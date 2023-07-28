КазМО снова категорически отрицает военной техники в Россию. Шапка горит?

06:05 31.07.2023

Министерство обороны Казахстана отрицает распространяемую информацию о передаче России военной техники.



В ведомстве заявили, что техника, попавшая на распространяемые видео, принадлежит третьей стране и направлялась в РФ на плановый ремонт.



"Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", - говорится в заявлении Минобороны.



Минобороны напомнило, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружений и военной техники.