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Молдова всерьез готова лишить Гагаузию автономии и низложить башканшу Гуцул
20:45 30.07.2023

30.07.2023

Кишинев отстранит от должности главу Гагаузии

Автономию заставят голосовать по молдавским законам
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обещала избирателям восстановить связи с РФ.
В понедельник парламент Республики Молдова (РМ) должен рассмотреть законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Если депутаты примут его во втором чтении, то, как сказал "НГ" один из авторов Избирательного кодекса Гагаузии Иван Бургуджи, недавние выборы главы автономии могут быть отменены и назначены новые. В Гагаузской автономии на юге Молдавии готовятся к протестам.

Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул, в июле приступившая к выполнению своих обязанностей, может быть отстранена от должности в соответствии с молдавским законодательством. При условии, что в понедельник парламент РМ примет во втором чтении закон о внесении изменений в Избирательный кодекс страны. Депутат от правящей партии PAS Дориан Истратий уверен, что проект будет одобрен своевременно, "чтобы не допустить участия представителей партии "Шор" в выборах местных органов власти 5 ноября".

Гагаузский политик, лидер совета народного движения "Гагуз халкы" Иван Бургуджи пояснил "НГ", что ранее Конституционный суд (КС) РМ признал партию "Шор" неконституционной. И постановил, что ее представители, работавшие в госорганах до принятия КС данного решения, могут продолжать свою деятельность до истечения срока полномочий. "Но башкан Гагаузии Евгения Гуцул в момент принятия КС решения по партии "Шор" еще не приняла присягу и не вступила в должность. Потому в случае принятия парламентом изменений в Избирательный кодекс РМ она не будет признана главой Гагаузии, и в автономии могут назначить новые выборы башкана. Причем на законном основании. Тем более что Гуцул участвовала в последних выборах как представитель партии "Шор".

Если бы она, даже являясь членом этой партии, участвовала в выборах как независимый кандидат, то нахождение ее в должности главы автономии не ставилось бы под сомнение. Это было отмечено КС", – сказал гагаузский политик, также отметив, что "поэтому Евгению Гуцул не вводили в состав правительства Молдовы, знали, что впереди – перевыборы, хотя по Конституции башкан автономии должен быть членом кабинета министров".

По словам Бургуджи, партия "Шор" уже начала действовать, чтобы защитить свои интересы в регионе, и "некоторые горячие головы в Гагаузии готовятся к протестам".

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Молдавские депутаты обсуждают участие
оппозиции в выборах местных органов власти.
Фото со страницы
парламента Молдовы в FlickrНапомним, 31 июля парламент РМ обсудит законопроект, принятие которого будет означать, что в течение следующих трех лет в выборах не смогут участвовать те, кто был избран по спискам партии "Шор" или занимал ответственные государственные должности.
Представители внепарламентской оппозиции предупреждают власти, что любая проволочка с принятием закона увеличит шансы представителей партии "Шор" в том, что касается участия в местных выборах 5 ноября.

"В понедельник вы уходите в отпуск. Вернетесь в сентябре. В сентябре начинается регистрация кандидатов. Если вы не проголосуете до понедельника, то люди Шора (лидер партии "Шор". – "НГ") будут баллотироваться на участие в ноябрьских выборах", – предупредил парламентское большинство генеральный секретарь партии "Платформа DA" Ливиу Вовк.

В Гагаузии между тем готовятся к протестам. В столице автономного образования Комрате ранее прошли митинги в поддержку башкана. Акция протеста была связана с заседанием Народного собрания Гагаузии (НСГ), которое отказалось утвердить новый состав исполкома (правительства) автономии, представленный накануне беглым олигархом Иланом Шором.

Спикер НСГ Дмитрий Константинов накануне в интервью местным СМИ неожиданно подверг критике представленную команду, заявив, что "не участвовал в ее формировании". Депутаты НСГ проголосовали против включения в повестку дня заседания вопроса об утверждении состава исполкома. Таким образом, члены исполкома – команда нового башкана – не смогли приступить к работе.

Участники митинга заявили, что "на депутатов и спикера НСГ Константинова оказывается беспрецедентное давление со стороны Майи Санду и правящей партии PAS". Протестующие попытались прорваться в здание Народного собрания, но были остановлены полицией.

Следует отметить, что партия "Шор" находится в оппозиции действующей власти во главе с президентом Майей Санду. Кроме того, эту партию обвиняют в том, что она якобы спонсируется РФ. А в Молдавии при нынешней власти связь с Россией в любом формате и области деятельности приравнивается чуть ли не к измене родине. Но не только в Кишиневе недовольны результатами выборов в Гагаузии. Не все гагаузы поддерживают партию "Шор", считая ее лидера Илана Шора коррупционером. Тем более что такое определение ему дал молдавский суд.

Между тем ситуацию в Гагаузии накалил принятый в минувшую пятницу молдавским парламентом законопроект, согласно которому возврат НДС экономическим агентам автономии должен осуществляться не из республиканского бюджета, а из бюджета самого автономного территориального подразделения с особым правовым статусом. Решение по этому поводу было одобрено на внеочередном заседании правительства. Закон начнет действовать с 1 октября.

Депутаты Народного собрания Гагаузии пригрозили, что приедут в Кишинев, чтобы заблокировать трибуну парламента, если данный проект не будет отменен.

Источник - НГ
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