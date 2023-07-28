"Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром". Туркмения продолжает наслаждаться счастливой аркадаг-сердар жизнью...

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11:39 30.07.2023 Заседание Кабинета Министров Туркменистана

28.07.2023

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Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов провел по цифровой системе очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены некоторые вопросы государственной жизни и проекты документов.



Первой слово было предоставлено Председателю Меджлиса Д.Гулмановой, проинформировавшей о предпринимаемых практических шагах по модернизации законодательства страны, а также о подготовке к празднованию 32-й годовщины священной независимости Отчизны.



Как сообщалось, ведется соответствующая работа в рамках выполнения задач, поставленных перед национальным парламентом по формированию правовых основ воплощаемых в жизнь преобразований. С целью совершенствования гражданско-правовых отношений, исходя из требований времени и передового мирового опыта, осуществляется подготовка проектов нового Гражданского кодекса Туркменистана, новой редакции Закона Туркменистана "О гидрометеорологической деятельности", вносятся изменения и дополнения в ряд правовых актов.



Вместе с тем развивается двустороннее сотрудничество с парламентами различных государств, аккредитованными в нашей стране зарубежными диппредставительствами, а также международными организациями.



Прозвучала информация о ведущейся совместно с Халк Маслахаты, министерствами, отраслевыми ведомствами, хякимликами велаятов и города Ашхабад, крупными общественными объединениями подготовке к проведению заседания Халк Маслахаты Туркменистана по случаю очередной годовщины независимости Отчизны.



Президент Сердар Бердымухамедов отметил важность при совершенствовании национального законодательства руководствоваться задачами, поставленными перед Меджлисом.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов доложил о работе, ведущейся подведомственными структурами, а также о выполнении поручений, ранее данных главой Туркменистана.



Отдельной темой отчета стали предпринимаемые в рамках соответствующей программы практические шаги по дальнейшему совершенствованию работы банков, в том числе по увеличению объемов кредитования и вкладов населения, расширению спектра безналичных расчетов с использованием передовых методов и современных технологий, повышению уровня квалификации работников.



Заслушав доклад, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что стабильное функционирование учреждений данной сферы, являющейся важнейшим сегментом национальной экономики, имеет определяющее значение в поступательном развитии всей экономической системы, ее успешной интеграции в глобальные мирохозяйственные связи. Акцентировав внимание на необходимости продолжения модернизации банковского сектора, глава государства адресовал вице-премьеру конкретные указания.



Далее о положении дел в курируемой сфере отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аманов.



Вице-премьер доложил о проводимой Государственной корпорацией "Türkmengeologiýa" работе, направленной на дальнейшее наращивание объемов добычи нефти и газа в стране.



В этих целях в настоящее время осуществляются соответствующие геологические изыскания, предпринимаются меры по модернизации производственной инфраструктуры, оснащению подразделений отрасли современным профильным оборудованием.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость повышения эффективности геологоразведочных работ, проводимых ГК "Türkmengeologiýa", перед которой поставлены важные задачи по выявлению и промышленному освоению новых перспективных площадей, богатых углеводородными ресурсами, укреплению сырьевой базы топливно-энергетического комплекса.



В данной связи большое значение придается активному внедрению в практику инновационных технологий и передовых научных достижений, совершенствованию материально-технической базы отрасли в соответствии с требованиями времени, развитию взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами, сказал глава Туркменистана, адресовав вице-премьеру конкретные поручения.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Т.Атахаллыев доложил о проводимых сезонных полевых работах в регионах страны.



Сообщалось, что в настоящее время на хлопковых полях продолжается уход за посевами, в частности, междурядная обработка, подкормка минеральными удобрениями, вегетационный полив, а также борьба с вредителями.



Наряду с этим ведется подготовка сельхозтехники, хлопкоочистительных предприятий, приемных пунктов к уборочной "белого золота".



В целях закладки урожая пшеницы будущего года проводится вспашка и разравнивание почвы, подготовка сельскохозяйственной техники и агрегатов, которые будут задействованы в посевной.



Отмечалось, что в Дашогузском и Лебапском велаятах осуществляется уход за посевами риса, а в Марыйском регионе – междурядная обработка, подпитка минеральными удобрениями, прореживание, прополка и вегетационный полив сахарной свеклы.



Заслушав отчет, Президент Туркменистана акцентировал внимание на необходимости проведения сельскохозяйственных кампаний в соответствии с требованиями агротехники, дав вице-премьеру ряд конкретных поручений, касающихся ухода за хлопчатником, своевременного и высококачественного выполнения пахотных работ, разравнивания полей, отведенных под урожай следующего года, а также полной подготовки сельхозтехники и семян для будущей посевной.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил о ведущейся работе по благоустройству туркменской столицы, дальнейшему повышению уровня оказываемых населению коммунально-бытовых услуг.



В соответствии с ранее данными главой государства поручениями, предпринимаются меры по бесперебойному обеспечению Ашхабада чистой питьевой водой, в частности, строительству новых и реконструкции прежних систем и отдельных объектов водоснабжения с привлечением индивидуальных предпринимателей – членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов заострил внимание на необходимости создания всех условий для дальнейшего неуклонного повышения качества жизни ашхабадцев.



Подчеркнув важность обеспечения жилых домов и многочисленных социальных объектов туркменской столицы качественной питьевой водой, глава государства поручил вице-премьеру держать под контролем ход выполнения работ по комплексной реконструкции и переоснащению действующих объектов водообеспечения.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Атдаев доложил об организации школьных ярмарок.



Торговыми подразделениями Министерства торговли и внешнеэкономических связей в сотрудничестве с отечественными производителями и поставщиками товаров для школьников ведется работа по обеспечению рынков страны канцелярскими принадлежностями, школьной формой, спортивными костюмами, обувью и др.



Вице-премьер сообщил, что планируется организовать передвижную торговлю школьными товарами в велаятских и этрапских центрах страны, а также в столице и городе Аркадаг с 1 августа по 5 сентября текущего года.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что организация школьных ярмарок, где можно приобрести учебные принадлежности для учащихся школ и студентов, стало доброй традицией, отметив необходимость обеспечения удобного расположения торговых точек для покупателей, изобилия школьной продукции, дав вице-премьеру ряд конкретных поручений на этот счет.



Заместитель Председателя Кабинета Министров М.Маммедова доложила о порядке основных мероприятий, проведение которых запланировано на август текущего года.



Прозвучала информация о том, что в предстоящий период в велаятах, городах Ашхабад и Аркадаг по случаю девиза 2023 года "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром" и в честь 300-летия великого туркменского поэта Махтумкули Фраги намечено организовать различные форумы, встречи за "круглым столом", творческие, агитационно-разъяснительные и песенно-музыкальные мероприятия, выставки и др.



Вместе с тем предусматривается подведение итогов творческих конкурсов и проведение спортивных состязаний. Ряд мероприятий запланировано организовать в детских центрах отдыха.



Кроме того, в следующем месяце намечено провести: в Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах – туры конкурса "Çalsana, bagşy!"; в Национальной туристической зоне "Аваза" – форум "Каспийское море – море мира и дружбы"; в Институте международных отношений МИД – конференцию "Туркменистан–ЮНЕСКО: сотрудничество во имя благополучия"; во Дворце мукамов Государственного культурного центра – заключительный тур конкурса "Ýaňlan, Diýarym!"; в городе Дашогуз – фестиваль и форум "Garaşsyzlyk – dillerimiziň dessany".



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что мероприятия, запланированные во всех уголках страны, приумножат любовь наших соотечественников к национальным ценностям и богатому культурному наследию. Отметив значение концертов, выставок, тематических конференций в популяризации достижений туркменской культуры, искусства и литературы, повышении профессионального мастерства творческих работников, глава Туркменистана поручил обеспечить высокий организационный уровень предстоящих мероприятий.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Н.Аманнепесов доложил об осуществляемых комплексных мерах, направленных на укрепление научной базы нашей страны, повышение эффективности проводимых исследований, разработку инновационных технологий и их активное внедрение в производство.



В данной связи на рассмотрение главы государства был представлен проект Постановления "Об утверждении Положения о научно-технологических центрах".



Подчеркнув важность работы по совершенствованию научно-образовательной сферы, Президент Сердар Бердымухамедов подписал Постановление и отправил его по цифровой системе, дав вице-премьеру ряд поручений относительно неукоснительного выполнения определенных в документе задач.



Затем вице-премьер отчитался о ведущейся подготовке к организованному проведению предстоящего в сентябре этого года заключительного тура конкурса одаренных детей "Garaşsyzlygyň merjen däneleri".



Как отмечалось, в настоящее время уже прошли этрапские, городские и велаятские этапы творческого состязания, по итогам которых определены финалисты – юные дарования, заслужившие право на участие в финальном этапе престижного конкурса.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на необходимости постоянного активного поиска талантливых детей, создания всех условий для всестороннего раскрытия их богатого творческого потенциала.



Отмечая важность данной работы, глава государства поручил вице-премьеру обеспечить организацию предстоящего заключительного тура конкурса "Garaşsyzlygyň merjen däneleri" на высоком уровне.



Затем слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Р.Мередову, отчитавшемуся о Приоритетных позициях Туркменистана на очередной, 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая начнет работу 12 сентября 2023 года в Нью-Йорке. В целях подготовки к ней в настоящее время в МИД осуществляется соответствующая деятельность.



Данный документ разработан на основе конструктивных инициатив нашей страны и включает ряд актуальных направлений. При этом в числе важнейших векторов определено упрочение всеобщего мира и безопасности в современных условиях. Как известно, Туркменистан является автором важных инициатив в данной области, получивших закрепление в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. В нынешнем году туркменской стороной предусматривается выдвинуть инициативу по разработке Стратегии Глобальной Безопасности. Наряду с этим будет предложено создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии и провести ее первую встречу в 2024 году в Ашхабаде.



Еще одно предложение нашей страны касается создания Программы по борьбе с терроризмом для Центральной Азии совместно с Контртеррористическим управлением ООН.



На 78-й сессии ГА ООН также будет озвучена инициатива Туркменистана о проведении в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной продовольственной программой, Всемирной организацией здравоохранения, Детским фондом ООН крупного международного форума по продовольственной безопасности.



Кроме того, будет предложено организовать в Туркменистане в декабре 2024 года международную конференцию Группы друзей нейтралитета, образованной по инициативе нашей страны на базе ООН, а также приступить к изучению возможностей создания в Ашхабаде Института Нейтралитета и Безопасности.



Одним из ключевых векторов взаимодействия с Сообществом Наций выступает достижение Целей устойчивого развития. В этом направлении Туркменистаном совместно с Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН будет проведена соответствующая работа.



В контексте достижения ЦУР нашей страной будет предложено принять резолюцию, направленную на обеспечение всеобщей энергетической безопасности, а также поработать над подготовкой проекта резолюции по укреплению взаимосвязанности между всеми видами транспорта.



По случаю объявления 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта Туркменистан выдвинет инициативу о проведении в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Конференции высокого уровня в рамках Ашхабадского процесса.



Неотъемлемой составляющей партнерства нашей страны с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями выступает сфера экологии. В данном направлении Туркменистан продолжит работу по реализации своей инициативы по созданию Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.



В качестве вклада в усилия в рамках Глобального метанового обязательства туркменская сторона предлагает под эгидой ООН разработать всеобщую стратегию по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года.



Вместе с тем Туркменистаном будут озвучены предложения по созданию "Каспийской экологической инициативы" и Совета ООН по вопросам использования водных ресурсов в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.



В связи с 75-летием принятия Всеобщей декларации прав человека и 30-летием Венской декларации и Программы действий Туркменистан планирует провести соответствующие мероприятия совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Наша страна также предложит организовать в 2024 году региональную конференцию по ликвидации безгражданства.



В числе других инициатив, которые будут озвучены на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, – проведение в Туркменистане учредительной встречи Диалога молодежи Центральной Азии, а также организация в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию Махтумкули Фраги. Наряду с этим будет предложено принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков".



В целях дальнейшего развития плодотворного сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, в рамках предстоящей сессии Генассамблеи Туркменистан будет работать над проведением проектных и программных мероприятий совместно со специализированными структурами ООН. Планируется также принятие соответствующих шагов для открытия представительств Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ЮНЕСКО, Международной организации труда, Программы ООН по населенным пунктам (ЮН-Хабитат) и Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).



Как отмечалось, в случае одобрения главой государства, Приоритетные позиции Туркменистана на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будут направлены в Секретариат ООН, распространены по дипломатическим каналам в странах-членах Сообщества Наций, а также освещены в национальных и международных средствах массовой информации.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что наша нейтральная Отчизна на деле подтверждает приверженность широкому конструктивному сотрудничеству как на межгосударственном уровне, так и в формате авторитетных международных организаций.



Придавая особое значение стратегическому партнерству с ООН и ее профильными структурами, Туркменистан принимает активное участие в выработке сбалансированных решений ключевых вопросов региональной и глобальной повестки дня, касающихся упрочения мира, безопасности и стабильности, достижения Целей устойчивого развития. На реализацию этих важных задач направлены выдвигаемые нашей страной конкретные инициативы, призванные способствовать оптимизации и дальнейшему наращиванию многопланового международного взаимодействия, исходя из современных реалий и с расчетом на долгосрочную перспективу.



Подчеркнув необходимость обеспечить высокий организационный уровень подготовки к участию Туркменистана в работе очередной, 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принятия надлежащих мер по доведению до мировой общественности Приоритетных позиций нашей страны, продвижению и практической реализации ее международных инициатив, глава государства дал вице-премьеру, руководителю МИД ряд поручений.



Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев отчитался о проводимых работах в рамках Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.



Резюмируя отчет, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в стране развернута масштабная работа по модернизации и технологическому обновлению отрасли связи. Предпринимаемые в данном направлении шаги способствуют повышению уровня жизни народа, отметил глава государства, дав руководителю Агентства соответствующие поручения.



На заседании также был рассмотрен ряд других вопросов, приняты документы, направленные на развитие различных отраслей.



Завершая очередное заседание Кабинета Министров по цифровой системе, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в работе во благо любимой Отчизны. Источник - turkmenistan.gov.tm

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690706340





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