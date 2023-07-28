США. Республиканцы задумались об импичменте Байдену

01:07 31.07.2023 По заветам Никсона: республиканцы задумались об импичменте Байдену

В палате представителей заподозрили президента США в злоупотреблении властью в интересах своей семьи



Ксения Логинова



Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти обвинил президента страны Джозефа Байдена в злоупотреблении властью в интересах своей семьи. Политик предложил провести расследование для того, чтобы вынести импичмент главе государства. Подозрения в адрес американского лидера пока основаны на неподтвержденных свидетельствах. Вряд ли Республиканской партии удастся отправить президента в отставку. Однако это может больно ударить по рейтингу Байдена, который сейчас и так переживает не лучшие времена. Подробности - в материале "Известий".



Вопрос на $10 млн



"Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал американцам, что никогда не говорил о бизнесе, что его семья не получила ни доллара от Китая. Но сейчас мы доказали, что все это неправда. Дело дойдет до расследования для вынесения импичмента. Это даст конгрессу самую мощную власть для получения всей необходимой информации", - заявил спикер палаты представителей конгресса США, республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти.



По его словам, американский лидер "использует приемы, которых политика страны не видела со времен Ричарда Никсона". В 1974 году 37-й президент США ушел в отставку из-за Уотергейтского скандала, не дожидаясь импичмента.



"Он [Байден] "вооружает" правительство в интересах собственной семьи и лишает конгресс возможности вести надзор", - добавил политик.



Маккарти надеется, что Палата представителей "доведет дело до конца" и получит ответы на все вопросы. В частности, до расследования об импичменте, как это предполагает конституция США.



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Два месяца назад республиканцы из комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США заявили о получении доказательств того, что члены семьи Байдена и лица, связанные с ними, якобы через сеть из более чем 20 компаний получали миллионы долларов из-за границы.



Как сообщил председатель комитета Джеймс Комер, большинство из этих фирм были созданы, когда Байден занимал пост вице-президента.



Республиканцы считают, что в семье Байдена не только его сын Хантер, подозреваемый в неуплате налогов и других финансовых преступлениях, но и другие члены семьи использовали серые схемы, чтобы набить себе карманы за счет сделок, которые совершались за пределами страны. В частности, на Украине и в Китае.



По словам Комера, семья нынешнего президента и их окружение могли получить свыше $10 млн от разных иностранцев.



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Недавно республиканский сенатор от штата Айова Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором анонимный источник обвинил президента США в причастности к коррупционной схеме. По версии информатора, Джозеф Байден имеет отношение к назначению своего сына в совет директоров украинской энергетической компании Burisma.



Республиканцы шанс не упустят



В преддверии активной фазы предвыборной президентской кампании республиканцы не упустят шанс насолить президенту-демократу, который уже заявил, что собирается баллотироваться на второй срок.



Как пишет ABC News, в понедельник, 31 июля, бывший близкий деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер даст закрытые показания комитету по надзору палаты представителей. Он раскроет подробности о деловых отношениях сына президента. В частности, что во время встреч с иностранными бизнесменами Хантер включал громкую связь для бесед с отцом, который в тот момент был вице-президентом США.



В рамках предвыборной кампании 2020 года Джозеф Байден заявил журналистам, что никогда не обсуждал ни со своим сыном, ни с братом или еще кем-либо из членов семьи что-то, связанное с их бизнесом.



С таким же заявлением выступила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Президент никогда не имел отношения к бизнесу своего сына", - пояснила она.



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В настоящее время рейтинг популярности главы государства невелик. По данным агрегатора FiveThirtyEight, который проводил опрос общественного мнения 18 июля (910 дней пребывания Байдена в Белом доме), в среднем работу президента на посту одобряют 39,1% респондентов, в то время как 55,4% не одобряют. Более низкие показатели в это же время были у президента Джимми Картера. Его работой были довольны лишь 29%, а недовольны 57,6% американцев.



Главный соперник Байдена, экс-президент Дональд Трамп, за четыре года пребывания на посту дважды проходил через процедуру импичмента. Он уже высказался по поводу угрозы импичмента, нависшей над нынешним хозяином Белого дома.



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"Джо Байден - самый коррумпированный президент в истории США, что, несомненно, доказывается в палате представителей каждый день", - заявил он. Впрочем, сам Трамп умело использовал попытки импичмента в отношении него для консолидации электората, выставляя себя жертвой политических оппонентов.



Не более чем фарс



Американский политолог Мишель Голдберг считает, что нынешняя инициатива республиканцев "не более чем фарс". "Подозреваю, что в связи с неизбежным предъявлением еще одного обвинения Дональду Трампу процедура импичмента только ускорится. Республиканцам же надо чем-то ответить на фоне драмы их кандидата в президенты, которого обвиняют в многочисленных уголовных преступлениях. Причем не все республиканцы хотели бы импичмента", - пояснила эксперт.



По ее мнению, задумавшие процедуру импичмента политики преследуют несколько целей. "Они хотят отомстить [за Трампа] и посеять замешательство. При этом они могут использовать неясность обвинений в своих интересах. Например, вместо того, чтобы приводить какой-то конкретный пример, они попытаются цинично убедить окружающих в том, что скандал, разгоревшийся вокруг Байдена, такой же, как и вокруг Трампа. Так что суть не в том, чтобы привлечь кого-то к ответственности за фактическое правонарушение, а имитировать процесс попытки", - резюмировала политолог.



Профессор ВШЭ, политолог Алексей Макаркин, в свою очередь, также считает, что процедура импичмента не будет успешной.



- Палата представителей хотя и может выдвинуть обвинение, решать будет сенат, а там большинство у демократов. Тут требуется не простое, а квалифицированное большинство. Если только не всплывут какие-то компрометирующие данные, которые полностью подорвут престиж президента среди демократов. Но на сегодняшний день ничего подобного нет, - пояснил эксперт.



Он подчеркнул, что импичмент возможен только в том случае, если от президента отворачивается его собственная партия.



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- А это для США сейчас совершенно неактуально. Когда президентом был Трамп, импичмент ему инициировали демократы, у которых было большинство в палате представителей, - отметил специалист.



По его мнению, сейчас импичмент становится не правовой технологией, а сугубо политической.



- Это информационный повод, а запуск его процедуры - это событие, которое активно обсуждают эксперты, журналисты. В этот момент можно привлечь внимание к негативным сторонам действующего президента. В нынешней ситуации можно снова поговорить о сыне Джозефа Байдена Хантере. Так что импичмент - это политическая мера, при этом все знают, что она не будет в полной мере реализована, - добавил Алексей Макаркин. Источник - Известия

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