США бросают Украину в последнее наступление

12:23 31.07.2023 У президента США Джо Байдена нет времени на Украину.



30 июля 2023, Институт РУССТРАТ.



За почти полтора года, которые длится специальная военная операция, то, что произошло 26 июля не имеет прецедентов в информационном сопровождении конфликта со стороны американских СМИ. Конечно, сложно найти аналогии, так как в истории такого масштаба информационных войн ранее не велось. Однако, именно специфика внутриполитических процессов в США заставляет американские СМИ выдавать в публичное пространство больше подробностей, чем это стоило бы ожидать при освещении конфликта за рубежом.



Газета The New York Times 26 июля вышла с публикацией о том, что, по информации от чиновников министерства обороны США, поступила информация о том, что Украина начала основной этап своего контрнаступления и на юге Запорожской области ввела в бой резервы из подразделений, которые были обучены на Западе. По информации из Пентагона, в случае успеха, операция продлится от одной до трех недель, а ее целью является пробитие бреши в российской обороне с выходом на город Токмак, а затем - прорыв на Мелитополь, чтобы разрезать "сухопутный коридор" в Крым. Газета специально акцентировала заявление американских официальных лиц, что именно сейчас большая часть оставшихся украинских резервов вводится в бой, хотя украинская сторона не подтвердила этой информации.



Приведенный The New York Times комментарий военного эксперта о том, что успех этого наступления позволит определить удастся ли Украине изменить текущую динамику конфликта, не оставляет сомнений в принципиальной важности данной операции украинских войск. В тот же день, агентство Bloomberg, со ссылкой на свои источники в министерстве обороны США, сообщило, что Украина начала основной этап своего контрнаступления на юге Украины, чтобы перерезать "сухопутный коридор" в Крым. Отметилось и CNN, указав, что, по словам двух американских чиновников, Украина задействовала "основную массу" сил после "почти двух месяцев медленного прогресса". Все того же числа, 26 июля, журнал Politico, известный своей аффилированностью с демократической партией США, представители которой сейчас правят в Белом доме, со ссылкой на трех чиновников Пентагона, сообщил о том, что Украина отправляет в бой свои резервы на Запорожском направлении, чтобы дойти до Азовского моря. Именно эти действия "могут стать началом первого реального прорыва украинских сил в контрнаступлении", написало издание. Отдельно было отмечено, что в тот день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонную беседу с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, в ходе которой обсудили ситуацию на местах и "меры, принятые украинскими силами для освобождения земель от российских войск". Все это не оставляет сомнений, что хор американских СМИ о "вводе в бой украинских резервов" - это беспрецедентная, единая информационная компания, координируемая на уровне администрации президента США.



Стоит отметить, что когда украинское контрнаступление началось 4 июня, и об этом сообщило российское министерство обороны, американские СМИ несколько дней выжидали, опасаясь подтвердить данную информацию. Однако, возникает резонный вопрос, почему это происходит именно сейчас, ведь те же американские и остальные западные СМИ уже успели донести до своей аудитории, что украинское контрнаступление если не провалилось, то застопорилось. Центральные американские, британские, французские и немецкие СМИ рассказывали о том, что украинские вооруженные силы столкнулись с мощнейший эшелонированной обороной российских войск на Запорожском направлении. Обширные минные поля застопорили продвижение ВСУ и даже западная военная техника оказалась перед ними бессильна, кроме того, Россия обладает превосходством в воздухе и колонны украинской техники на запорожских полях становятся легкой мишенью для ударных вертолетов КА-52. С начала июня Украина потеряла почти 25% снаряжения НАТО, предоставленного Западом для наступательных операций, сообщила Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников. Та же газета The New York Times, еще в материале "Усталые солдаты, ненадежное снаряжение: многие проблемы Украины" сообщала, что некоторые украинские подразделения понесли потери в 200%, имея в виду, что их состав был уже несколько раз обновлен. Газета констатировала, что украинское контрнаступление "зашло в тупик". Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью The Washington Post говорил, что без полного материального обеспечения планы контрнаступления "вообще невыполнимы, но они осуществляются". Украинский генерал просил у своих западных кураторов боеприпасы, а главное - самолеты F-16, так как без преимущества в воздухе, по стандартам НАТО, такие наступательные операции не проводятся. Тема F-16 была одной из главных для Украины и на недавнем саммите НАТО в Вильнюсе, но пока даже не началось обучение украинских пилотов управлению такими самолетами. 23 июля газета The Wall Street Journal писала, что западные военные изначально понимали, что у Украины недостаточно ни подготовленных солдат для численного преимущества, ни вооружений, ни превосходства в воздухе, чтобы начать контрнаступление. Украина надеялась найти бреши в российской обороне, прорвать ее и вызвать панику в стане обороняющихся, что приведет к оставлению ими оборонительных рубежей. Однако за 3 дня, с 23 по 26 июля, этого не случилось, ситуация с обеспечением ВСУ пополнением и новым вооружением также никак не могла измениться. Поэтому, тут нужно вспомнить заявления представителей Белого дома, которые были сделаны до этого момента. Еще в марте глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявлял, что Украина получила все необходимое вооружение для проведения успешного контрнаступления - это включает обучение солдат и получение вооружения от Западных стран. Хотя все те же американские танки Abrams все еще не доехали до Украины. В июле официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер еще раз подтвердил озвученный тезис: "С нашей точки зрения, у Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления. Мы предоставили им колоссальные объемы военного оборудования вместе с нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру". 18 июля глава объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Украина имеет резерв со "значительным количеством боевой мощи, который еще не перешел" в контрнаступление. На Аспенском форуме по безопасности, который проходил с 18 по 21 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал мнение о еще готовящемся наступлении ВСУ, так как ВСУ обладают значительными ресурсами, которые до сих пор не были привлечены к активным боевым действиям. Колин Каль, советник министра обороны США, тогда высказал мнение, что украинцам "еще предстоит использовать большую часть своей боевой мощи" в контрнаступлении. Характерно, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пообещал ему, что ВСУ вскоре начнут новую фазу генерального наступления. Соответственно, он прекрасно понимал посыл из администрации президента США. Ответ на вопрос: почему Белый дом так торопиться бросить Украину в последнее наступление, можно также найти в американских СМИ. 18 июля The Washington Post писало, что США "призывают Украину к решительному прорыву" потому, что, со слов представителя НАТО, у России больше ресурсов и больше людей, и именно поэтому ВСУ сейчас нужно "сохранить давление и постоянно поддерживать импульс" контрнаступления. Эксперты американской телекомпании CNBC указали, что "окно возможностей" украинского контрнаступления закроется осенью с сезоном дождей. В политической плоскости ответ на этот вопрос давала газета The Wall Street Journal в материале "Зашедшее в тупик наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение". Газета пишет, что стратегия США по вливанию миллиардов долларов военной помощи в Украину заключалась в том, что она сможет нанести армии России существенное поражение, чтобы потом начать переговоры с позиции силы. Потенциально патовая ситуация подвергнет сомнению состоятельность озвученной президентом США Джо Байденом стратегии и поставит под сомнение способность Запада поставлять Украине достаточное количество вооружения. Такая ситуация также предоставит политическую поддержку тем, кто выступает против помощи Украине в самих США. Поскольку ни Россия, ни Украина не склонны к переговорам, у Белого дома сейчас мало вариантов, кроме как придерживаться выбранного курса, надеясь на возможный прорыв Украиной российской обороны. "Если украинцы задействуют резервы и не добьются успеха, тогда мы будем определяться, как действовать дальше", - сказал газете официальный представитель США. В публикации The Wall Street Journal американский чиновник свою мысль о том, "как действовать дальше" не продолжает, но нетрудно догадаться, что Джо Байдену будет очень сложно вести избирательную кампанию на пост президента США в 2024 году, если конфликт на Украине будет в "горячей фазе" и она в любой момент может потерпеть поражение от российской армии. Политические конкуренты будут предъявлять объективные претензии к Джо Байдену за миллиарды долларов американских налогоплательщиков, потраченных на вооружение, которое гниет в полях Украины. На фоне того, что эти же миллиарды долларов можно было потратить на обновление обветшалой американской инфраструктуры и борьбу с "эпидемией фентанила". Характерна одна из последних публикаций в газете The Washington Post, где говорится, что еще в ноябре 2022 года, генерал Марк Милли указывал, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен закончиться за столом переговоров. Автор считает, что тогда администрация Белого дома выбрала путь эскалации конфликта, но если становится понятно, что "перспективы украинской военной победы" слишком далеки, то сейчас руководству США следует воспользоваться советом Марка Милли. Ранее, советник министра обороны США Колин Каль уже озвучивал идею о том, что не важно на каких границах будет завершен конфликт, США всегда смогут представить Западу сложившуюся ситуацию, как победу при заключении мирных договоренностей с Россией, если суверенитет Украины сохранится. Вероятно, именно в этом направлении будет действовать Белый дом, когда украинское контрнаступление окончательно провалится. Источник - russtrat.ru

