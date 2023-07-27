К чему приведет новое обострение вокруг Карабаха

00:08 30.07.2023 Горы проблем: к чему приведет новое обострение вокруг Карабаха

Эксперты оценили вероятность вооруженной эскалации в регионе



Игорь Кармазин



В конце июля обострилась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Армения попыталась отправить в республику гуманитарный конвой - 19 грузовиков с едой и лекарствами. В Азербайджане назвали происходящее посягательством на суверенитет и территориальную целостность и заблокировали груз на границе. "Известия" разбирались в происходящем.



Что известно о гуманитарном конвое



В конце июля правительство Армении решило оказать срочную гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. Для этого в Ереване сформировали колонну из 19 грузовиков с едой и лекарствами. Замминистра труда Армении Анна Жамкочян сообщала, что список необходимого обговаривался с карабахскими чиновниками. По ее словам, основу груза составили мука, растительное масло, макароны и детское питание.



Утром 26 июля фуры выставили около здания МИД Армении в Ереване. Пригласили сотрудников зарубежных посольств, для которых открыли кузова машин, чтобы засвидетельствовать мирный характер груза. Известно, что содержимое контейнеров осмотрел в том числе советник-посланник российского посольства Максим Селезнев. Далее колонна двинулась в направлении Карабаха, но на въезде в Лачинский коридор ее заблокировали азербайджанские пограничники. По состоянию на вечер 28 июля конвой оставался на месте.



В Баку заявили, что движение грузовиков не согласовывалось, а потому является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. "Вместо того чтобы устраивать театральные сценки, Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести элементы своих сил из Карабахского региона и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима", - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.



В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в стремлении уморить жителей Карабаха голодом. "Если Азербайджан не пропустит гуманитарную помощь, то подтвердит стремление устроить геноцид. С другой стороны, разрешение на доставку было бы позитивным шагом для повышения доверительной атмосферы", - сказал он.



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Что происходит в Карабахе



Нагорный Карабах оказался в блокаде в декабре прошлого года. Тогда азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор - единственную дорогу, которая связывает непризнанную республику с Арменией. Сообщение с Большой землей прервалось, 120 тыс. человек оказались в изоляции. В Карабахе ввели талоны на продукты питания, исчезли дефицитные лекарства, возникли перебои с поставками газа и электричества, появились проблемы с доступом к интернету.



В апреле Азербайджан установил на Лачинской дороге официальный блокпост, где разместил полицейских и пограничников. В июне перешел к тотальной блокаде - перестал пускать через дорогу даже миротворцев и сотрудников Красного Креста, которые до этого могли перевозить гуманитарные грузы.



Ситуация в непризнанной республике стала критической. Снизились нормы выдачи продуктов, многие из них исчезли с прилавков магазинов. В соцсетях пишут о случаях голодных обмороков. Прекратилась продажа бензина, остановился весь общественный транспорт. Возникли перебои с питьевой водой, намечается санитарный кризис - из-за нехватки топлива все сложнее вывозить мусор. Остановлено большинство производственных предприятий и предприятий сферы услуг.



Главврач Центра охраны здоровья матери и ребенка Вардгес Осипов также сообщил, что в последние месяцы в три раза увеличилось количество выкидышей и внутриутробной смертности. "Две главные причины - стресс и недоедание, отсутствие сбалансированного питания. Всем известно, что наше население лишено доступа к богатым витаминами продуктам. Мы также сталкиваемся с нехваткой лекарств, проблема сильно обострилась в последние недели. Если так пойдет и дальше, то последствия будут самые трагические", - отмечает он. По словам Осипова, врачи отложили все плановые операции, тратят драгоценные лекарства только на неотложные вмешательства.



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Как стороны реагируют на ситуацию



Ситуация в Карабахе не раз оказывалась в фокусе внимания международных наблюдателей. При этом в данном вопросе российские и западные дипломаты демонстрируют несвойственное им в последнее время единодушие. Так, МИД России призывал Азербайджан соблюдать трехстороннее соглашение от ноября 2020 года и разблокировать Лачинский коридор. Об этом же говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Армения также получила поддержку в Международном суде ООН, который требовал от Баку обеспечить на Лачинской дороге свободу движения.



В Азербайджане отвечают, что подобные заявления и решения основаны на "армянской пропаганде и политических манипуляциях". В Баку считают, что имеют полное право контролировать свои границы и обеспечивать собственную безопасность. "В корне неправильно закрывать глаза на неполный вывод с территории Азербайджана армянских вооруженных сил, доставку на территорию Азербайджана боеприпасов и мин, вывоз Арменией природных богатств Азербайджана", - говорилось в заявлении МИД страны.



В Баку при этом подчеркивают, что для снабжения территории Карабаха может использоваться дорога через азербайджанский город Агдам. Однако транспортные коммуникации между Арменией и Азербайджаном заблокированы, поэтому даже теоретически армянские грузовики трассой воспользоваться не смогут. Азербайджанские официальные лица подробностей не раскрывают, но возможную схему описывают бакинские СМИ. Согласно одной из публикаций, армянской стороне следует закупать продукты в Азербайджане и оплачивать их доставку через Агдам.



"Важно учитывать, что речь идет об ограниченных объемах гуманитарной помощи. А вот чтобы иметь возможность приобрести жизненно важные товары - топливо, электроэнергию и природный газ, - армянам Карабаха следует напрямую обращаться в официальные структуры Азербайджана. Другими словами, эти люди должны запустить процесс ликвидации сепаратистского режима вместе с незаконными вооруженными формированиями и согласиться принять азербайджанское гражданство", - говорится в материале.



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Что будет дальше



В азербайджанских экспертных кругах обсуждают перспективы некоей операции по разоружению Карабаха. Так, политолог Фархад Мамедов говорит, что ситуация "перейдет на новый этап" в августе или сентябре. "Возможно, уже в августе начнется следующая стадия реинтеграции Карабаха. Мы добиваемся того, чтобы Армения вывела свои войска и вооружение. От руководства Армении зависит, будет ли этот процесс проходить конструктивно или нет", - отмечает он.



Завотделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков в беседе с "Известиями" говорит, что военно-политическая эскалация может произойти в ближайшие дни.



- Азербайджан считает, что одержал победу во Второй карабахской войне и может действовать с позиции силы. В Баку не готовы обсуждать какой-либо статус Карабаха, требуют принятия всеми жителями республики азербайджанского гражданства, - подчеркивает эксперт. Он добавляет, что отправка гуманитарного конвоя стала отчаянной попыткой армянских властей привлечь дополнительное внимание международных посредников к сложившейся ситуации.



Армянский политолог Грант Микаелян считает, что Азербайджан создает гуманитарный кризис, чтобы добиться политических целей.



- В Баку десятилетиями проводили кампанию по дегуманизации армянского населения, поэтому никаких угрызений совести сейчас не испытывают. Там считают гражданских лиц в Карабахе легитимной целью. Я не исключаю, что возможна и некая вооруженная эскалация. Известно, что Азербайджан сконцентрировал по периметру Карабаха довольно крупные вооруженные силы, - отмечает он.



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Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев надеется, что новой эскалации удастся избежать.



- Армения согласилась с главным требованием Баку - признала Карабах частью Азербайджана. К тому же мы видим активные усилия российских и западных дипломатов, которые стремятся не допустить вспышки насилия. Думаю, стороны смогут прийти к неким компромиссным договоренностям, - говорит он. Источник - Известия

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