Жапаров разъяснил кыргызам выгодность майнинговых ферм для страны

00:21 31.07.2023

Президент Кыргызстана разъяснил выгодность майнинговых ферм для страны

28.07.23

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" разъяснил, чем майнинг-фермы выгодны государству (майнинг - добыча криптовалюты, требующая бесперебойной подачи электроэнергии).



Жапаров отметил, что летом электроэнергия в стране генерируется в достаточном объеме.



"Даже есть излишки, которые мы не можем никому продать. Поэтому мы разрешаем такую деятельность [майнинговых ферм] на тех участках, где позволяет мощность, чтобы в энергосектор поступали доходы. Если в зимний период будет ощущаться нехватка, то мы приостановим работу таких ферм. Остальные девять месяцев они могут работать", - пояснил президент.



Майнинг-фермы покупают электроэнергию по тарифу 5,04 сома ($0,07), из которых 2,04 сома ($0,02) - чистая прибыль. Кроме того, майнинг-фермы платят весомые налоги.



"К примеру, майнинг-ферма в Кемине за шесть месяцев перечислила энергетикам 480 млн сомов (около $5,5 млн) и уплатила 225 млн сомов ($2,5 млн) в виде налогов. Все эти деньги направлены на нужды государства и населения", - сообщил Жапаров.

Отдельно президент остановился на майнинг-ферме, которую строят на Камбар-Атинской ГЭС-2. Он напомнил, что ГЭС была введена в эксплуатацию в 2010 году и выдает 120 МВт электроэнергии, из которых используется 90 МВт, поскольку пропускная способность линий рассчитана до 90 МВт. Остаток в виде 30 МВт электроэнергии испарялся.



"В итоге мы лишились 6 млрд 816 млн кВт*ч электроэнергии. В денежном выражении мы потеряли 3 млрд 275 млн сомов (свыше $37 млн)", - подчеркнул Жапаров.

Разрешив построить внутри Камбар-Атинской ГЭС-2 майнинг-ферму мощностью до 30 МВт, власти Кыргызстана надеются избавиться от указанных потерь.



"Только на строительство этой фермы уйдет порядка $20 млн. Построит ее инвестор. Как только заработает майнинг-ферма, не будет тех самых потерь. Заработанные деньги будут уходить энергетикам или, если быть точнее, - обычному народу. Каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков. Все будет автоматизировано и под нашим контролем", –заявил глава государства.



Интервью Жапарова стало ответом на опубликованное накануне, 27 июля, расследование "Азаттыка" (кыргызская служба Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) о деятельности майнинг-фермы в Кемине на фоне энергетического кризиса в Кыргызстане. Автору расследования удалось найти связи майнинг-фермы с членами совета директоров государственных энергокомпаний.