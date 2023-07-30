А.Бунич: Солнечный удар вправит Европе расплавленные мозги

00:59 31.07.2023 Как аномальная жара может сделать сговорчивее самых непримиримых в ЕС

Вера Жердева

Материал комментируют:

Андрей Бунич

30.07.23



Адская жара, накрывшая значительную часть планеты, уже нанесла удар по экономике многих европейских стран. Первыми в прямом и переносном смысле погорела туристическая отрасль: палящий зной заставил многих отменить отдых на большинстве европейских морских курортах.



Кроме того, жара иссушила землю так, что малейшая искра может стать причиной пожара. Горит побережье Хорватии, огонь бушует в Греции, Италии, Турции, Португалии, нанося ущерб на сотни миллионов евро. Но это только вершинам айсберга.



Видный российский экономист Андрей Бунич полагает, что происходящее может иметь далеко идущие последствия. Как политические, так и экономические. И может даже повлиять на ситуацию в зоне СВО.



Ученые предрекают Земле природную катастрофу через два года

- Нынешняя погодная аномалия воздействует на экономику двумя способами. Во-первых, на текущие решения, во-вторых, на те решения, которые будут приниматься в дальнейшем в сферах инвестиций и энергетики.



Если говорить о текущей ситуации, то сейчас удар пришелся, прежде всего, по европейскому туризму. А эта отрасль дает в бюджет ЕС более 2 триллионов евро.



Кроме того, с туризмом тесно связаны и некоторые другие отрасли. Это и общепит, и транспорт, и даже сельское хозяйство частично к нему привязаны. Сейчас туристическая отрасль терпит убытки, и тянет за собой другие. А они еще после пандемии не восстановились. Теперь попали под новый удар, из-за которого доходы могут ощутимо просесть.



Эта тенденция может сохраниться и в будущем: туристы могут просто перестать ездить в привычные места. Прежде всего, конечно, пострадает Южная Европа, ну и частично - Центральная и Западная.



Кроме того, сильная жара - это всегда удар по сельскому хозяйству. А еще - по строительству. Плюс пожары наносят прямой ущерб. Добавьте сюда проблемы, возникающие в работе атомных и гидроэлектростанций и энергосистем.



"СП": А что там с энергетикой? Вроде бы, Европа подготовилась к любым кризисным ситуациям, газа запасли столько, что скоро девать будет некуда.



- Энергетика в Европе и так под ударом из разрыва с Россией. А теперь еще оказывается, что она неустойчива относительно климатического фактора. Энергетическая система Европы устроена так, что страны перебрасывают электроэнергию друг другу через разные интерконнекторы. Но обычно есть один пик потребления - зимний, а сейчас получается, что этих пиков два, что есть еще летний пик, когда тоже происходят перебои из-за возросшего энергопотребления.



Теоретически это может привести к тому, что снова подскочат цены на газ. Это логично, сейчас большие расходы идут на кондиционирование, причем и бытовое, и промышленное. Пока роста цен на газ не наблюдается, поскольку действуют другие факторы, которые перевешивают возросшее потребление. Например, деиндустриализация, набирающая обороты в связи с общим кризисом в Евросоюзе.



Снижение потребления газа промышленностью компенсирует увеличившиеся расходы на бытовые нужды. Кроме того, в прошлом году цены на газ доходили до абсурдных величин. Это была чистой воды спекуляция, но на фоне СВО страны ЕС судорожно, чтобы не допустить перебоев с газоснабжением, рекордными темпами заполняли газохранилища, и запасли его в гораздо больших объемах, чем нужно. Вот эти запасы сейчас и расходуют.



"СП": Так почему цена на газ может вырасти?



- Дело в том, что страны имеют разную потребность в газе. Если смотреть по Евросоюзу в целом, то с газом там проблем нет. А если начать рассматривать каждую страну в отдельности, то окажется, что Германии, например газа нужно больше, чем соседям. В Южной Европе его переизбыток, а в Германии - недостаток, потому как нет инфраструктуры для хранения сжиженного газа. Этот вопрос пока не решен, соответственно, газовый рынок Европы пока что не сбалансирован. Одни не знают, куда его девать, а другие, кому он очень нужен, не могут купить его и доставить.



В нынешнем году резких колебаний цен не предвидится, но в следующем этот вопрос снова может стать очень острым. Если сейчас жара и засуха затянутся, то, возможно, ряду европейских стран придется принимать политические решения о закупке газа в России - это является самым элементарным решением в любой ситуации.



"СП": Что позволяет делать такой прогноз? Пока что многие европейские лидеры готовы лечь костьми, но ни на шаг не отступить от антироссийской санкционной политики.



- Сейчас в Европе и так экономический кризис. Если он усилится, правительствам придется принимать серьезные меры по стабилизации ситуации, чтобы избежать социального взрыва. Причем негативные процессы затронут не только страны ЕС. Понятно, что жара негативно скажется на урожае. Продовольствия станет меньше, цены на него полезут вверх. А они и так высокие. В прошлом году едва удалось погасить проблему нехватки продовольствия, вызванную махинациями финансовых структур, которые привели к инфляционным процессам.



А тут добавились еще и климатические причины. Мы в более выгодном положении: у нас даже самая сильная жара не приводит к таким катастрофическим последствиям, как в Центральной, Западной и Южной Европе. Но европейцы-то переживут, а вот страны третьего мира, которым обычно оказывалась помощь, буду в критическом положении. Когда у них неурожай, то им помогают все, кто может. Но сейчас неурожай грозит и Европе, и в Китаю, и США, которые наряду с Россией и Украиной являются ключевыми игроками на продовольственном рынке.



Такая ситуация, конечно, ударит по всей мировой экономике, поскольку базовая продовольственная инфляция затронет практически все развитые страны. А если еще и энергетика будет дорожать, то это очень сильно скажется и на населении, так как повлечет снижение уровня жизни. Что может вызвать политические и социальные протесты. В том числе и в тех странах, которые считаются благополучными в этом отношении.



Нельзя исключить, что такой расклад заставит Запад пересмотреть некоторые моменты своей политики в отношении России. И занять более умеренную позицию в отношении СВО.



Андрей Бунич полагает, что закоперщики украино-российской конфронтации, разумеется, не смогут переобуться в воздухе и одномоментно отказаться от попыток прессовать Россию. Но по мере разворачивания всеобщего экономического кризиса им придется умерить свой пыл. Потому что их действия против России его только разжигают.



Во всех странах ЕС, несмотря на господствующую там антироссийскую истерию, еще остались вменяемые политические силы, и они будут искать компромиссные решения, чтобы и лицо сохранить, и доступ к российским ресурсам получить. А также иметь возможность беспроблемно вывозить украинское зерно.



Когда экономики европейских стран и США начнут нести все большие и большие потери, то коллективному Западу вообще может стать не до Украины. Им придется решать вопросы, связанные с собственной безопасностью. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690754340





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба

- Кадровые перестановки

- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов

- Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса "Ауыл аманаты"

- Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, выделенных на развитие АПК

- О ликвидации нарколаборатории

- Приговором суда привлечен к ответственности

- Рабочий график главы государства

- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве

