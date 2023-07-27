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"Отключение" Гольфстрима-2025: Европа и Америка уповают на небеса, Россия не паникует
00:10 30.07.2023

Ученые предрекают Земле природную катастрофу через два года

Людмила Николаева
Материал комментируют:
Андрей Киселев
Игорь Ашик

Гольфстрим не вечен. И в скором времени может исчезнуть. А с ним и привычная для человечества среда обитания. Европе покроется льдом, население там погибнет от холода. Ведь европейский климат очень зависим от теплого морского течения в Атлантическом океане. Заденет и часть России, расположенной в европейской части: Карелия, Мурманск. Катастрофа, согласно новейшим научным исследованиям, может случиться уже в 2025 году.

Речь идет об Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (AMOЦ), включающей течение Гольфстрим. Это одна из основных океанских систем на Земле, которая перераспределяет тепло на нашей планете. Признаки приближения к переломному моменту были отмечены еще два года назад, когда стало известно, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений. И АМОЦ из-за глобального потепления находится сейчас в своем самом слабом за последние 1600 лет состоянии.

Об этом пишет авторитетная английская газета The Guardian ("Блюститель"), ссылаясь на данные ученых Великобритании и США. Те единодушно склоняются к тому, что разрушение оборотной циркуляции оставит без дождей Индию, Южную Америку и Западную Африку. При этом усилятся штормы, температура в Европе понизится, а уровень моря на восточном побережье Северной Америки повысится. Под угрозой окажутся тропические леса Амазонки и ледяные щиты Антарктики…

"Я думаю, что это будет очень большое изменение системы, которая функционирует уже 12 тыс. лет. Нам следует побеспокоиться", - уверен Петер Дитлевсен, профессор университета Копенгагена, руководитель данного исследования.

Единодушия у исследователей нет лишь в сроках предполагаемой катастрофы. Кто-то уверен, что она даст знать о себе в 2025-м, кто-то осторожничает, называя растянутый по срокам временной отрезок: между 2025 и 2095 годами, с наиболее вероятным пиком в 2050 году. Оговариваясь, что "непоправимое непременно случится, если глобальные выбросы углерода не будут сокращены".

Сторонники неизбежности коллапса Гольфстрима "просчитали" уже и последствия. Одним из которых, по их мнению, станет усиление зимнего периода в некоторых регионах планеты. Прежде всего, в Европе и Северной Америке, где зимы могут стать экстремально холодными.

Другим - повышение уровня моря. Опять же в старушке Европе и в США. А это в свою очередь приведет к катастрофическим опять-таки последствиям для населения прибрежных районов вышеназванных стран и континентов. Ударит коллапс AMOCа, кликушествуют западные ученые, и по тропикам, нарушив в них муссоны…

В общем, перспектива так себе. Чтобы не сказать мрачная. Особенно на фоне нынешней геополитической ситуации.

К слову, а геополитика влияет на климатическую составляющую Земли? Если да, то насколько? И действительно ли глобальное потепление - плод неустанной деятельности человека, а не самой природы? Насколько реальны предсказания современных мудрецов? Или они - не более чем очередная страшилка в пользу финансовых воротил, наживающихся на людских страхах?

Об этом и не только корреспондент "СП" поговорила с экспертами.

- Обнародованная на днях "история с Гольфстримом" на самом деле муссируется давно. Для специалистов она не нова, - сказал Андрей Киселев, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, соавтор книги "Парадоксы климата". - Да, замеры показывают, что течение Гольфстрима, который считается обогревателем Европы, мало-помалу замедляется. Что, конечно, не может не сказываться на Европе, ведь он ее обогревает. Но та модель, согласно которой делаются выводы о "катастрофе в ближайшие годы", несовершенна. Требует проверок.

"СП": Иными словами, в коллапс-2025 вы не верите?

- Все, что касается океанов, растянуто по времени. Мгновенного результата ждать не приходится. Как и почувствовать "надвигающийся катаклизм". Климат, да, меняется. Но виноват ли в этом Гольфстрим? В природе все взаимосвязано. Все в комплексе. И это непременно нужно учитывать в исследованиях.

"СП": Считается, что глобальное потепление - результат деятельности человека. У группы российских геофизиков (замечу, из разных научных институтов) своя гипотеза: не человек, а катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в 1979-1980 годы.

- Я - приверженец первого варианта. По той простой причине, что геофизики мыслят масштабами тысячелетий. А климатологи - десятилетиями. У них - глубинные гипотетические исследования. У нас - более приближенные к реальному текущему времени. Мы выстраиваем модели развития событий. У них это не принято. Отсюда разный взгляд и оценки.

"СП": Геополитика, на ваш взгляд, сказывается на климатических процессах, происходящих на нашей, в сущности, маленькой планете?

- В какой-то степени, безусловно, сказывается. Вспомните Парижское соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, которое подписали и стараются выполнять многие страны. Что касается военных событий с применением современных средств вооружения… Локальные войны - это по-человечески тяжело. И с точки зрения экологии последствия, конечно, сказываются потом не один год.

"СП": Возвращаясь к Гольфстриму - если с ним случатся те нехорошие перемены, что нам обещают, человечество сильно пострадает?

- Как сказал в свое время академик Андрей Монин, "Вся история Земли свидетельствует о том, что вопрос о выживаемости людей на планете Земля никогда не стоял. То есть, несовместимых для жизни условий не было. Человек умеет приспосабливаться.

Продолжает тему океанограф Игорь Ашик, кандидат наук, замдиректора Арктического и Антарктического НИИ.

- На сегодня бить тревогу рано, - уверен Игорь Михайлович. - Да, климат теплеет. Площадь льда в Арктике и Антарктиде сокращается. Сейчас она на самом низком уровне за период в более чем сорок лет наблюдений за этим процессом. И причем тут Гольфстрим? К тому же данные о разрушении обратной циркуляции (AMOЦ - ред.) не подтверждены. Но главное не это.

Ошибочна на мой взгляд "привязка" Гольфстрима к Северному Ледовитому океану. А ведь именно на этом строится гипотеза о грядущей катастрофе. Гольфстрим, - течение вдоль побережья Северной Америки и не подвержен никакому влиянию вод вышеназванного океана.

Другое дело, что он разветвляется в районе острова Ньюфаундленд. И одна из ветвей "уходит" в северо-атлантическое течение. Воды именно его омывают Кольский полуостров, север Норвегии. Говорить о некоем негативном влиянии течения пока явно рано. Потенциально такая возможность есть. Но для серьезных выводов необходим продолжительный и регулярный мониторинг. Как в северной части Атлантики, так и в других регионах.

"СП": Вы согласны с теми, кто в природных катаклизмах винит человека?

- На сегодня есть две точки зрения на этот счет: одна антропогенная, другая естественная. И та, и другая имеют свои плюсы и минусы. При этом обе недостаточно обоснованы. Человечество при всей его "продвинутости" еще недостаточно изучило происходящие в природе процессы. Потому и к заявлениям о катастрофе уже в ближайшие годы отношусь со скепсисом. Климат сейчас скорее стабилизируется, чем меняется. И в ближайшие 10 лет особых перемен, тем более, резких ждать не приходится. Оснований для паники нет.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690665000


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