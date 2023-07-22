"Альтернатива для Германии" рвется к власти

00:08 31.07.2023

Бербок в отчаянии: "Альтернатива для Германии" бьет рекорды, симпатии к России растут

22 июля 2023



Сопредседатель "АдГ" Алис Вайдель. Иллюстрация: jungefreiheit.de

Рейтинг партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), выступающей за возобновление торгово-экономических отношений с Россией, достиг 22%, что является наивысшей отметкой за всю историю существования политической силы, сообщил в субботу, 22 июля, таблоид "Бильд" со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом "ИНЗА".



Таким образом, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, "АдГ" поддержали бы 22% избирателей, что обеспечило бы партии второе место. От статуса самой популярной политической силы "Алльтернативу для Германии" отделяют 4 п.п, - лидером опросов общественного мнения продолжает оставаться консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набирающая на этой неделе 26% потенциальных голосов респондентов. Отметим, что по сравнению с результатами недельной давности, разрыв между консерваторами и "АдГ" сократился на 3 п.п.: рейтинг ХДС/ХСС упал 1 процентный пункт (27% по итогам прошлой недели), в то время, как и уровень поддержки "Альтернативы" вырос на 2 п.п. (20%).



Между тем, партии "правительственного трио" располагаются на третьем, четвертом и пятом месте соответственно. Триумфатор выборов 2021 года, Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, получает 18% голосов, партия "Союз-90/Зеленые" - лишь 14%, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) - 7%. Таким образом, в случае проведения выборов в предстоящее воскресенье, политические силы, формирующую правящую коалицию, вместе заручились бы поддержкой лишь 39% избирателей. Левая партия набрала бы только 5%, что соответствует минимальному требованию, необходимому для попадания в бундестаг.



Новый виток беспрецедентного роста поддержки партии, сотрудничество с которой является "табу" для остальных политсил, вызвал серьезную озабоченность у главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Представительница партии "Зеленые", которая переживает многомесячный кризис поддержки избирателей, связала популярность "АдГ" с дискуссиями внутри правящей коалиции, а также российской СВО.



"Во времена неопределенности, как, например, сейчас в связи с российской войной, популистским партиям всегда легче. Мы не должны еще больше облегчать им задачу, месяцами ведя публичные споры внутри коалиции",

- утверждала она, ее слова приводит издание "Вельт". По мнению Бербок, которая ранее сама заявляла, что ее обещания оружия Киеву важнее интересов германского избирателя, коалиционное трио могло бы "спокойнее вести определенные дискуссии".

Тем временем, ведущий Второго германского телевидения (ЦДФ) Маркус Ланц признал в эфире вечерней программы, что "АдГ" более не может считаться партией, поддерживаемой гражданами "в знак протеста". По его словам, "Альтернатива для Германии" превратилась из "партии одного дня" в "системную партию" с собственной программой и электоратом.



"Что, если их избиратели действительно согласны с повесткой партии и говорят: "Да, именно такая политика нам нужна. Это именно та программа, которую я поддерживаю. То есть против войны на Украины, против США, в поддержку России, против глобализации, против миграции",

- заявил журналист.

Как ранее сообщало EADaily, недавние опросы общественного мнения зафиксировали рекордный уровень поддержки "АдГ" в том числе в западных федеральных землях Германии, где позиции партии традиционно наиболее слабые. Что касается восточной Германии, то там "АдГ" одерживает уже вполне осязаемые электоральные победы. Так, представитель оппозиционной и выступающей за возобновление торгово-экономических отношений с Россией партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Роберт Зессельман недавно одержал победу на выборах главы администрации округа Зоннеберг, расположенного в федеральной земле Тюрингия. Это была первая победа АдГ на выборах глав германских городов.