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США близки к соглашению с Ираном – на самом деле или только в фантазиях Госдепа? - Hamshahri
00:05 30.07.2023

Hamshahri
Иран

США близки к соглашению с Ираном – на самом деле или только в фантазиях Госдепа?

Белый дом лишь декларирует желание урегулировать вопрос ядерной сделки, но не желает предпринимать какие-либо конкретные действия, пишет Hamshahri. Слова американских чиновников сильно расходятся с делом, отмечает автор. И вот почему это происходит.

В интервью в конце прошлой недели госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) выразил уверенность, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном будет рано или поздно подписано и оно будет таковым, что будут соблюдены все интересы Соединенных Штатов, включая безопасность.

Энтони Блинкен, как и другие официальные лица США, склонны увязывать тематику отношений с Ираном и конфликт на Украине в единое целое. В интервью в прошедшее воскресенье госсекретарь США заявил, что ВСУ якобы удалось вернуть в общей сложности до 50% территории, которая была под контролем России. Но в то же время он признал, что идущее в настоящий момент контрнаступление в южных и восточных районах Украины для ВСУ не является "легкой прогулкой" - оно, по его словам, развивается "довольно тяжело" и также "может затянуться на несколько месяцев".

И в продолжение интервью, перейдя к теме сделки с Ираном, Блинкен заявил: "Мы тщательно работали, чтобы понять, существует ли возможность возвращения к ядерной сделке (с Ираном) или нет, но пока понятно, что Иран еще не принял решение".

В прошлом году возобновившиеся переговоры о снятии с Ирана санкций постоянно прерывались или приостанавливались. Последний этап переговоров по этому вопросу в Вене прошел ровно год назад. Эксперты и аналитики утверждают, что изначально громко анонсированный план администрации Байдена по "возвращению к основам ядерной сделки" так до сих пор и не осуществился по целому ряду причин, начиная от разногласий по данному поводу в Конгрессе США и других внутренних политических проблем в Соединенных Штатах, и заканчивая давлением, которое оказывает на ситуацию правительство Израиля. В силу данных факторов в администрации Байдена пока наблюдается нежелание возобновлять сделку с Ираном в ближайшее время, говорят эксперты.

Сам Энтони Блинкен также подчеркнул в воскресном интервью, что соглашение, которое рано или поздно возобновится и будет вновь подписано с Ираном, должно быть таковым, чтобы в нем учитывались и гарантировались национальные интересы Соединенных Штатов, в том числе и их безопасность. Как подчеркнул госсекретарь США, Иран должен предпринять шаги, которые вели бы к снижению напряженности и уменьшили бы "кризисное состояние", наблюдающееся сейчас во многих сферах. При этом Блинкен признал, что дипломатия - это наилучший способ урегулирования иранского кризиса. Однако это не значит, что нет других путей. Подобные заявления и оговорки о возможных "альтернативных путях" решения проблем с Ираном демонстрируют, по мнению наблюдателей и экспертного сообщества, стремление действующей администрации Белого дома, скорее, лишь декларировать приверженность идее урегулирования, нежели предпринимать какие-то реальные конкретные шаги.

Наряду с этим, госсекретарь США ссылался на позицию Израиля как на объективное препятствие для решения проблемы ядерной сделки. "Израиль также действует, исходя из своих интересов, и принимает решения относительно взаимодействия с ядерной программой Ирана" - отметил Блинкен.

Нужно заметить, что страны Запада (не только Соединенные Штаты), ведя настоящую информационно-пропагандистскую войну, все время стремятся подавить сопротивление Ирана, также отстаивающего собственные национальные интересы.

На переговорах по отмене санкций Иран в качестве своих основных требований выдвинул необходимость постоянных проверок того, как на самом деле снимаются санкции и ограничения, а также получение гарантий о действии соглашения СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий или, сокращенно, "ядерная сделка") и снятие всех претензий Международного Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в части безопасности. Вместе с тем Иран постоянно подчеркивает, что только возврат к двустороннему соглашению будет логичным продолжением ядерной сделки, когда иранский народ, наконец, получит реальные, ощутимые экономические выгоды от снятия санкций, в обмен на некоторые ограничения. Только в такой форме Иран примет возврат к соглашениям по ядерной сделке.

На днях стало известно, что, по утверждению одного из официальных лиц США в интервью телеканалу CNN, компетентность Роберта Мэлли (Robert Malley), главы группы переговорщиков с Тегераном по ядерной сделке от Вашингтона, была опротестована в связи с расследованием, проводимым Службой дипломатической безопасности при Госдепе США, по неправомерному использованию информации конфиденциального характера.

Комментарии читателей:

Гость
Реальность, к сожалению, такова, что США не хотят иметь никаких дел с независимыми странами, такими как Иран, и в связи с этим наш долг - объединиться, производить то, что нам нужно, и работать как можно больше. И точка.

Амир
Это все просто смешно. Они выдвигают нам какие-то условия, но после подписания сами нарушают то, что подписали, и делают только то, что им угодно!

Гость
О чем здесь говорить? Сделку как таковую отклонили, и к ней не вернутся…

Источник - ИноСМИ
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