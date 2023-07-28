Мифы о битвах кланов внутри "РосЭлиты". Это монолит болотной жижи, - А.Школьников

00:26 31.07.2023

в реальном мире у каждого представителя элиты большое количество направлений бизнеса, связей, интересов, мотивов и целей

Андрей Школьников



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Вопросы теории власти чаще всего остаются за пределами академической науки, привычные методы не работают, представители элиты не стремятся участвовать в опросах и раскрывать истинных взаимоотношений. Срок давности и значимость многих вопросов таковы, что даже в мемуарах ничего не отражается, а официальных протоколов не ведется. Опубликованная "понятийка" (понятийное соглашение) ЧВК "Вагнер" от 2014 года не является чем-то необычным, как по содержанию, так и по форме. Разве что вместо подписей на них часто ставят анаграммы, особенно, когда речь идет о разделе потоков.



Желание прикоснуться к великому и судьбоносному привлекает и манит, многим хочется стать частью большего, приоткрыть тайны взаимоотношений на высоком уровне. Спрос рождает предложение, начиная от разных "инсайдеров", стремящихся получить уважение и признание, заканчивая откровенными воровайками и инфоцыганами, желающими урвать шальную деньгу на "марафоне в небо".



В результате у большей части интересующегося населения складывается искаженное представление о происходящих в элите процессах. Чаще всего, с легкой руки различных политологов и/или "анонимных тг-каналов" формируется романтическо-идеалистическое упрощенное представление. В основе которого лежит личный опыт наблюдения / участия в борьбе различных малых групп (понятие из социальной психологии, численность от 2 или 3 до 16-25 человек).



Если добавить к этому эпистолярный жанр, харизматический образ, таинственность и навыки оратора, получается довольно симпатичное описание борьбы банд благородных разбойников. Про одного известного человека рассказывали, что у него есть особый трон, сидя на котором он принимает клятвы верности, другой якобы выслушивал присяги у картины в одном из музеев, по окончанию его работы, и т.д. К реальности все это имеет мало отношения, масонерия а-ля русс слабо приживается в нашем обществе, прошедшим 90-е годы и сохранившим адекватность людям, было не до картинных эффектов.



Большая часть современных представлений о башнях Кремля и борьбе кланов из сборника мифов и баек несколько лет назад превратилась в единый эпос. Благодарить за подобное мифотворчество нужно "Незыгарь" и сетку связанных с ним тг-каналов. Произошло сведение всей внутриполитической жизни страны к битве кланов и банд, выбору преемника и прочим чудным сюжетам, что стали основой миропонимания многих.



В рамках данной модели элитные группы / кланы ведут себя как монолитные субъектные игроки, принимая решения и проводя единую политику, придерживаясь четкой линии и стратегии, не отступая от нее. Любой вопрос решается через идентификацию – к какой из менее десятка групп относится данный представитель элиты / чиновник, после чего его действия легко и просто "объясняются", ну а потом так же логично объяснить, почему все пошло совсем не так.



В реальном мире у каждого представителя элиты большое количество направлений бизнеса, связей, интересов, мотивов и целей. Выделенные политологами властные группы являются крайне аморфными и ситуационными образованиями. Большое количество младших партнеров, союзников, друзей и врагов создают замысловатые и сложные конфигурации, когда под каждое серьезное решение или проект формируется новый блок поддержки. Клановые принципы работают только для малых групп, появление других проектов ведет к зазорам в интересах и политике.



Совместные действия по одной из тем совершенно не означают совместных действий по другой, пусть даже речь идет о самых верных друзьях. Поддержать за компанию конечно можно, но когда это нарушает личные интересы, в лучшем случае избирается нейтралитет. Не нужно преувеличивать желание условных "семейных" договариваться с Западом на любых условиях и следовать за Романом Абрамовичем и Анатолием Чубайсом. Откровенных идиотов наверху осталось крайне мало, слишком легко было допустить ошибку и вылететь.



И, да, ты понимаешь, что тебя считают за "своего", когда при тебе человек меняет маску / модель поведения при смене собеседника (например, переход от тупого служаки к аристократу и обратно), это справедливо как для элиты, так и сотрудников спецслужб…)))