитие недоразвитости", утверждая, что Европа развивалась за счет недоразвития остального мира и блокирования иных путей развития.



Трехтомный труд Иммануила Валлерстайна "Современная мир-система" (19741989) развил эту идею в аргумент о том, что историю необходимо понимать в соответствии с глобально-системными линиями, которые признают, как мир был связан воедино с эпохи мировых империй через широкие торговые сети, поддерживаемые средствами военного и политического принуждения, и как "мировая капиталистическая экономика", зародившаяся в Европе в 1500-х годах, была структурирована новым разделением труда, когда Запад заставлял свои колонии предоставлять дешевую рабочую силу и сырье, а также рынки для своей продукции, что удерживало незападный мир в состоянии обнищания, позволяя Западу оставаться на вершине. Эта атака на "Великий нарратив" была работой многих групп: феминисток, борющихся с западным патриархатом; критических теоретиков Франкфуртской школы; постмодернистов; вдохновленных Фуко новых историцистов и антропологов, продвигающих мультикультурную идею о том, что ни одна культура не должна считаться высшей. Таким образом, в 1980-х и 1990-х годах мировая мультикультурная история начала повсеместно распространяться, в то время как западные курсы по гражданскому праву исчезли. Ассоциация всемирной истории была основана в 1982 году, а "Журнал всемирной истории" - в 1990 году, и один из основателей, Патрик Мэннинг, в своем историографическом обзоре "Навигация по всемирной истории" (2003) пришел к выводу, что Валлерстайн должен быть признан одним из "отцов всемирной истории". Уильям Макнил заявил в 1998 году, что "историческое наследие всех народов земли имеет одинаковую ценность, даже если в недавнем прошлом с ним жестоко обращались европейские империалисты".



Было бы слишком долго перечислять бесчисленные книги, изданные в последние десятилетия, о том, как европейцы пришли к установлению гегемонии над миром и как неевропейские культуры иногда "уступали" европейским по "численности, вооружению и устойчивости к болезням", но иногда героически сражались против европейской "декультурации". В результате идея прогресса была перевернута: основная модель исторической эволюции оказалась "в значительной степени регрессивной": уровень жизни, качество труда и степень социального равенства ухудшились для большинства народов земли, а племена охотников и собирателей, а также простые садоводы были "самой истинной демократией". Этот аргумент был инициирован Маршаллом Салинсом с его знаменитым тезисом о том, что "первоначальное общество изобилия" занималось охотой и собирательством. Джаред Даймонд завершил его мысль, утверждая, что "сельское хозяйство было самой большой ошибкой в истории" и что уникальность Европы заключается в ее "ружьях, микробах и стали", высмеивая греческие достижения, утверждая, что "у горилл было достаточно свободного времени, чтобы построить свой собственный Парфенон, если бы они захотели". Книга Мартина Бернала "Черная Афина: афро-азиатские корни классической цивилизации: выдумка Древней Греции" (1991) убедила тысячи студентов и ученых в том, что "греческое чудо" было продуктом египетских и семитских влияний, а не доморощенным "арийским явлением".



Однако идея прогресса не была отвергнута. То, что у нас было, оказалось более прогрессивной идеей против "этноцентризма" "Великого нарратива" для вновь возникающей разнообразной Америки, которая удовлетворила бы то, что мультикультуралисты назвали бы общечеловеческой потребностью в равном культурном признании. По мере того, как либерализм развивался в мультикультурном, постмодернистском, экологическом и глобалистском направлении (а западные правительства официально заявляли, что дальнейшее совершенствование Запада требует разнообразия и включения иммигрантов), центристские либералы, желавшие избежать обвинений в расизме и остаться актуальными, были вынуждены в 1990-х переопределить свой "консерватизм" в "неоконсервативном" направлении. Они принялись утверждать, что направленность научного, технического и демократического прогресса была не проявлением западных народов как таковых, а проявлением глубочайших потребностей и стремлений человечества, ведущих к созданию "Универсальной Цивилизации", где раса, этноцентризм и традиции будет вытеснена приверженностью либеральным универсальным ценностям. Эта идея принадлежит Лео Штраусу и его ученикам. Основным текстом этой неоконсервативной интерпретации была книга Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории и последний человек", опубликованная в 1992 году.



Фукуяма выразил возродившийся среди центристских либералов оптимизм в отношении того, что поражение Советского Союза в "холодной войне" с Америкой означало триумф либерализма над его последним идеологическим противником, коммунизмом, после победы над другим своим врагом, фашизмом, во Второй мировой войне. Хотя это была победа Запада над Советским Союзом, это означало, что идеологии либерализма теперь суждено было стать универсальной и не иметь серьезных идеологических соперников. Фукуяма предвидел, что в будущем все больше и больше правительств будут принимать либерально-демократические институты и что мы, таким образом, станем свидетелями актуализации кантовского проекта "Всеобщей истории с космополитической точки зрения", когда нации будут меньше заботиться о своих традициях, чем о расширении своего богатства через капитализм и научные новшества. Национальная идентичность будет размыта, подобно тому, что ЕС уже проделал в Европе, преодолевая, по словам автора, "суверенитет и традиционную силовую политику, устанавливая транснациональное правовое государство".



Фукуяма защищал идею истории как прогресса в направлении большего научного знания, большей демократии и прав личности. Вопреки мультикультурным релятивистам, он настаивал на том, что можно построить "последовательную и направленную историю человечества, которая в конечном итоге приведет большую часть человечества к либеральной демократии". Это не было, однако, победой "возвышения Запада" с его своеобразно греческим, римским, христианским, ренессансным, ньютоновским, просветительским наследием: это была победа общечеловеческих устремлений. Фукуяма предложил две причины, по которым эта история была универсальной. Во-первых, в мире уже существовало общее согласие среди бывших коммунистов, фашистов или традиционных наций, что наука является кумулятивной и направленной и что она увеличивает силу и богатство наций. Научный метод больше не был "западным", а был общепризнанным. Социально-экономические последствия технологических изменений были одинаковыми в каждом обществе и, таким образом, демонстрировали их универсальность. Во-вторых, решение все большего числа наций принять, пусть частично и медленно, либерально-демократические институты было отражением общечеловеческой потребности в признании, то есть в том, чтобы все люди были услышаны, а их собственность защищена законом и их правом искать собственное счастье.



Фукуяма был уверен, что традиционализм, правительства и институты, действующие в соответствии с давними обычаями и религиозными верованиями, уступят место либерализму, поскольку общества приняли всеобщее образование, основанное на науке, и, таким образом, поощряли рациональное понимание всех вещей. "Современное образование… освобождает людей от привязанности к традициям и авторитетам… Вот почему современный человек - последний человек". Даже если этот последний человек в истории потеряет связь с предками или не сможет больше жить жизнью ницшеанского героизма, он будет довольствоваться техническими достижениями, развлечениями, терапией, потреблением, долголетием, свободой выбора, имея при этом возможность, если ему так хочется, заниматься "рискованными" видами спорта. Постмодернисты и левые были в ярости. Но Фукуяма справедливо считал, что его универсальный либерализм признавал индивидуальные права каждого, независимо от расы и пола, что он содержит институциональную основу для распространения индивидуальных прав на транссексуалов и т. д., что он учитывает ценность окружающей среды, позволяет людям создавать свои собственные гражданские ассоциации для чувства принадлежности и идентичности, и что он встретил постмодернистское неприятие европоцентризма, признав мультикультурное право иммигрантов пользоваться своими обычаями как граждан в рамках либеральных институтов. Фукуяма был сторонником массовой иммиграции и разнообразия. Его главная забота сегодня - поддержка "освобождения Украины" и распространение этих универсальных ценностей против российского "авторитаризма и традиционализма".



Врожденная прогрессивная тенденция как неоконсерваторов, так и постмодернистского либерализма заключается в их стремлении "освободить человека от традиционных ограничений общества" или любых институтов, норм, обычаев или "предубеждений", которые ограничивают право человека выбирать свои собственные воззрения и путь к счастью, пока они не посягают на этот принцип либерализма.



Следует отметить в скобках, что постмодернизм предлагал незападным историкам, в том числе философу Александру Дугину, концепции интерпретации их традиций в позитивном свете путем децентрализации "тотального" нарратива "логоцентрического" Запада. Однако постмодернизм на Западе поощрял утверждение незападных путей внутри Запада, а не подтверждение западных традиций, враждебных прогрессивизму.



Социалистический либерализм был направлен на расширение свободы действий тех, у кого не было экономических средств для реализации своей свободы выбора. Он призывал к "позитивному" праву на хорошее образование, праву на работу, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, достаточный уровень жизни, медицинское обслуживание. Свобода больше не определялась как "негативная свобода", защита от репрессивного правительства, а как право каждого, включая иностранных иммигрантов, на предоставление государством "позитивных" свобод для их самореализации.



Движение за гражданские права, которое отменило расовую сегрегацию и лишение избирательных прав и призвало к положительному найму, чтобы уврачевать "раны прошлого" и искоренить стойкий "системный расизм", соответствовало либерализму. То же самое произошло и с отменой иммиграционной политики только для белых, которая по-разному относилась к иммигрантам в зависимости от их расы, что нарушало "право и достоинство всех людей на то, чтобы с ними обращались как с людьми, имеющими равные права на комфорт и счастье". Постмодернистские требования также согласуются с либерализмом в стремлении к праву индивидуумов решать, какую сексуальную идентичность они предпочитают, а не ограничиваться коллективистской "бинарностью" между мужчинами и женщинами. И наоборот, "эмансипационный проект" Просвещения, несмотря на его мнимую защиту "тотального нарратива" рационального прогресса, разделяет с постмодернизмом попытку преодолеть "этноцентрическую" власть европейских народов. Хабермас, в конце концов, является ярым сторонником разнообразия иммигрантов в Германии. Та же логика применима и к тому, как критически настроенные расовые теоретики используют расовые категории. Они считают, что в нашем нынешнем обществе меньшинства "расизированы" доминирующими белыми, и что преодоление этой расовой иерархии требует политики расовой идентичности. Их цель состоит в том, чтобы полностью превзойти любую форму расовой идентичности ради общества, в котором каждый оценивается как личность. Цель мультикультурализма состоит в том, чтобы предоставить меньшинствам иммигрантов ресурсы для расширения их возможностей для индивидуальной интеграции, одновременно поощряя представителей "доминирующей" западной культуры уважать свою этническую идентичность и обычаи до тех пор, пока не попирается принцип индивидуальных прав. Замена белых просто означает, что люди с равными правами и достоинством, имеющие отличный цвет кожи, заменят людей с другим цветом кожи.



Это объясняет, почему сегодня ни один историк, к какой бы исторической школе он ни принадлежал, не позаботился и не осмелился критически исследовать то, что, несомненно, является самой радикальной трансформацией, когда-либо наблюдавшейся в истории человечества: преднамеренная замена и демонизация коренного населения Запада иностранными иммигрантами по указке либеральных правящих классов. На Западе нет концептуальных инструментов для такой критической позиции. Историки, безусловно, могут жаловаться на некоторые предполагаемые негативные последствия, на "нелегальную иммиграцию", на неспособность государственных школ справиться с бесконечным прибытием новых иммигрантов, на нехватку государственного жилья и тому подобное, но либерализм лишает их права ставить под сомнение иммиграцию в принципе.



Прибытие миллионов иммигрантов происходит на интенсивном уровне уже около трех десятилетий, что дает историкам достаточно времени, чтобы начать размышлять о причинах, характере и последствиях этого. Но ни один из них не отклонился от принятого либерального нарратива. Я не могу вспомнить ни одну книгу ученого в Канаде, работающего в университете, которая критически относится к иммиграции из принципа и ради защиты этнических интересов западных народов, помимо моей книги "Канада в упадке: массовая иммиграция, разнообразие и этноцид евроканадцев" (2017). Цена за трудную иммиграционную замену очень высока. В 2019 году я столкнулся с академическим моббингом, который вынудил меня досрочно уйти на пенсию, не говоря уже о многих других формах подавления и исключения из множества социальных сетей, когда на Amazon было удалено около 70 отзывов клиентов о моей книге.



Аргументы, выдвигаемые либеральными учеными, неизменно сводились к следующему:



1. Иммиграция направлена на создание более либерально настроенного западного мира, преодоление стойкости "нативизма" и "расизма" и, таким образом, реализацию западных ценностей терпимости, равенства и прав человека. Оппозиция иммиграционному контролю во имя национализма угрожает подорвать фундаментальные ценности либеральных демократий.



2. "Антииммиграционные" настроения являются болезненным напоминанием о "долгой истории иммиграционных ограничений, уходящих корнями в расистский страх перед "великой заменой" белых небелыми пришельцами".



3. Нет ничего нового в нынешних моделях иммиграции; США, Канада, Австралия и Новая Зеландия были основаны иммигрантами. "Мы все иммигранты". На самом деле Англия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Испания… тоже были основаны мигрантами на протяжении своей истории, а их коренные жители вышли из Африки, Ближнего Востока и евразийских степей.



Мне должно быть достаточно привести несколько названий книг по истории, вышедших в последние годы об иммиграции, вместе с несколькими цитатами из редакционных одобрений, чтобы передать мою точку зрения. "Белые границы: история расы и иммиграции в США от изгнания китайцев до пограничной стены" (2021) Риса Джонса рассказывает о "расистском и ксенофобском подбрюшье Соединенных Штатов" от "нативизма 1920-х "Сохраним Америку американской" до скандирования "Построй стену", инициированного бывшим президентом Дональдом Трампом в 2016 году". Книга Питера Гатрелла "Неустроенность Европы: как миграция изменила континент" (2019) "напоминает нам, что история Европы всегда была историей людей, находящихся в движении". Книга "Приезд в Америку: история иммиграции и этнической принадлежности в американской жизни" (2022) Роджера Дэниэлса показывает, что США всегда были страной иммигрантов, "чей вклад так же разнообразен, как и их происхождение". В книге "Нежелательные иммигранты: почему расизм сохраняется в международной миграции" (2022) Эндрю Розенберг, показывает, что "Закон об иммиграции и гражданстве 1965 года официально положил конец явным предубеждениям в американской иммиграционной политике, которые начались с ограничения натурализации 1790 года для освобождения белых лиц с "хорошим характером"", также демонстрируя, "как расовое неравенство сохраняется в глобальной миграции, несмотря на отмену формально расистских законов".



Перманентная трансформация западной цивилизации во "вселенскую" цивилизацию в отрыве от своего европейского этноса и исторических корней стала почти необратимой реальностью. Присутствие миллионов людей, принадлежащих к разным культурам, безжалостное очернение европейцев как расистов, злонамеренное переписывание европейского прошлого таким образом, чтобы оно "включало разнообразие классов", в нарушение основных протоколов исторической науки абсурдное заявление о том, что все западные нации являются "нациями-иммигрантами", радикально подорвало целостность Запада. У Запада, полностью зачарованного прогрессивным либерализмом, нет идеологических ресурсов, чтобы противостоять происходящему, кроме как возродить более раннюю версию либерализма, которую Александр Дугин назвал "Либерализмом 1. 0". То есть возродить либерализм, который подчеркивает отрицательные свободы, без чрезмерной "идеологии пробуждения", без стремления стереть половые различия между мужчинами и женщинами, без критической расовой теории, нацеленной на белых, и без антихристианских взглядов. Но это непросто, учитывая почти полный контроль "Либерализма 2. 0" над нашими институтами, постоянно высокий уровень иммиграции и встроенную прогрессивную тенденцию либерализма в целом. Эта идеология, выросшая именно из Запада и основанная на исчезновении родственных связей, господствовавших во всех человеческих обществах и преобладающих до сих пор в незападном мире, исторически основана на создании моногамных семей, упразднении племенных групп и норм и создании гражданских объединений на основе доверия независимо от пола, религии, расы и национальности, с универсальными правилами, применяемыми в равной степени ко всем, - и она действительно хорошо работала в течение нескольких столетий и была причиной огромного успеха западной цивилизации. Единственной альтернативой видится традиционализм, что очень тяжело для западного мира лишенного этноцентризма, сильной христианской религии, твердых обычаев, брачных церемоний, патриотизма, национальных танцев и народных обычаев.



"Либерализм 1.0" работал, потому что он по-прежнему поддерживался традиционным браком, посещением церкви и высоким уровнем участия в гражданско-либеральных организациях, при этом большинство жителей Австралии, Канады, США, Европы укоренились в своих сообществах по рождению и через свою гражданскую жизнь. участие в церквях, школах, ратушах, университетах, музеях, кварталах, политических партиях - по городам, штатам и внутри городов. Традиционализм сам по себе не очень привлекателен, особенно в форме, распространенной в незападном мире, оставляя эти общества довольно окостеневшими после осевого века (600 г. до н. э. - 200 г. н. э.), без науки и без интеллектуальной жизнеспособности. Но необходимо найти способ интегрировать традиционализм с модернизацией, поскольку похоже, что у западных народов нет иного выбора, кроме как вернуть себе ту или иную форму традиционализма, которая в конечном итоге заключается в воссоздании семей и гражданских сетей, что может показаться возвращением к "Либерализму 1. 0". Но на этот раз данный гражданский традиционализм должен быть навязан, и кардинальный принцип, согласно которому западные нации конституционно основаны на индивидуальных правах, должен быть отброшен в пользу принципа, который ставит во главу угла право этноса на свободу от разрушения и демонизации со стороны глобалистского капиталистического правящего класса, к чему призывал немецкий историзм.



Информация об авторе:

Рикардо Дюшен написал ряд статей об уникальности Запада. Он автор книг "Уникальность западной цивилизации", "Фаустовский человек в эпоху мультикультурализма", "Канада в упадке: массовая иммиграция, разнообразие и этноцид евроканадцев". Источник - katehon.com

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