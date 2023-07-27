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В Аравии тоже пахнет войной..., - Хедие Левент
00:12 30.07.2023

Evrensel
Турция

Союзники стали врагами?

В США поговаривают о разрыве союзнических отношений между Саудовской Аравией и ОАЭ, пишет Evrensel. Однако, по мнению автора статьи, об этом пока речь не идет. Эмираты вряд ли повторят судьбу Катара, изолированного Королевством. И тому есть ряд причин.

Недавно в американской газете была опубликована статья об ухудшении отношений между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Утверждается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман якобы даже заявил: "Это будет хуже, чем то, что я сделал с Катаром". Отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби не просто плохие, а находятся на грани враждебности. Однако, судя по новостям и комментариям, поступающим из обеих стран, о столь сильной напряженности речи не идет. Между двумя государствами, действительно, существует конкуренция, но ситуация далека от условий блокады Катара в течение трех с половиной лет.

Было бы полезно оглянуться назад и обратить внимание на причину изоляции Катара. Так, он проводил политику, в рамках которой оказывал всевозможную поддержку "Братьям-мусульманам"* и пытался посредством этой организации реконструировать регион во время "арабской весны". Между тем Саудовская Аравия и ОАЭ считают "Братьев-мусульман"* террористами. Соответственно вероятность того, что организация при поддержке Катара захватит правящие администрации региона, начиная от Сирии и заканчивая Египтом с Тунисом, пугала обе страны.

При этом между Эр-Риядом и Абу-Даби нет таких проблем, как поддержка одной из сторон движения или структуры, которую другая сторона считала бы террористической организацией или угрозой собственной безопасности.

Какие причины вызвали отдаление между Саудовской Аравией и ОАЭ и даже проявившуюся конкуренцию между ними?

Превратятся ли две страны в ожесточенных противников, тогда как они были союзниками в процессе реконструкции региона на фоне "арабской весны"?

Такая вероятность пока не появилась на горизонте, однако вполне возможно, что конкуренция между Эр-Риядом и Абу-Даби станет более явной. Основная причина такой ситуации – иностранные инвестиции и своего рода состязание в духе: "Я старший брат/Нет, мы равные братья!".

Штаб-квартиры многих компаний, от Samsung до Apple, находятся в ОАЭ. Потому что условия работы, жизни и финансовая система там предлагают этим компаниям большие льготы. Но, с другой стороны, в отличие от Саудовской Аравии, где проживает более 35 миллионов человек, население ОАЭ составляет 9,5 миллиона, из них почти две трети – иностранцы. Поэтому эти компании расценивают Саудовскую Аравию в качестве более крупного рынка. Некоторые из них начали переносить свои штаб-квартиры из ОАЭ в Саудовскую Аравию, что, разумеется, является серьезной потерей для Эмиратов.

Крупные фирмы, конечно, стремятся принять участие в более чем 5,2 тысячи проектов Саудовской Аравии, стоимость которых достигает триллионов долларов. Однако Эр-Рияд не хочет, чтобы они базировались в ОАЭ и вели бизнес в Саудовской Аравии. Для этих компаний важно не злить Королевство, ведь не составит никакого труда преградить им путь бюрократическими препонами не только в государственном, но и в частном секторе.

На самом деле попытки Эмиратов проявить себя, используя элементы так называемой мягкой силы и выделяя соответствующие инвестиции, вышли на первый план как продукт конкуренции ОАЭ – Катар. Однако в наши дни Саудовская Аравия тоже вкладывает значительные средства в различные области, от программного обеспечения до искусственного интеллекта, от футбольных команд до культуры и искусства. Это тоже одна из основных причин соперничества между Эр-Риядом и Абу-Даби.

До недавнего времени экономическая политика и инициативы обеих стран формировались параллельно с решениями, принимаемыми в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Однако теперь и у ОАЭ, и у Саудовской Аравии также есть своя экономическая политика, а вместе с тем среднесрочное и долгосрочное видение. Это, в свою очередь, значительно ослабило влияние двух стран друг на друга в экономическом отношении.

Как Саудовская Аравия, так и ОАЭ пытаются спасти свою экономику от зависимости от нефти. В результате экономическое сотрудничество и союзнические отношения, которые продолжались десятилетиями, теперь распространились на гораздо более обширное и конкурентное пространство.

Однако эти направления соперничества могут развиваться в значительной степени в пользу Саудовской Аравии. Население Саудовской Аравии больше, к тому же ее территория включает земли, которые считаются священными для миллиардов мусульман. Иными словами, одной из основных попыток саудитов снять свою экономику с нефтяной иглы является открытие страны для туризма, обустройство соответствующих мест и проведение реформ.

Одним словом, доходы Саудовской Аравии от нефти, паломничества и туризма намного выше того, с чем ОАЭ могут конкурировать.

С другой стороны, экономика Эмиратов в значительной мере опирается на нефть, банковский сектор, финансы и доходы от туризма. Перемещение крупных компаний в Саудовскую Аравию, а также туристов, путешествующих в том числе с религиозными целями, безусловно, может поставить ОАЭ в очень непростое положение. Тем не менее можно сказать, что в отношениях между Саудовской Аравией и ОАЭ по-прежнему преобладает подход взаимовыгодного взаимодействия. Две страны осознают, что в дестабилизировавшемся во всех отношениях регионе после "арабской весны" доминируют условия принудительного мира. Поэтому, даже если конкуренция между двумя государствами обострится, сценарий, при котором одна из сторон зайдет так далеко, что дестабилизирует другую, или попытается истощить ее ресурсы, по крайней мере сейчас кажется невероятным!

Автор: Хедие Левент (Hediye Levent)

* террористическая организация, запрещена в РФ

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690665120


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