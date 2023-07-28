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Матильда видит прогресс. ПРООН и "Путь преобразований и достижений Узбекистан"
08:48 30.07.2023

Размышляя о годах партнерства: Матильда Димовска - о своем опыте в Узбекистане
"Страна может процветать только тогда, когда процветает ее народ, и в конечном итоге все зависит от возможностей, предоставляемых народу". Колонка постоянной представительницы ПРООН в Узбекистане Матильды Димовска, которая завершает миссию в стране.

В связи с завершением моей миссии в качестве постоянной представительницы ПРООН в Узбекистане и в год, когда ПРООН отмечает 30-летие своей работы в Узбекистане, в своей заключительной колонке для "Газеты.uz" я хочу поразмышлять о том удивительном пути, который мне довелось пройти за эти годы.

Для меня было честью и привилегией быть свидетелем впечатляющего прогресса, достигнутого Узбекистаном, и вносить свой вклад в реализацию программы развития страны. Позвольте мне поделиться некоторыми из основных событий и достижений, которых мы добились вместе.

Прогресс в области человеческого развития
Узбекистан демонстрирует непрерывный рост индекса человеческого развития. За два десятилетия показатели человеческого развития в стране улучшились на 20%, что свидетельствует о коллективных усилиях, вложенных в образование, здравоохранение и социальную интеграцию.

В глобальном масштабе мир столкнулся с кризисом неопределенности. Это трудные времена для многих людей; они могут изменить нас так, что мы даже не можем себе представить. Тем не менее, есть место для надежды, поскольку существует множество положительных примеров, и Узбекистан является важной частью этой надежды.

Путь преобразований и достижений
Узбекистан, страна, находящаяся в процессе преобразований, добилась значительных успехов на пути к устойчивому развитию. На протяжении многих лет мы были свидетелями приверженности страны Повестке дня на период до 2030 года и Целям устойчивого развития (ЦУР) при наличии надежных систем мониторинга прогресса.

Приверженность Узбекистана делу борьбы с изменением климата была продемонстрирована в его расширенными Определяемыми на национальном уровне вкладами, амбициозном переходе к устойчивой энергетике и инициативах, направленных на борьбу с обезлесением в регионе Аральского моря и за его пределами. Узбекистан активно содействует развитию регионального сотрудничества и важнейших глобальных инициатив, таких как превращение Приаралья в зону технологических инноваций.

В результате нашей совместной адвокационной деятельности всего за шесть лет количество охраняемых природных территорий в Узбекистане значительно увеличилось - с 4,6% до впечатляющих 14,8%. В условиях изменения климата это достижение имеет огромное значение.

Недавнее включение экологического права в новую Конституцию, а также создание нового министерства, безусловно, создает импульс и надежды на ускорение действий по охране окружающей среды и климата в Узбекистане и в регионе Центральной Азии в целом. Систематическая реализация таких инициатив, как "Яшил макон", "Комплексная дорожная карта по Аральскому морю", станет важной частью решений.

Приверженность принципам гендерного равенства играет ключевую роль в расширении прав и возможностей женщин и обеспечении устойчивого и справедливого роста в Узбекистане. За прошедшие годы было принято множество законов, государственных мер и институтов, направленных на обеспечение гендерного равенства.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить их согласованную работу, то есть добиться того, чтобы в Узбекистане действительно существовали сильные и работающие политика, законы и институты, позволяющие женщинам действовать, развиваться и преуспевать, что потребует дополнительных усилий.

Например, несмотря на прогресс с криминализацией насилия в отношении детей и женщин, эта тема требует дальнейшего внимания, поскольку задачи по ее полной реализации еще не решены. Отношение и культурные нормы, закрепляющие гендерное неравенство и насилие в отношении женщин, требуют постоянной работы. Доступ к правосудию, службам реагирования и ресурсам для переживших гендерное насилие должен стать частью ответных мер.

За последние несколько лет в поддержку амбициозной программы преобразований Узбекистан направил государственное и, во все большей степени, частное финансирование на реализацию своих целей в области развития. Например, Узбекистан стал второй страной в мире и первой в регионе, выпустившей суверенную облигацию ЦУР, что стало новаторским шагом на пути к достижению ЦУР.

Внедрение и распространение на всю страну системы партисипативного (инициативного - ред.) бюджетирования в Узбекистане позволило гражданам активно участвовать в процессах принятия решений, укрепляя принципы прозрачности и подотчетности. Тем не менее, для приведения государственного и частного финансирования в соответствие с целями развития можно сделать гораздо больше.

Например, очень полезными были бы решения, одновременно стимулирующие гендерные и "зеленые" инвестиции через механизмы смешанного финансирования, которые находятся в стадии разработки.

Говоря о положительных достижениях, мы имеем в виду множество аспектов, на которые можно и нужно обратить внимание, если речь идет о социальном государстве и экономическом росте в гармонии с природой. Ключевые составляющие - целеустремленное руководство, стремление к международным стандартам, сильный человеческий капитал, богатые природные ресурсы и впечатляющее историческое наследие - являются основой для того, чтобы Узбекистан продолжал процветать в будущем. Страна может процветать только тогда, когда процветает ее народ, и в конечном итоге все зависит от возможностей, предоставляемых народу во всех их проявлениях.

Приступая к новым начинаниям, я несу с собой воспоминания о наших общих достижениях и непоколебимую надежду на лучший мир, который мы совместно создаем. Проведя в этой стране более четырех с половиной лет, я чувствую глубокую связь с Узбекистаном, и он навсегда займет особое место в моем сердце.

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Об авторе: Матильда Димовска приступила к исполнению обязанностей постоянной представительницы ПРООН в Узбекистане в марте 2019 года. До этого возглавляла Группу поддержки страновых офисов в Стамбульском региональном центре ПРООН для Европы и СНГ. Имеет степень магистра в области экономической политики и развития. Ссылки на ее другие колонки доступны ниже.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690696080


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