Постельная математика: сколько денег мог бы заработать Казахстан на проститутках, - orda.kz

08:54 30.07.2023 29 июля 2023

Юрий Нижегородский

Постельная математика: сколько денег мог бы заработать Казахстан на проститутках



Представители древнейшей профессии являются огромной частью теневого бизнеса Казахстана. Спрос на платную любовь всегда стабилен, но эта система практически замкнута на себя. При этом оборот денежных средств внутри нее заставляет задуматься, какие доходы теряет государство. Корреспондент Оrda.kz решил подсчитать, сколько налоговых отчислений получил бы бюджет Казахстана в случае легализации проституции. Спойлер: за год вышла кругленькая сумма, и это только от ночных бабочек из Алматы



Вам сколько страсти в тенге отвесить?

В Казахстане не так много крупных сайтов, где размещены анкеты женщин и мужчин, продающих любовь. Для анализа мы взяли один из самых популярных ресурсов. Здесь в ассортименте все многообразие предложений и ценников.



Средний чек услуг у новичков обоих полов начинается от 5–10 тысяч тенге за час, (или за один акт любви). Звезды сайта устанавливают ценник в 300 тысяч. Выезд дамы вип-сегмента обойдется от 200 тысяч до 500 тысяч за час. В описании такие часто предупреждают клиентов о наличии личной охраны, причем отдельных частей тела. Что ж, могут себе позволить.



На стоимость также влияют экзотика, славянская внешность и пометка "трансдевушка". К слову, они от недостатка клиентов не страдают. Доплатить придется и за рейтинг, который складывается из оценок клиентов. Чем он выше, тем дороже услуги. Работают на рост ценника и хорошие отзывы. И здесь все логично: как на любом рынке услуг, если о продукте ничего неизвестно, брать его будут с неохотой. Так что многим девушкам приходится нарабатывать себе имя, прежде чем задирать стоимость.



Дороже будут стоить определенные услуги, конкретное время или место. Кто-то готов выехать к клиенту домой, кто-то принимает только у себя.



Согласно рейтингам сайтов, чаще всего любовь покупают в Алматы. На втором месте – Астана. Замыкает тройку лидеров Шымкент



При этом, несмотря на лидерство, по ценам на услуги проституток Алматы проигрывает Астане. В столице стоимость коммерческой любви гораздо выше.



Интересный факт. Если верить сообщениям клиентов на форуме сайта, война в Украине оставила свой след даже в этой, казалось бы, далекой от политики, индустрии. Проще говоря, после сентябрьского наплыва россиян в Казахстан на услуги проституток выросли цены.



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Фото pixabay

По словам "экспертов-комментаторов", рост любовных тарифов связан не с тем, что сбежавшие от мобилизации русские попрыгали вместо окопов в постели к казахстанским путанам. Здесь все прозаичнее. Большинство девушек принимают посетителей именно в съемных квартирах, которые при этом должны быть с хорошим ремонтом и современной мебелью. Важны и район, близость парковки. Да и клиенты в "золотом квадрате", если говорить про Алматы, более щедрые, чем где-то на окраине. То есть выросла стоимость аренды жилья, подняли свои цены и проститутки.



Кстати, известный во всем Казахстане сайт с ночными феями постоянно блокируют, но он наловчился менять серверы, как перчатки. Так что доходу представителей древнейшей профессии пока ничто не угрожает.



Здоровый маркетинг и конкуренция

Современные жрицы любви уже давно не те, что продают свои услуги первому встречному прямо на улице. Здесь впору говорить о личном бренде и продвижении. Потому все возможности интернет-платформы используются по максимуму. Выбранный нами сайт уже можно назвать полноценной соцсетью, которая живет своей жизнью под аккаунтами самых популярных девушек. От этого выигрывают все. Клиенты понимают, на что могут рассчитывать, а дама может повышать свою цену.



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Что происходит по сути? Мужчины под анкетой делятся впечатлением от полученных услуг. Так формируется аудитория и спрос на конкретных персон. Кстати, девушки часто отвечают на комментарии. При этом кто-то получает шквал прекрасных отзывов, а кто-то и долю хейта. К слову, иногда хейт заказывают конкурентки. Ориентируясь только на комментарии, можно составить какое угодно впечатление.



Регистрация на сайте для пользователей работает и на самих пользователей. Свой рейтинг получают не только те, кто предоставляет услуги, но и те, кто их потребляет.



Так, к обходительным и чистоплотным клиентам, щедрым на подарки и плату, будет больше доверия. И девушки, которые пользуются повышенным спросом, будут охотнее встречаться с ними. Есть и черный список, о котором можно узнать из комментариев. Дамы блокируют грубых, неплатежеспособных и неопрятных мужчин, которые отказываются соблюдать правила.



Ну и, конечно, немаловажный фактор – сама анкета жрицы любви. Здесь полет фантазии не ограничен. Главное – интрига, страсть и "от души".



Пьют виагру только слабаки

Отзывы девушек на услуги мужской части сайта найти сложно. При этом нельзя сказать, что проституты не пользуются популярностью. Скорее, природная скромность и страх быть раскрытыми не позволяет дамам писать отчеты, а может, не хочется делиться с подругами. Так или иначе, на множество страниц мужских анкет всего пара отзывов. При этом девушки оценивают не столько постельные таланты, сколько адекватность оплаченных парней.



Зато проституты более откровенны с журналистами, нежели их коллеги женского пола. О своей работе подробно рассказал бывший фитнес-тренер Азамат. В 25 лет он решил, что будет полезнее дамам не в спортзале, а в постели. Говорит, о смене вектора за два года не пожалел ни разу. При этом клиенток с сайта он уже почти не берет, у него сформировался круг "постоянниц", которых ему вполне хватает:



"У меня есть пять постоянных женщин. Некоторые пришли ко мне по рекомендации подруг. И я этим горжусь. Работаю только на выезд. Сам никогда клиенткам не звоню, хотя имею их личные номера телефонов".



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Среди его постоянниц – дамы от 35 лет и старше. Состоятельные и ухоженные. По словам Азамата, у них нет времени и желания заводить разовые знакомства для секса. Слишком много рисков. Например, нарваться на альфонса или шантаж.



"В нашем обществе не принято, что у женщин есть потребность в сексе и что она может пользоваться для этого определенными услугами. Поэтому конфиденциальность – это первое, что я могу гарантировать каждой. Я их берегу, а они мне платят. У нас все честно, строго по таксе. Получаются минимальные риски. Чистый бизнес, как они и привыкли. Это безопасно для них, потому что я не буду тянуть их в отношения, не прилипну как содержанец. Мне это и самому неинтересно", – объясняет Азамат.



Фото pixabay

Если верить его словам, то за работу ему платят от 500 тысяч тенге за встречу. Плюс доплаты за отдельные желания дамы. Какие именно, он не распространяется. Зато ответил на вопрос о том, что делать, если женщина не привлекает, а "работать" нужно:



"На самом деле у меня не было сбоев в работе. Знаю, что некоторые принимают виагру и другие стимуляторы. По разным причинам. Но у меня такого не было. Таблетки эти все для слабаков. Ну или нужно менять свой подход или выбор клиенток. Мои женщины – все чудесные. Мне не нужны дополнительные стимуляторы для них. С другой стороны, если тебе не нравится партнерша, ты всегда волен отказаться, это твои деньги".



30 миллионов! И это за один день

Когда в новостях казахстанская полиция рапортует о закрытии очередного притона или порностудии, часто пишут суммы изъятых денег. Порой они впечатляют. Однако точно подсчитать, какие деньги получают от этого бизнеса, пожалуй, невозможно. Но мы попробуем.



Продолжая исследовать один из самых популярных сайтов в казнете, путем нехитрых подсчетов можно выяснить, что только в Алматы представлено три тысячи анкет.



1 920 анкет девушек

990 анкет парней

90 анкет трансгендерных девушек и травести

Естественно, стоимость представленных услуг разнится, но если брать за отправную точку минимальную сумму в 10 тысяч тенге за час работы и учитывать, что у каждого будет хотя бы один клиент, мы получим совокупный доход в 30 миллионов тенге в день. В месяц – 900 млн, а в год – более 10 миллиардов тенге. И это только один сайт и только в Алматы.



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Конечно, как и в любом другом бизнесе, в проституции невозможно считать чистую прибыль до вычета затрат. Девушки и парни немало тратят на поддержание красоты и здоровья, влетают в копеечку одежда, белье, косметика, апартаменты, проценты посредникам. Этого мы посчитать не можем. Зато можем посмотреть иные цифры. Например, налоговые отчисления. Если бы таковые имелись. Не секрет, что некоторые страны, где легализована проституция, получают с нее неплохую прибыль. А сами проститутки – дополнительную защиту и контроль здоровья.



Давайте представим для примера, что с каждого работника любовной индустрии будут взимать налог как с самозанятого, по месячному расчетному показателю, не принимая во внимание критерии годового дохода.



На 2023-й год МРП для жителей городов составляет 3 450 тенге. Если брать вышеуказанный сайт и численность анкет по Алматы, то с трех тысяч человек получается 10,3 млн тенге в месяц. Умножаем на 12 и выходит 124,2 млн в год. Неплохое вливание в бюджет страны с одного города.



Вот такая арифметика любви. Но ведь, помимо сайтов для личных встреч, есть и другие платформы, где продают немного иные утехи, например, популярное сегодня направление – вебкам. О нем и поговорим.



Задонать мне полностью

Вебкам-студии набирают обороты по всему миру уже давно. Казахстан – не исключение. Естественно, для многих девушек, которые стремятся заработать на своем теле, это один из относительно безопасных способов. Хотя далеко не всегда самый прибыльный. По крайней мере, на первых этапах.



Обычно модели общаются с аудиторией на специализированных сайтах-платформах. Возможен как общий эфир, так и приватное общение. На общем эфире девушки могут получать деньги (донаты) от большого количества пользователей. Для перехода в приватный чат клиенту, как правило, нужно заплатить. У каждой модели свой список действий, которые может купить пользователь. Например, снятие предмета одежды или демонстрация конкретных частей тела.



Фото pixabay

Но не всегда вебкам-моделинг это только интим. Есть спрос и на обычное общение. Многие пользователи ищут поддержки и приятного разговора с привлекательной собеседницей.



Безопасность заключается в ограничении аудитории, которым можно управлять с помощью фильтров. Если не хочется контактов с пользователями из своего региона, это легко устроить. Кроме того, отдельные страны пользуются у стримерш особой популярностью. Такими в вебкам-среде считаются Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Девушки на форумах признаются, что мужчины из этих стран более вежливые и щедрые на звонкую монету. Потому знание иностранных языков, в частности английского, дает моделям дополнительные привилегии.



В Сети встречаются агрегаторы набора и распределения работников веб индустрии. Такие сайты готовы предложить студии в разных городах и странах. При этом компания может находиться на краю света. Например, большой агрегатор, работающий со странами СНГ, имеет главный офис в Нидерландах. А в Алматы предлагает сразу несколько студий.



Большие студии могут позволить себе не только сдавать в аренду помещение и оборудование для работы, но и организовать питание и даже проживание. Так как, чтобы начать "бизнес", моделям нужны вложения. Хорошие свет и камера, наличие ноутбука или ПК с мощным подключением к интернету, хороший микрофон, наряды для образов и многое другое. На сайтах есть подборки с описанием и минимальными требованиями к набору для новичков. Однако его стоимость может быть самой разной. По сути, модель организует себе маленькую киностудию с потоковым видеорядом. Потому за уже готовые условия работодатель обычно забирает себе часть дохода стримеров от 30% до 70%.



На сайте агрегатора потенциальные сотрудники и сотрудницы могут найти всю информацию о предстоящей работе. От расценок до требований. К слову, они минимальны. По крайней мере, модельных параметров здесь не требуется, найдутся любители всех размеров и форм.



Что касается заработка, то он складывается из донатов за вычетом процента платформы- работодателя. В итоге, если верить калькулятору сайта, не имея опыта и с минимальным английским, работая всего час в неделю, за месяц можно получить 103 доллара. Если же эти параметры выкрутить на максимум, то в месяц выходит 5,5 тысячи долларов, а в год – 288,3 тысячи долларов.



Тут же сразу предлагают увеличить свой доход аж до 60% с помощью покупки игрушки, имеющей виброотклик. Он активируется при внесении определенной суммы доната, размер которой задается моделью самостоятельно. Но стоит такой девайс недешево. Без учета доставки и скидок оригинал обойдется примерно в 200 долларов. Конечно, есть и другие варианты, но в любом случае придется вложиться в будущую работу.



Увы, подсчитать хотя бы примерный доход казахстанцев, которые работают моделями вебкам, не представляется возможным. Но учитывая расценки и мировую популярность таких услуг, вероятно, зарплата сотрудников и сотрудниц данной индустрии вполне устраивает. Даже с учетом процентов, которые приходится отдавать студиям и платформам.



Путаны с алматинского Бродвея

В советское время секса в Казахстане, конечно, не было, как и во всем СССР. А вот проститутки были! Такой парадокс системы. Интересно проследить, на сколько подорожали их услуги за 30 лет независимости и кто мог позволить себе продажную любовь.



"Эту историю мне рассказывала моя мама, которая проживала в Алматы до 1970 года. По ее словам, местом съема девушек был так называемый "Бродвей", бывшая улица Калинина, ныне – Кабанбай батыра. В те времена в том районе находились многие популярные кафе и рестораны", – вспоминает краевед Андрей Поздняков.



Другие горожане подтверждают, что, действительно, именно в этом культовом месте и собирались жрицы любви. Они сидели на скамейках строго в определенной позе – нога на ногу. В этом была своя логика: ценник на услуги девушки был наклеен на подошву туфельки. Говорят, в то время он варьировался от трех до 10 рублей.



Фото pixabay

"Занятие проституцией в те годы строго каралось законом. Если поблизости появлялся милиционер, дама опускала ножку на землю и делала вид, что просто отдыхает", – говорит Поздняков.



Этот же факт есть в книге Арсена Баянова "Алма-Ата неформальная":



"Но все это были, так сказать, единичные проявления. Уже позже появились вполне организованные бригады проституток, работавших в гостиницах и ресторанах города под прикрытием бандерш и сутенеров."



В частности, он пишет, что "сговориться с проституткой можно было на Бродвее за 25 рублей". И здесь надо понимать, кто мог "сговориться", потому что средняя зарплата в СССР, а значит и в Казахстане, в 70-80 годы составляла около 120 рублей. Для сравнения: булка хлеба в 1985-м стоила 20 копеек. И это, если брать лишь экономическую составляющую, не учитывая советской морали. Так что обычный казахстанский инженер вряд ли бы потянул платную любовь.



"Клиентами шлюх Мата Хари (одна из известных сутенерш того времени) были в основном люди свои, проверенные – каталы, воры, маклеры, спекулянты, фарцовщики, торгаши. Но работали они и с командировочными, типа заезжих целинников, комбайнеров, чабанов, бастыков провинциального масштаба", – пишет в своей книге Баянов.



Впрочем, к тому времени по его словам, стоимость на секс-услуги в Алматы варьировалась уже от 25 до 100 рублей. Потом они стали расти и в конце 80-х были больше "стольника". Затем появились и валютные проститутки, которые работали в районе улицы Саина исключительно за доллары. Также Баянов отмечает, что в это время на учете местной милиции состояли всего 12 ночных бабочек. Источник - orda.kz

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