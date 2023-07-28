У Путина много друзей... Зачем России газовый хаб в Турции

07:58 30.07.2023

Путин оценил актуальность темы запуска газового хаба в Турции

Путин: тема запуска газового хаба в Турции остается на повестке дня

Вопрос запуска газового хаба в Турции, позволяющего обеспечить поставки российского голубого топлива в Европу, остается актуальным, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.



Путин: тема запуска газового хаба в Турции остается на повестке дня

По его словам, в настоящее время стороны занимаются созданием соответствующей электронной торговой площадки по продаже природного газа.



"Да, она остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной площадки торговой…" - отметил президент.



Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Владимир Путин предложил создать в Турции хаб по поставкам газа в Европу. Он отметил, что этим путем можно будет прокачивать и то голубое топливо, которое восполнит утраченные объемы транзита через взорванные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2".



Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту идею. 21 мая бывший министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам газа в Европу начнет действовать через страну максимум в течение года.