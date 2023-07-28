ЕС и США не признали нового правителя Нигера. "Вагнер" спешит на помощь?

10:56 30.07.2023

ЕС не признал переворот в Нигере

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников. Заявление было сделано политиком в социальной сети Twitter.



"Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере", - заявил Боррель.



26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.



27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.



28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.