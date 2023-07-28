Путин о передаче Турцией азовцев... Опять двойка?

11:25 30.07.2023

Путин о передаче Турцией азовцев: договоренности были, других комментариев не будет

Президент РФ Владимир Путин не стал подробно комментировать ситуацию с передачей Турцией командиров "Азова" (признан террористическим и запрещен в РФ) Украине. По договоренности с Россией в рамках обмена пленными они должны были оставаться в Турции до завершения конфликта.



"Договоренности были, других комментариев не будет",- ответил господин Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.



Президент также ответил на вопрос, стоило ли обменивать азовцев на россиян. Он отметил, что их меняли на российских летчиков. "Когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно",- сказал он.



Российский президент сообщил о предстоящем телефонном разговоре с господином Эрдоганом. "Мы хотели переговорить по телефону - президент Эрдоган предлагал разговор в не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня - ему неудобно, предложил завтра - ему тоже неудобно. Но договорились на разговор, по-моему, на среду",- сказал господин Путин.



Глава государства пока не знает, поедет ли в Турцию. Господин Эрдоган ранее говорил, что ждет визита господина Путина в августе. "Я не знаю, мы договаривались о том, что мы увидимся: или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим",- ответил президент. По его словам, господин Эрдоган приглашал его еще до выборов, но стороны решили этого не делать, чтобы "никто не спекулировал на эту тему", так как это можно было рассматривать "как попытку оказать влияние на внутриполитические процессы". "Ни ему, ни мне это не нужно",- добавил он.



Кремль, комментируя передачу Киеву командиров "Азова" ранее обвинил турецкую и украинскую стороны в нарушении договора. Источники The Wall Street Journal сообщали, что Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги о переговорах по возобновлению действия зерновой сделки.