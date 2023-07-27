В Коканде за вымогательство задержан блогер Олимжон Хайдаров

02:35 30.07.2023

Сотрудники УВД Ферганской области в ходе оперативного мероприятия задержали в Коканде блогера Олимжона Хайдарова. Сообщается, что он подозревается в вымогательстве.



