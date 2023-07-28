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Нефть рушит потолок цен. Urals не реагирует на угрозы и уговоры
10:26 30.07.2023

США закрывают глаза на рушащийся потолок цен
Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+
Нефть марки Urals уже вторую неделю торгуется на уровне или выше пределов, установленных G7, однако в Белом доме решили пустить в ход уговоры вместо угроз.

Кроме того, спрос со стороны Китая и Индии разгоняет стоимость марки ESPO (ВСТО).

Евросоюз в пятницу расширил санкции против России, добавив в черный список семь человек и пять организаций. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты, сообщает ТАСС.

В свою очередь, правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций приняло решение запретить экспорт в РФ автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, с гибридными двигателями, а также покрышек для грузовых транспортных средств.

Всего в новом санкционном списке, опубликованном на сайте японского министерства экономики, 750 наименований - в основном в категориях, которые уже подпадали под действие ограничительных мер. Японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура подчеркнул, что его страна в тесном сотрудничестве с международным сообществом и странами G7 продолжит делать все необходимое для строгого соблюдения ограничений, введенных в отношении России.

Тем не менее в санкционный кризис российской промышленности в целом удалось сохранить рентабельность на доковидном уровне. К такому выводу пришли эксперты "Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" (ЦМАКП), чей доклад цитирует РБК. Средняя рентабельность промышленных предприятий России сейчас примерно соответствует уровням 2018–2019 годов, а отраслевая динамика рентабельности "по большей части позитивна", принимая во внимание сильно усложнившиеся из-за санкций условия работы, говорится в аналитическом материале ЦМАКП.

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При этом значительную часть доходов федерального бюджета по-прежнему формируют поступления от экспорта нефти. Как отмечал накануне "Росбалт", принятые на этой неделе решения ФРС США и ЕЦБ по увеличению процентных ставок, что, как правило, приводит к снижению деловой активности, пока не отразились на энергетических рынках. Напротив, котировки нефти в четверг продолжили расти, возвращаясь к трехмесячным максимумам.

Более того, Reuters пишет, что в КНР скидки на российскую нефть марки ESPO (ВСТО) с поставками в сентябре упали до самых низких уровней за восемь месяцев на фоне высокого спроса со стороны китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов. "Торговля сырой нефтью ВСТО намного выше потолка цен в $60, установленного западными правительствами, что поможет поднять государственные доходы Москвы", - отмечает агентство.

Сентябрьские фьючерсы стали самыми высокими с тех пор, как в декабре Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, а "группа семи" установила потолок цен (price cap). "Августовские цены уже были очень высокими, но мы были потрясены, увидев, что предложения на сентябрьские поставки начинались со скидкой в $2", - приводит Reuters слова источника из числа нефтетрейдеров.

В материале агентства отмечается, что высокие цены не отпугивают покупателей. Дело в том, что независимые нефтеперерабатывающие заводы могут покрывать растущие затраты при текущей марже переработки, поскольку ВСТО все еще дешевле, чем неподсанкционная нефть из Западной Африки и Бразилии.

Росту цен также способствует конкуренция за ВСТО со стороны индийских нефтепереработчиков, которые, по оценкам трейдеров, закупили до семи августовских партий ВСТО, что составляет примерно пятую часть месячных поставок.

Напомним, что Саудовская Аравия и Россия предприняли синхронные действия по сокращению добычи и ограничению экспорта нефти. На 4 августа запланировано заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться дальнейшие меры в этом отношении.

При этом, как стало известно Reuters, США решили не прибегать к жестким мерам для соблюдения потолка цен на нефть из РФ. "Замысел Минфина США в том, чтобы проявить мягкость, не ударять молотом по владельцам танкеров, а тихо принуждать письмами и телефонными звонками", - сказал источник агентства, знакомый с позицией администрации президента США Джо Байдена по этому вопросу.

Доллар и евро остаются в зоне ужесточения
По его словам, Вашингтон готов активизировать контакты с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать ценовой потолок G7, поскольку этого все активнее требует ситуация.

По данным Reuters, российская нефть марки Urals торгуется на уровне или выше ценового потолка уже в течение почти двух недель. Однако Минфин США использует для расчета среднемесячные показатели, так что может пройти некоторое время, прежде чем будет официально определено, что цены на российскую нефть вышли за установленные "группой семи" пределы.

Михаил Макаров

28 июля 2023

Источник - Росбалт
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