Индия в поиске выгоды от ребалансировки сил в мире, - НГ

00:36 31.07.2023

Дели нащупывает новую сложную многоаспектную геополитическую линию, пытаясь выиграть



Сегодня совершенно очевидно, что в мире запущен мощный процесс изменения баланса сил в контексте российско-украинского конфликта.



Невиданный масштаб антироссийских санкций привел к существенной трансформации того, что называлось "глобализированная экономика". Ускоренная фрагментация глобализации выявила новые центры прибыли, новых бенефициаров разрушения традиционных экономических, финансовых и инвестиционных связей.



На этом фоне обращает на себя внимание активность Индии и ее премьера Нарендры Моди во внешнеполитической/внешнеэкономической сфере.



С одной стороны, Моди хочет зафиксировать новую роль Индии в Индо-Тихоокеанском регионе, с другой – стать одним из маяков для глобального Юга, пока в формате БРИКС. Моди за последний месяц посетил США (20–23 июня), Египет (24–25 июня) и Францию (13–15 июля).



В Вашингтоне Моди принимали на высшем уровне. Джозеф Байден обещал невиданный уровень партнерства в сферах технологического развития и обороны. Над встречей витала тень Китая. Американцы хотели обосновать четкую позицию: Пекин не должен стать партнером Дели в указанных областях. Только Вашингтон.



Красной нитью переговоров стала мысль о том, что двусторонние отношения США и Индии – это "партнерство демократий, смотрящих в XXI век с надеждой, амбицией и уверенностью". Байден старался донести до Моди ключевой посыл: для США Индия является главной альтернативой китайской экономике. Вашингтон не только делает ставку на экономический рост Индии, он также планирует перенести на территорию дружеской азиатской страны стратегические звенья глобальных цепочек стоимости.



Посещение Моди Каира преследовало цели усиления политических связей с Египтом в вопросах укрепления позиций глобального Юга. Дели, безусловно, не хочет отдавать Юг во власть Пекина. Именно для того, чтобы сбалансировать влияние КНР в развивающихся странах, Моди привез президенту Египта Аль-Сиси заверение в поддержке заявки страны на вступление в БРИКС. В БРИКС рвется и Пакистан, что не вызывает энтузиазма в Дели.



В Париже Моди и Макрон обсуждали проблемы стратегического партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе. Эксперты отмечают, что с 2014 года Моди в седьмой раз посещает Париж. Чаще он бывал только в Вашингтоне.



Франция – второй после России поставщик оружия в Индию. И Макрон хочет увеличить долю на индийском рынке вооружений.



Если вспомнить амбициозные заявления Макрона о необходимости Европе самой позаботиться о собственной безопасности, не полагаясь исключительно на США, то необходимо признать: одной из целей парижских переговоров было создание автономных позиций Старого Света в Индо-Тихоокеанском регионе, без оглядки на особенности американо-китайского противостояния.



Интересы Индии тоже понятны. На пути к статусу сверхдержавы Дели стремится снизить зависимость от поставок оружия из России. Это необходимо Моди накануне выборов 2024 года. Подойти к ним в статусе общепризнанной сверхдержавы Индо-Тихоокеанского региона – важнейший фактор консолидации индийского общества вокруг Моди.



Абсолютно ясно, что Индия сейчас является одним из очевидных бенефициаров последствий российско-украинского конфликта. При этом Дели держит в уме новые балансы сил и отношений как в Индо-Тихоокеанском регионе (сдерживая Китай), так и в новой конфигурации отношений глобальный Север – глобальный Юг.



Безусловно, Индо-Тихоокеанский регион на наших глазах превращается не только в глобальный центр экономической, деловой и торговой активности, но и в чувствительный очаг военно-стратегического противостояния. На прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе заметными и замеченными личностями были премьер-министры Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии. К тому же генсек НАТО Йенс Столтенберг прилагает усилия по привлечению к активности альянса сторонников из Азии. Цель таких действий – создание надежных партнерских конфигураций, созвучных целям НАТО в регионе. Противодействие Китаю толкает альянс к наращиванию своего присутствия вблизи границ Китая. Из последних инициатив стоит отметить предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды об открытии в Токио офиса НАТО. Китай, естественно, против.



Во всех этих хитросплетениях большой политики Индии придется разбираться в деталях, чтобы не споткнуться о чьи-то национальные интересы. Быстро меняющаяся картина мира предполагает способность к трезвому стратегическому взгляду на собственные долгосрочные интересы и выгоды. Конечно, когда в Вашингтоне произносятся слова о стратегическом партнерстве, простирающемся "от морей до звезд", может закружиться голова. Да и перечень отраслей стратегического партнерства впечатляет: полупроводники, квантовые вычисления, искусственный интеллект, оборонные отрасли, чистая энергетика. Это все устремлено в будущее. А как известно, общее видение будущего сплачивает куда крепче, чем общее прошлое, подчас мифическое. Такова природа человека. Современного человека.



Случай Индии в контексте глобальной ребалансировки сил, средств, идей и возможностей интересен и поучителен. И требует тщательного изучения.



30.07.23