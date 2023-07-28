В пакистанском Баджауре взорван съезд местного филиала партии "Джамиат Улема-и-Ислам" - более 40 погибших

05:54 31.07.2023

В Пакистане при взрыве в г. Баджаур погибли сорок человек, еще более двухсот получили ранения. По предварительным данным, теракт был совершен смертником на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам". Среди жертв взрыва руководители политического объединения. Ответственность за теракт пока никто не взял.



Движение "Талибан" (запрещено в РФ) и группировка "Техрик-е Талибан Пакистан" (запрещено в РФ) осудили теракт в Баджауре.



Олег Тимофеев