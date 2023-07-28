УкрБПЛА поскребли фасады небоскребов "Москва-сити". Градон Собянин бодрячком

08:01 30.07.2023

Деловой центр "Москва-Сити" подвергся атаке беспилотников

Собянин: украинские беспилотники атаковали деловой центр "Москва-Сити"

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр "Москва-Сити", сообщил 30 июля в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.



Собянин: украинские беспилотники атаковали деловой центр "Москва-Сити"

В результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий.



"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити", - говорится в сообщении.



По словам мэра, при атаке никто не пострадал.



Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля три беспилотниика залетели на территорию Москвы. Один из аппаратов повредил нежилое здание на Комсомольском проспекте, другой - здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.



Еще один дрон рухнул на кладбище Зеленоградского округа. В результате атаки никто не пострадал. В Минобороны России сообщили, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы.



В ведомстве подчеркнули, что это помогло не допускать серьезных разрушений. В ночь на 28 июля украинские беспилотники вновь попытались атаковать объекты в Москве. Нападение удалось отбить.