|Гибель в лифте почтальона Ольги Лаврентьевой потрясла ташкентцев
01:15 31.07.2023
Гибель почтальонки ужаснула Ташкент
Страшная и нелепая смерть русской почтальонки Ольги Леонтьевой в Ташкенте возмутила городскую общественность.
32-летняя молодая женщина погибла в лифте новостройки. Который даже не был введен в эксплуатацию! А тут еще район лишили электричества во время очередной аварии, от которых все лето лихорадит трехмиллионный город.
Лифт застрял на последнем девятом этаже, никто не хватился женщины, которая умерла от удушья в сплошном мраке, в ужасных мучениях.
Все это смотрится вполне закономерно. В Ташкенте нет четкой и твердой власти. Городские и районные хокимы меняются как перчатки, город тонет в пыли от новостроек, от борьбы жителей за свои права, за будущее столицы. Складывается впечатление полного бардака и безответственности.
Женщину нашли только на четвертые сутки! Никто ни за что не отвечает.
Вспыли чудовищные детали трагедии. Мать Ольги прямо обвиняет во всем непосредственное начальство дочери. Утром 25 июля мать примчалась в отделение попросила начать поиски Ольги в одном из лифтов. Ей отказали!
Вина РЭС и лифтеров также налицо.
Шестилетней Софии еще не сказали, что мать больше не вернется.
Семья явно небогатая, у них нет даже смартфонов. У Ольги был только кнопочный телефон, в лифте он не сработал.
Ситуация напомнила о диком случае с другой русской женщиной, учительницей Дианой Еникеевой. Ту под угрозой увольнения погнали подметать дорогу Самарканд-Бухара перед приездом президента. И очередной неуч за рулем грузовика сбил ее насмерть.
Маленький ребенок остался без матери, муж без жены. Только после этого глава государства запретил привлекать к бесконечным "субботникам" медиков и учителей.
В случае с почтальоном до последнего скрывали имя и фамилию несчастной, благо к поиску подключились волонтеры из @uzalert , ударили во все колокола. А где было ее начальство, почему никто не подумал о безопасности работника, об оперативной связи с ней на случай ЧП? Горох в стену…
Федор Сухов
Ужасные последствия, нашего "Узбекистанского раздолбайства"!
Молодая женщина (32 года) почтальон, погибла в застрявшем лифте, в не полностью заселенном доме, на Паркентской! Мучалась на жаре, четверо суток! В полной темноте… Ужас!
Ее, никто не услыхал!
Отключили электричество, и никто не удосужился починить!
А почтовое начальство, несмотря на то, что наверняка знало ее маршрут, не организовало поиски!!!
Позор!!!!!
У погибшей дома, осталась четырехлетняя дочка…
(((((
Владимир Фетисов
Четверо суток не было электричества? Ммда. Потом, в случае отключения электричества лифтеры обязаны совершить обход, чтобы убедиться, что никто не застрял. Действительно раздолбайство.
Georgiy Saakov
Долой нормы, нормативы, памятки, инструкции….потому что от них воняет неправильным прошлым. Да здравствует свобода волеиспражнения. А девушку жаль безмерно
Елена Ветвикова
У нас новый лифт остен ,как заходишь, сразу сеть пропадает, что странно, в старом советском телефон работал. Вот только задумалась, а что света не было в доме 4 дня? А если был, то никто не пользовался больше лифтом? Страшно…
Тамара Санаева
Металлический корпус.
Оксана Лукашева
Я тоже в ужасе ,что почтовое руководство не дало наводки где ее искать по адресам !!! Как они имели право это скрыть????? Не дай бог у меня бы произошло такое !!! Да я бы разнесла всех!!!! Всю работу, милицию,МВД,мчс ,и искали ее по всему ее маршруту!!! Человек Не вернулся с Работы!!! От этой точки и надо было искать и камеры смотреть! 4 дня!!! В каких муках она умирала !!! Уроды бл@@@ди..