Сын действующего президента Колумбии Густаво Петро арестован по делу об отмывании денег

10:15 30.07.2023

Сын президента Колумбии был арестован в рамках громкого расследования по делу об отмывании денег в отношении средств, которые он предположительно собирал у осужденных торговцев наркотиками во время прошлогодней президентской кампании, сообщает Zakon.kz.

Президент страны Густаво Петро, ​​поднявшийся по политической лестнице Колумбии как борец с коррупцией, заявил, что не будет вмешиваться в расследование.



Петро написал в своем посте на "X" (ранее известной как Twitter), что ему больно представить сына в тюрьме.



"Как человек и отец говорю, что мне больно видеть, как много самоуничтожения и один из моих сыновей попадает в тюрьму. Как президент республики я заверил генеральную прокуратуру, что у нее будут все гарантии, чтобы она могла действовать по закону", – написал президент.

Расследование основано на заявлениях, сделанных бывшей женой Николаса Петро, ​​Дайсурис дель Кармен Васкес, местным СМИ Semana в этом году.



В интервью Васкес сказала, что она присутствовала на встречах, когда ее муж организовал пожертвование в размере более 600 миллионов песо (около 68 млн тенге) от политика, когда-то осужденного в Вашингтоне за незаконный оборот наркотиков и который искал поддержку кампании Петро, ​​чтобы возобновить свою политическую карьеру.



Она сказала, что президент Петро не знал о сделках своего сына и что деньги, которые он собрал от имени своей кампании, хранились в сейфе в доме пары в прибрежном городе Барранкилья.



Мухит Турсынали