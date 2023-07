К.Кларенберг: Британские "миротворцы" закладывают фундамент новой войны в Косово

13:46 31.07.2023 The Grayzone

США



Британская разведка обостряет косовский кейс?



Глава комитета Палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс является наиболее ярым разжигателем этнической напряженности в Косово, пишет Grayzone. Она явно имеет связи с разведкой и ведет незаконную деятельность, направленную на смену режима в Сербии, считает автор статьи.



Кит Кларенберг (Kit Klarenberg)



Произошел знаменательный поворот: после 20-ти с лишним лет безразличия к постепенному уничтожению сербов в Косово ЕС и США, наконец, решили обуздать вассала, начав выступать с частыми осуждениями и даже вводя санкции в отношении Приштины.



Они хоть и пустяковые по сравнению с теми, что Запад применяет к государствам, где добивается смены режима, но еще в начале 2023 года меры против Косово казались немыслимыми. Брюссель и Вашингтон ясно дали понять премьер-министру Албину Курти, что отмена последует за ослаблением напряженности в отношениях с сербским населением страны и ее реинтеграция в политическое русло.



Однако Курти продолжает проявлять несговорчивость. Возможно, одним из объяснений является молчаливая поддержка со стороны британской разведки. В британском парламенте ни один законодатель не осуждает санкции в отношении Косово активнее Алисии Кернс, главы комитета Палаты общин по иностранным делам и близкого союзника различных косовских чиновников.



Кернс - опытный специалист по вопросам психологической войны и сотрудник британской разведки. Ее намеренно скрываемый послужной список содержит убедительные намеки на то, что в рамках МИ-6 она искусно морочила людям головы на множестве западных театров военных действий.



Способны ли ее недавние публичные выступления по поводу кризиса в Косово стать той искрой, что разожжет, наконец, второй фронт украинского прокси-конфликта в бывшей Югославии?



Британские ‘миротворцы’ закладывают фундамент войны



4 июля текущего года Кернс выступила с необычайно воинственной речью в парламенте, изобразив современную Сербию мозгом обширной сети вмешательства в выборы, организованной преступности, дезинформации, терроризма и дестабилизации, охватывающей Балканы и не только. Завершила она выступление требованием к Лондону предпринять решительные действия.



"Правительство... должно признать, что полномочиями к сдерживанию обладают Палата представителей и Министерство иностранных дел. Мы можем это сделать", - провозгласила Кернс, а затем предложила Лондону разместить по всему региону миротворческие войска для противостояния предполагаемым угрозам со стороны Сербии.



"Обладая независимым голосом в рамках "Квинты" (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция - Прим. ИноСМИ) и на международной арене, Великобритания вполне способна отказать ЕС и США. Мы можем сказать им, что нельзя и дальше придерживаться нынешнего подхода, потому что все, чем они заняты, - это потворство автократам и, сказать по правде, подрыв наших демократических союзников", - добавила она.



Центральное место в ее обличительной речи заняло утверждение о том, что контролируемые сербским правительством террористические ячейки работают над дестабилизацией Косово, чему способствует постоянный приток оружия и финансирования из Белграда. Кернс уверена, что британское правительство и миротворческая миссия сил НАТО в Косово (KFOR, СДК) прекрасно знали о незаконной деятельности Сербии, но до сих пор не предприняли никаких действий.



"Слишком долго нам не удается дать объективную оценку вооруженному сербскому ополчению, действующему на севере Косово… Оружие контрабандой переправляется из Сербии в православные церкви на машинах скорой помощи. Когда наши войска узнаю́т об этом и пытаются их накрыть, слишком много времени занимает получение разрешений. К моменту их появления… в церковь уже приезжает скорая помощь и снова вывозит все оружие".



Это утверждение, никогда ранее публично не озвучивавшееся ни одним западным чиновником, вызвало в Сербии широкий резонанс, а также редкое публичное опровержение со стороны СДК. Всего через 24 часа после того, как Кернс выступила в парламенте, миссия заявила, что доказательств ввоза оружия в Косово из Сербии контрабандой нет.



Как пояснил один из ее представителей, упомянутый инцидент произошел в 2022 году, когда британские войска, дислоцированные на севере Косово, сообщили в штаб-квартиру СДК о "незаконном присутствии оружия": "В результате дальнейшего расследования с целью найти подтверждение этому, никаких доказательств обнаружено не было".



Подобные разоблачения вряд ли помешают крестовому походу Кернс за британскую интервенцию против Сербии. В тот же день, когда СДК в пух и прах разнесли ее заявление, Politico назвала Алисию одной из 40 лучших членов парламента, "наиболее эффективных в обеспечении политических перемен и формировании повестки дня в Вестминстере".



Как мы увидим, Кернс обладает зловещим и значительным влиянием на других театрах тайной войны, а также в ходе операций, которые еще только предстоит предать огласке.



Отчетность Алисии Кернс по сирийскому кейсу "вероятно, незаконна’



На протяжении десятилетнего сирийского кризиса британская разведка ежегодно проводила множество тщательно продуманных тайных кампаний информационной войны стоимостью в миллионы долларов. Цель состояла в том, чтобы дестабилизировать правительство Башара Асада, убедить сирийцев, международные организации и западную общественность в том, что грабящие страну и совершающие геноцид при поддержке ЦРУ и МИ-6 группировки боевиков являются "умеренной" альтернативой, а также наводнить мировые СМИ оппозиционно настроенной пропагандой.



Эти усилия были предприняты целым рядом мало кому известных третьих лиц. Согласно слитым документам, в период с 2014 по 2016 год Кернс контролировала и направляла их работу под прикрытием борьбы с ИГИЛ*.



Работа Кернс в соответствующей ячейке включала разработку "одобренной премьер-министром коммуникационной стратегии по разгрому ИГИЛ* и поддержке Сирии", руководство психологической войной Министерства иностранных дел в ответ на "российскую военную активность" в Дамаске и представление Лондона "на личных встречах с министрами иностранных дел, высокопоставленными религиозными лидерами, неправительственными организациями и иностранными военными из 15 стран." Соответственно, ее команда проводила "открытые и сдержанные коммуникационные кампании" в Великобритании и Западной Азии.



За это время Кернс трижды получала надбавки за "исключительную" работу, а также номинацию на премию Министерства иностранных дел за "выдающуюся реализацию политики". Жесткая служебная проверка деятельности ячейки, не предназначенная для огласки, была куда менее лестной и содержала вывод о том, что эти тайные пропагандистские программы "сопровождались гибелью людей, были плохо спланированы и вообще, вероятно, незаконны".



Агентура, которой руководила Кернс, состояла в основном из высокопоставленных военных и опытных разведчиков. Никто не знает, покидали ли они при этом официально занимаемые посты. Возьмем, к примеру, тайную организацию InCoStrat, основанную бывшими британскими военнослужащими Эммой Ле Мезурье, женой покойного основателя сирийских "Белых касок" и бывшего офицера военной разведки Джеймса Ле Мезурье. Эмма призналась в работе на МИ-6 и факт причастности организации к "оперативно-диверсионной деятельности по оказанию влияния".



Будучи главой ячейки, Кернс каждую неделю встречалась с "бывшими" представителями МИ-6, работавшими в группах прикрытия, и "во всех вопросах имела решающее слово". Было бы странно, доверь британские разведслужбы контроль над работой оперативников гражданскому лицу. Одно это убедительно свидетельствует о том, что в то время она была не обычным сотрудником МИД, а по факту офицером МИ-6.



Возглавив кишащую шпионами ячейку борьбы с ИГИЛ*, Кернс перешла в Torchlight Group - еще один фронт британской разведки. С 2017 по 2019 год она служила там "внештатным консультантом" по вопросам "насильственного экстремизма, борьбы с дезинформацией, гибридной войной и программами изменения модели поведения правительств, вооруженных сил и НПО".



Неудивительно, что в компании были и остаются бывшие высокопоставленные шпионы и солдаты, специализирующиеся на таких задачах, как обучение репрессивных правительств грязным трюкам Центра правительственной связи Великобритании (ЦПС), слежка за палестинскими беженцами и проникновение от имени Лондона в иностранные службы разведки и безопасности.



Неизвестно, когда и как пути Кернс пересеклись с главой "Белых касок" Джеймсом Ле Мезурье, но она говорила, что "гордится" работой с ним. После его загадочной смерти в ноябре 2019 года она назвала этого весьма противоречивого основателя якобы гуманитарной организации "невероятным" человеком.



Учитывая их очевидное сходство, статья Кернс для Huffington Post в апреле 2018 года, через несколько дней после предполагаемой атаки с применением химического оружия в сирийской Думе, вызывает серьезные подозрения. Подобно недавней речи по Косово, статья стала громогласным призывом к вмешательству Запада, раздула ныне дискредитированные утверждения о химатаках и осудила "теории заговора" тех, кто скептически относился к официальной версии.



Слитые впоследствии документы Организации по запрещению химического оружия убедительно подтверждают, что инцидент в Думе был инсценировкой, за которой стояли отчаявшиеся предотвратить поражение вооруженные оппозиционные группы. Независимые расследования указывают на то, что Ле Мезурье сыграл центральную роль в саботаже официального расследования, лично снабдив ученых Организации поддельными образцами почвы и "натаскав" свидетелей.



Тот случай был далеко не единичным. The Grayzone имеет доказательства того, как сеть связанных с МИ-6 оперативников инсценировала и скормила массам все так называемые атаки с применением химического оружия в Сирии, чтобы ускорить сценарий, предусматривающий физическое присутствие военного контингента США.



‘Глобальная Британия’ готовит секретную армию для смены режима на Балканах



Большинство бизнесменов и политиков рекламируют достижения настолько широко, насколько это возможно. Многие даже не гнушаются приукрашивать их ради расположения будущих работодателей, инвесторов и избирателей. Но только не Алисия Кернс.



В октябре 2011 года она зарегистрировала компанию под названием Public Communications Ltd., где была единственным директором и никогда не подавала отчетов до самого момента ликвидации в январе 2014-го. Согласно британскому законодательству, такого рода документы ни при каких обстоятельствах нельзя уничтожать в течение 20 лет после закрытия компании. Но сведения о бизнесе Алисии оказались безвозвратно стерты с лица земли, что еще раз подтверждает ее связи с МИ-6.



Кернс или кто-то из ее близких хорошо поработали над тем, чтобы подчистить ее следы в интернете и других местах. Все записи из интернет-архива ее личного веб-сайта за два с половиной года перенаправляют на пустую страницу. А из профиля в LinkedIn исчезли все упоминания о ее карьере до начала работы в парламенте после избрания в декабре 2019 года.



Опубликованная тогда в одной из местных газет статья содержит некоторые разоблачающие подробности, в том числе касаемо ее участия в операциях по "противодействию дезинформации и вмешательству в гибридную войну" по всему миру, особенно на Западных Балканах.



Полный послужной список Кернс в регионе неизвестен, но Министерство иностранных дел с 2018 года проводит на Балканах специальную кампанию, известную как "Глобальная Британия". Связанные с операцией документы, просочившиеся в СМИ, указывают на то, что ей в задачу поставлено продвижения интересов Лондона путем влияния на местные органы власти и нормативно-правовую базу.



Это стало возможным благодаря тайному финансированию секретной сети общественных организаций, НПО и СМИ. Бо́льшая часть работы проводилась под эгидой "противодействия дезинформации" с особым акцентом на российские государственные новостные агентства RT и Sputnik. Истинная же цель усилий откровенно излагается в просочившемся документе, связанном с глобальным британским проектом "верховенства закона" в регионе:



"В условиях, когда стимулы элит не согласуются с нашими целями/ценностями… может потребоваться подход, направленный на привлечение к ответственности политиков высокого уровня… Мы можем строить отношения и альянсы с теми, кто разделяет наши цели и ценности в области реформ… Крайне важно, чтобы средства массовой информации обладали возможностями и свободой привлекать политических деятелей к ответственности".



Иными словами, Лондон не потерпит высокоуровневой политической оппозиции своей повестке на Западных Балканах, и британская разведка готова принять активные меры для нейтрализации любых проявлений сопротивления среди местных.



Министерство иностранных дел выяснило, что из-за сильной общественной и политической антипатии к Великобритании Сербия стала символом регионального сопротивления. Недовольство местного населения напрямую связано с ролью, сыгранной Лондоном в 78-дневных "гуманитарных" бомбардировках НАТО, когда в марте 1999 года был нанесен удар по Приштине. В результате из сферы Белграда вырвали город, который многие сербы считают колыбелью своей цивилизации.



Поэтому британской разведке было велено бросить вызов негативному отношению сербов к Лондону посредством приемов психологической войны. Это помогло бы обеспечить окончательный отрыв Косово от Сербии под прикрытием усилий по налаживанию отношений.



В период с 2020 по 2022 год пять миллионов фунтов стерлингов было потрачено на операцию, получившую название "Укрепление позитивного мира в Косово и Сербии". Ее цель состояла в том, чтобы усилить поддержку национального косовского правительства среди жителей Северного Косово, убедив их покинуть родину и влиться в более широкое общество.



Достигнуть этого нужно было путем оспаривания существующих "нарративов, основанных на идентичности", и обеспечения "социальных изменений на национальном уровне" путем продвижения "альтернативных нарративов" через "национальные и региональные СМИ и влиятельных лиц в соцсетях". Роль Британии в заговоре должна была при этом тщательно скрываться. Все вовлеченные стороны подписали соглашения о неразглашении и были всесторонне "проинформированы и проинструктированы" о том, как в случае чего "представлять финансирование проекта". Хоть какое-то представление о причастности Лондона могли иметь лишь самые высокопоставленные агенты.



Внешние сотрудники, ведущие аккаунты проекта в соцсетях, помечали посты геотегами в "зоне охвата целевой аудитории" и следили за тем, чтобы вся деятельность была "крайне взвешенной, рост воспринимался органичным, а не результатом финансирования извне". Они постоянно следили за тем, как к инициативе относились на местном уровне, и работали над выявлением "любых связей проекта с правительством Великобритании".



Также был составлен специальный план эвакуации, включающий "меры по удалению или уничтожению данных, включая жесткие диски", на тот случай, если план вдруг станет достоянием общественности.



Британское правительство "разделяет позицию СДК"



После того, как СДК отвергли воинственную риторику Кернс, которую она допустила в выступлении перед парламентом, многие сербы обвинили ее в целенаправленном желании рисковать человеческими жизнями. В Косово за последние два десятилетия подобное наушничество повлекло невообразимое кровопролитие.



В марте 2004 года местные СМИ опубликовали "утки" с обвинением сербов в преднамеренном утоплении трех албанских детей, вызвав колоссальный всплеск насилия на этнической почве, кульминацией которого стала кровавая расправа над без малого 20 людьми с сотнями раненых и разрушение десятков православных церквей.



Последовавшее расследование ОБСЕ пришло к выводу, что "в отсутствие безрассудных, ложно сенсационных репортажей... события могли бы принять другой оборот" и "возможно, не достигли бы имевших место интенсивности и уровня жестокости, а, может, даже вообще не произошли бы". Расследование завершилось резким предупреждением о том, что "в пережившем этнический конфликт обществе, таком как Косово, однобокое освещение событий само по себе чревато насилием".



Как могла Алисия Кернс, будучи специалистом по вопросам психологической войны и экспертом по Западным Балканам, не знать о потенциальных последствиях антисербской тирады в очаге напряженности, таком как Приштина?



Более высокопоставленный в британском дипломатическом истеблишменте человек, который находится гораздо ближе к очагу конфликта, ясно осознал подстрекательский характер обличительных речей Кернс. 17 июля посол Великобритании в Косово Николас Эббот (Nicholas Abbott) категорически отверг ее обвинение в причастности Сербской православной церкви к контрабанде оружия. Пренебрежительно отозвавшись о Кернс как о рядовом парламентарии, Эбботт заявил, что британское правительство абсолютно "разделяет позицию СДК". Дипломат также отмел предположения о том, что привилегированное положение она получила благодаря службе в Комитете по иностранным делам.



"Что касается этого конкретного утверждения, то у нас нет ни такой информации, ни доказательств, - сказал Эббот. - Эти данные она получила не от правительства Великобритании и не в результате утечки по линии Министерства иностранных дел".



В другой раз Эббот заметил, что "многое" из увиденного им в Приштине напоминает Северную Ирландию. Там на протяжении 50-летних "неприятностей" различные разведслужбы Лондона вели тайную войну по типу "стратегии напряженности", которой МИ-6 придерживалась на протяжении всей холодной войны в Европе в рамках операции "Гладио". Британское правительство не было в курсе бо́льшей части этой деятельности.



Таким образом комментарии посла прозвучали уместнее, чем он рассчитывал, поскольку то же самое может быть справедливо и сегодня для Косово.



Кит Кларенберг - журналист-расследователь, занимающийся вопросами роли разведслужб в формировании политики и общественного мнения.



* Террористическая организация, запрещенная на территории России Источник - ИноСМИ

