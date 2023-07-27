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|В Коканде за вымогательство задержан блогер Олимжон Хайдаров
02:35 30.07.2023
Сотрудники УВД Ферганской области в ходе оперативного мероприятия задержали в Коканде блогера Олимжона Хайдарова. Сообщается, что он подозревается в вымогательстве.
Правоохранительные органы Ферганской области в ходе оперативного мероприятия 29 июля задержали известного блогера Олимжона Хайдарова, сообщила пресс-служба областного УВД. В сообщении он называется "гражданином, представляющим себя как независимый блогер".
Ведомство сообщило, что Хайдаров 12 июня, "войдя в доверие предпринимателей, занимающихся неформальной торговлей в торговом комплексе „Коканд Истиклол", путем возбуждения у них настроений недовольства, разместил в своих каналах в социальных сетях негативные статьи о работах по реконструкции в торговом комплексе".
"Кроме того, блогер пытался получить путем вымогательства финансовые средства у должностных лиц торгового комплекса ООО „Коканд Истиклол". В обмен на нераспространение подготовленной им статьи „Коканд - правовое демократическое или шариатское управление?" он путем вымогательства потребовал 10 тысяч долларов, в общей сложности получил от них 7500 долларов и был задержан при получении оставшихся 2500 долларов", - говорится в сообщении.
ОВД Коканда проводит доследственную проверку. В соцсетях появились фотографии задержания блогера лицами в масках.
12 июля Хайдаров опубликовал у себя в Telegram-канале статьи о торговом комплексе в Коканде. Блогер написал, что около 2000 предпринимателей могут остаться без места после реконструкции рынка.
По его словам, до пожара они торговали между торговыми рядами у дороги, которая была разделена между продавцами. Хотя здесь торговать было запрещено, администрация рынка якобы дала разрешение на торговлю в обмен на деньги, которые "не шли в бюджет" - с ними не заключали договор аренды.
После пожара предпринимателям могут запретить торговать у дороги, поскольку ранее хокимият якобы обвинил их в пожаре на рынке. При этом в рамках реконструкции для этих торговцев не предусмотрены места в торговых рядах.
Блогер известен своими критическими выступлениями в адрес местных властей.