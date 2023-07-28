 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.07.2023
01:23  Когда Англия была "пиратократией": морской разбой в историческом и географическом контексте
01:15  Гибель в лифте почтальона Ольги Лаврентьевой потрясла ташкентцев
01:09  Он искал снежного человека в Таджикских горах. Памяти ученого Кирилла Станюковича
01:07  США. Республиканцы задумались об импичменте Байдену
00:59  А.Бунич: Солнечный удар вправит Европе расплавленные мозги
00:36  Индия в поиске выгоды от ребалансировки сил в мире, - НГ
00:33  Переселение пуштунов в Афганистане встревожило его соседей, - В.Панфилова

00:26  Мифы о битвах кланов внутри "РосЭлиты". Это монолит болотной жижи, - А.Школьников
00:21  Жапаров разъяснил кыргызам выгодность майнинговых ферм для страны
00:17  ""Талибан" - между терроризмом и признанием, - Кирилл Семенов
00:08  "Альтернатива для Германии" рвется к власти
Воскресенье, 30.07.2023
20:45  Молдова всерьез готова лишить Гагаузию автономии и низложить башканшу Гуцул
11:39  "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром". Туркмения продолжает наслаждаться счастливой аркадаг-сердар жизнью...
11:25  Путин о передаче Турцией азовцев... Опять двойка?
10:56  ЕС и США не признали нового правителя Нигера. "Вагнер" спешит на помощь?
10:26  Нефть рушит потолок цен. Urals не реагирует на угрозы и уговоры
10:15  Сын действующего президента Колумбии Густаво Петро арестован по делу об отмывании денег
08:54  Постельная математика: сколько денег мог бы заработать Казахстан на проститутках, - orda.kz
08:48  Матильда видит прогресс. ПРООН и "Путь преобразований и достижений Узбекистан"
08:44  Зачем РФ членство в МВФ? "Ценная площадка переговоров", - Белкина (глупости, образец)
08:01  УкрБПЛА поскребли фасады небоскребов "Москва-сити". Градон Собянин бодрячком
07:58  У Путина много друзей... Зачем России газовый хаб в Турции
07:55  Варшава ждет отмашки Вашингтона для вступления в войну на Украине, - Дм.Минин
02:35  В Коканде за вымогательство задержан блогер Олимжон Хайдаров
00:22  Уйдет ли Турция на Запад? Что происходит за кулисами дворца султана, - М.Магид
00:15  "Вагнер" в Нигере отбирает у Франции урановые рудники?
00:12  В Аравии тоже пахнет войной..., - Хедие Левент
00:10  "Отключение" Гольфстрима-2025: Европа и Америка уповают на небеса, Россия не паникует
00:08  К чему приведет новое обострение вокруг Карабаха
00:05  США близки к соглашению с Ираном – на самом деле или только в фантазиях Госдепа? - Hamshahri
00:03  Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие (продолжение), - Рикардо Дюшен
Суббота, 29.07.2023
14:04  Талибы вместо Генпрокуратуры учредили в Афгане "Управление по надзору и исполнению указов и распоряжений"
13:37  Кинг Конг - жив! Лидером сместивших президента Нигера военных назван мусульманин - генерал Абдурахаман Тчиани
13:30  Бородай: Осознание неминуемости поражения к Украине еще не пришло
12:18  Путин впервые рассказал офигевшим афро-презам о том, как его кинули с Киевом. Даже нас так с бусами не на....
09:24  Время делить Польшу, - Евг.Спицын
08:47  Коллегия МВД Киргизии: 63 руководящих оглоеда получили взыскания
08:45  КырВлаcти сокращают разбухший госаппарат: в АП создано 4 новых управления
08:41  У Джо Байдена новая проблема: размножаются, как тараканы, незаконнорожденные внуки/правнуки
08:23  "Резкий отток вкладов юрлиц. УзбЦБ - в шоке
08:14  Авиакомпания "Таджик Эйр" возобновит работу в ближайшие месяцы. Наверное.. может быть..
00:30  Bloomberg: Попытки Китая расширить БРИКС терпят неудачу
00:28  Смертоносные печеньки японского генерала Исии (история)
00:24  Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие, - Рикардо Дюшен
Пятница, 28.07.2023
21:30  Новый Казахстан. Задержан за воровство глава Абайского областного "Правительства для граждан"
21:06  Пекин и Анкара хотят спасти зерновую сделку, - Вл.Скосырев
20:27  Путин и лумумбарий. Будем кормить ленивых негров Африки?
20:23  В Узбекистане вывели новые особо крупные сорта нектарина - "хосият" и "ифора"
20:16  В Турции сообщили, что Путин отказал Эрдогану в переговорах по зерновой сделке
19:50  За что уволен первый замглавы Нацгвардии Узбекистана Инамжон Ибрагимов и замМВД по цифровизации Тураходжаев?
19:43  Зачем России нужны русские буряты и русские таджики, - Петр Акопов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Гибель в лифте почтальона Ольги Лаврентьевой потрясла ташкентцев
01:15 31.07.2023

Гибель почтальонки ужаснула Ташкент

Страшная и нелепая смерть русской почтальонки Ольги Леонтьевой в Ташкенте возмутила городскую общественность.



32-летняя молодая женщина погибла в лифте новостройки. Который даже не был введен в эксплуатацию! А тут еще район лишили электричества во время очередной аварии, от которых все лето лихорадит трехмиллионный город.

Лифт застрял на последнем девятом этаже, никто не хватился женщины, которая умерла от удушья в сплошном мраке, в ужасных мучениях.

Все это смотрится вполне закономерно. В Ташкенте нет четкой и твердой власти. Городские и районные хокимы меняются как перчатки, город тонет в пыли от новостроек, от борьбы жителей за свои права, за будущее столицы. Складывается впечатление полного бардака и безответственности.

Женщину нашли только на четвертые сутки! Никто ни за что не отвечает.

Вспыли чудовищные детали трагедии. Мать Ольги прямо обвиняет во всем непосредственное начальство дочери. Утром 25 июля мать примчалась в отделение попросила начать поиски Ольги в одном из лифтов. Ей отказали!

Вина РЭС и лифтеров также налицо.

Шестилетней Софии еще не сказали, что мать больше не вернется.

Семья явно небогатая, у них нет даже смартфонов. У Ольги был только кнопочный телефон, в лифте он не сработал.

Ситуация напомнила о диком случае с другой русской женщиной, учительницей Дианой Еникеевой. Ту под угрозой увольнения погнали подметать дорогу Самарканд-Бухара перед приездом президента. И очередной неуч за рулем грузовика сбил ее насмерть.

Маленький ребенок остался без матери, муж без жены. Только после этого глава государства запретил привлекать к бесконечным "субботникам" медиков и учителей.

В случае с почтальоном до последнего скрывали имя и фамилию несчастной, благо к поиску подключились волонтеры из @uzalert , ударили во все колокола. А где было ее начальство, почему никто не подумал о безопасности работника, об оперативной связи с ней на случай ЧП? Горох в стену…



Федор Сухов
Ужасные последствия, нашего "Узбекистанского раздолбайства"!
Молодая женщина (32 года) почтальон, погибла в застрявшем лифте, в не полностью заселенном доме, на Паркентской! Мучалась на жаре, четверо суток! В полной темноте… Ужас!
Ее, никто не услыхал!
Отключили электричество, и никто не удосужился починить!
А почтовое начальство, несмотря на то, что наверняка знало ее маршрут, не организовало поиски!!!
Позор!!!!!
У погибшей дома, осталась четырехлетняя дочка…
(((((

Владимир Фетисов
Четверо суток не было электричества? Ммда. Потом, в случае отключения электричества лифтеры обязаны совершить обход, чтобы убедиться, что никто не застрял. Действительно раздолбайство.

Georgiy Saakov
Долой нормы, нормативы, памятки, инструкции….потому что от них воняет неправильным прошлым. Да здравствует свобода волеиспражнения. А девушку жаль безмерно

Елена Ветвикова
У нас новый лифт остен ,как заходишь, сразу сеть пропадает, что странно, в старом советском телефон работал. Вот только задумалась, а что света не было в доме 4 дня? А если был, то никто не пользовался больше лифтом? Страшно…

Тамара Санаева
Металлический корпус.

Оксана Лукашева
Я тоже в ужасе ,что почтовое руководство не дало наводки где ее искать по адресам !!! Как они имели право это скрыть????? Не дай бог у меня бы произошло такое !!! Да я бы разнесла всех!!!! Всю работу, милицию,МВД,мчс ,и искали ее по всему ее маршруту!!! Человек Не вернулся с Работы!!! От этой точки и надо было искать и камеры смотреть! 4 дня!!! В каких муках она умирала !!! Уроды бл@@@ди..

Источник - Vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690755300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба
- Кадровые перестановки
- Пострадавшим от засухи фермерам могут продлить срок уплаты кредитов
- Тамара Дуйсенова провела совещание по созданию Проектного офиса "Ауыл аманаты"
- Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, выделенных на развитие АПК
- О ликвидации нарколаборатории
- Приговором суда привлечен к ответственности
- Рабочий график главы государства
- Ход проведения экологического аудита "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  