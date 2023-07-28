Он искал снежного человека в Таджикских горах. Памяти ученого Кирилла Станюковича

01:09 31.07.2023 Он искал Снежного человека на Памире и создал Атлас Таджикской ССР



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Сегодня исполняется 112 лет со дня рождения известного советского, таджикского ученого Кирилла Станюковича.







Экспедиция по поиску "Снежного человека", Восточный Памир 1958г.



На душанбинском городском кладбище есть скромная могила известного человека – Кирилла Станюковича. Ученый и боевой офицер, путешественник и исследователь, писатель и географ, философ и интеллектуал, педагог и фотограф. Он писал книги, которые расходились стотысячными экземплярами и переводились на многие языки мира в СССР и за рубежом.



Он был художественным и научным критиком, рецензентом нескольких газет и журналов, в том числе, "Вокруг Света", "Наука и жизнь", "Техника-молодежи".



Он был потрясающим романтиком, который с юных лет искал трудности и находил их. Он мечтал исследовать далекие выси Памира и сделал это.



Кирилл Владимирович Станюкович родился 29 июля 1911 года (17 июля 1911 года по старому стилю) в Санкт-Петербурге и происходил из старинного дворянского рода Станюковичей.



Его отцом был известный российский советский искусствовед, литератор, хранитель Русского музея Владимир Константинович Станюкович, родственник знаменитого писателя-мариниста Константина Станюковича.



Его жизненный путь был типичным для научной молодежи 30-х годов: юннатский школьный кружок, курсы коллекторов, а уже только потом, после первой большой экспедиции, университет… Юннатский кружок при Ленинградском зоопарке, центральный кружок юных натуралистов были первой школой.



Будущий ученый мечтал о путешествиях. А шли, по его словам, "в экспедицию в основном люди романтического склада и патриотических убеждений".



Сразу после окончания биологического факультета Ленинградского госуниверситета в 1936 году он уезжает на Памир и становится старшим геоботаником Памирской экспедиции Среднеазиатского государственного университета.



Фронт



Условия для работы были тяжелые: хромало снабжение необходимым инвентарем и продуктами питания, основным транспортом были верблюды, лошади, ослы, яки. О самолетах, вертолетах, автомобилях, о двусторонней радиосвязи ученые могли тогда только мечтать.



Доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР, член-корреспондент АН Таджикской ССР Кирилл Станюкович в 1976 году



Грузовые машины стали обслуживать научные экспедиции в Средней Азии только во второй половине тридцатых годов, но радиус их действия был тогда ограничен бездорожьем. Туда, где нужно было работать, машины не могли проникнуть, они оставались на базе, откуда ученые уходили уже верхом или пешком.



С первых дней Великой Отечественной войны Станюкович находился на фронте. Участвовал в боях на Ленинградском и 3-м Прибалтийском фронтах. С июля 1941 по сентябрь 1944 года в районе Невской Дубровки, Ленинградско-Новгородской, Нарвской и Таллинской операциях.



Был дважды легко ранен. А уже 24 сентября 1944 года заместитель командира батальона 92-го стрелкового полка 201 стрелковой дивизии старший лейтенант Станюкович был ранен тяжело, осколками гранаты.



После излечения на фронт он уже не вернулся.



Экспедиции и чудесное спасение



В 1946 году Кирилл Владимирович возвращается в Таджикистан и полностью отдается научной работе и экспедициям. Работая директором Памирской биологической станции АН Таджикской ССР в 1951-1959 годы, Станюкович составил карты растительности всех районов Восточного Памира. В 1949 году выпустил в свет монографическую работу.



Выступление Станюковича в 1977 г. Академия наук Таджикской ССР



Под его руководством были составлены карты растительности урочища Ак-Таш, южных склонов Ваханского хребта, долины Токуз-Булака и Верховьев Гунта, района Сарезского озера и долины Балянд-Кинка.



В июле 1949 года находясь в геоботанической экспедиции в районе поселка Хаит Станюкович успел сфотографировать начало землетрясения: обвалы рванувшиеся вниз по склону гор, и огромный высотой в два километра желтый пылевой гриб, раненых и пострадавших в этой страшной природной катастрофе и ее последствия.



Сам он спасся просто чудом, "повезло", рассказал он об этом событии в своем рассказе "Хаит". Сегодня его подробный фоторепортаж о Хаитской природной катастрофе хранится в Государственном архиве РТ и ждет своих исследователей.



Хаитское землетрясение, 10 июля 1949 года.



В поисках "Снежного человека"



В 1958 году научный мир был взволнован сведениями о "Снежном человеке", полученными с Памира. Его, как будто видели на реке Балянд-киик, в районе ледника Федченко. Но позже эти сведения были подвергнуты сомнению. Поэтому Академия наук СССР решила более внимательно исследовать этот вопрос и назначила специальную комиссию.



Лицензия на отлов "Снежного человека" была оформлена постановлением президиума АН СССР № 74 и поддержана правительством.



Согласно документу руководство академии, "считая необходимым принять меры для выяснения вопроса", образовал комиссию во главе с известным геологом и географом, членом-корреспондентом АН из Ленинграда Сергеем Обручевым. Из собранных комиссией материалов выяснилось, что наибольшее количество сведений о "снежном человеке" приходится на Памир.



Именно туда Академия наук СССР решила направить экспедицию. Она должна была изучить наименее доступные и отдаленные районы Памира, их флору и фауну, природные условия, которые допускали возможность существования там человека.



Экспедиция по поиску "Снежного человека", Восточный Памир 1958г.



Было решено изучить Сарезское озеро и район реки Балянд-киик вблизи ледника Федченко. Оттуда чаще всего поступали сведения о "памирском йети". Начальником экспедиции был назначен ставший уже к тому времени доктором биологических наук и профессором - Кирилл Станюкович.



Научная группа Станюковича выполнила все поставленные перед ней задачи. В труднейших условиях высокогорного Памира ей удалось исследовать природные условия этих районов.



Экспедиция стала научным подвигом и свидетельством исключительной добросовестности всех ее участников, которые после летнего и осеннего тщательного обследования намеченных районов, остались в горах на зиму, чтобы узнать, можно ли встретить "Снежного человека" в зимних условиях.



Увы, никаких следов "Снежного человека" экспедиция не обнаружила. Но благодаря ей Кирилл Станюкович сумел закончить сбор недостающего материала для своего главного труда "Атлас Таджикской ССР" (1968).



Лагерь экспедиции на берегу озера Сарез, в центре у палатки Кирилл Станюкович.



Экспедицией составлены геоботанические карты района обследования на площади около полумиллиона гектаров, изучен животный мир территорий, которые зоологами до сих пор не посещались, собраны спелеологические и археологические материалы.



Академическая экспедиция на Памир стала первой и последней. Но эпопея с поисками "Снежного человека" получила продолжение. Через несколько лет десятки неформальных экспедиций вновь бороздили высокогорные районы Памира в поисках следов йети.



"Записки" путешественника



По материалам своих экспедиций Станюкович написал многочисленные научные и научно-популярные работы и книги.



В рассказах и очерках, Кирилла Владимировича собранных в научно-популярных книгах: "Тропою архаров" (1959, 1965), "Рассказ об одной экспедиции" (1962), "В горах Памира и Тянь-Шаня" (1977), "В заоблачных высях" (1980) "Солдаты караванных троп" (1991), он рассказывал о своих путешествиях по Памиру и Тянь-Шаню, о своем пути в науку, о первых советских экспедициях, изучавших природу Памира и других малоисследованных регионов.



Книга "По следам удивительной загадки" (1965) посвящена его впечатлениям об экспедиции по поискам снежного человека. Рассказы Кирилла Станюковича о научных экспедициях в Таджикистане, словно приключенческие рассказы читаются легко и с интересом, от них невозможно оторваться.



Автор повествует о проводниках, караванах и караванщиках, о водителях автомобилей, о четвероногих "участниках" экспедиций - лошадях и верблюдах, ишаках и яках.



Это настоящая энциклопедия экспедиционных будней, обобщающая большой опыт бывалого путешественника, полная интересных житейских наблюдений.



Как многие деятельные люди, Станюкович не был склонен к самоанализу и рефлексии, поэтому его персонажи оказываются достаточно яркими и теплыми, Станюкович, впрочем, и не пытался претендовать на глубокий психологизм: и сам он, и герои его рассказов были для этого слишком заняты.



А еще Кирилл Владимирович написал несколько научно-фантастических произведений. Среди них рассказы "Голуб-Яван" (1957), "Человек, который его видел" (1958; под псевдонимом К. С.), "По следам удивительной загадки" (1965), "Акт" (1982), "По странному следу" (1961), "Обратите внимание на волнение озера в полдень" (1965).



Большая часть этих произведений собрана в авторском сборнике "Тайну охраняет пламя" (1965). Центральное место в сборнике занимает одноименная повесть об обнаруженном в горах Памира артефакте, оставшегося после посещения Земли инопланетными пришельцами и превращенного местными жителями в капище.



Повести и рассказы Станюковича занимают видное место в "географической фантастике" 60-70-х годов прошлого века.



Будучи членом-корреспондентом АН Таджикской ССР Кирилл Станюкович до конца жизни жил в Душанбе и работал заведующим сектором географии Отдела охраны и рационального использования природных ресурсов АН Таджикской ССР.



В 1986 году Кирилл Владимирович Станюкович скончался и был похоронен на городском кладбище Душанбе.



Могила Кирилла Владимировича Станюковича на душанбинском городском кладбище. Годы жизни род. 29 июля 1911 года (17 июля 1911 года по старому стилю) – умер 17 февраля 1986 года Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690754940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба

- Кадровые перестановки

- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов

- Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса "Ауыл аманаты"

- Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, выделенных на развитие АПК

- О ликвидации нарколаборатории

- Приговором суда привлечен к ответственности

- Рабочий график главы государства

- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве

