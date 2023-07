American Thinker: Украина стала для США оружейным складом и испытательным полигоном

13:51 31.07.2023

American Thinker

США



Мы за Украину… или все же за байденовский милитаризм?



Те, кто поддерживают политику США на Украине, должны наконец понять, что она ведет к милитаризму, пишет AT. Администрация Байдена не дает общественности понять истинную природу украинского государства и то, как оно стало для Америки и оружейным складом, и испытательным полигоном.



Дана Абизаид (Dana E. Abizaid)



Этим летом я поездил по либеральной Новой Англии и видел массу украинских флагов, реющих над домами и предприятиями. Некоторые жители даже подошли к делу творчески и раскрасили свои почтовые ящики в примелькавшиеся сине-желтые цвета столь полюбившегося Западу государства-жертвы.



На первый взгляд может показаться, что развевающийся украинский флаг олицетворяет всего лишь благородную борьбу и противостояние добра и зла. Однако, учитывая недавнее решение администрации Байдена предоставить украинским военным кассетные бомбы, украинский флаг становится не столько символом поддержки угнетенного народа, сколько милитаризма Байдена в Восточной Европе.



Кассетные бомбы - лишь одно из звеньев обширного арсенала, поставленного администрацией Байдена Украине на колоссальную сумму в 113 миллиардов долларов с начала боевых действий в феврале 2022 года. Это уже настоящее издевательство над избитым лозунгом "Мы за Украину". Скорее уж "Мы за байденовский милитаризм". К чести администрации, ей удалось убедить американский народ в том, что такая астрономическая сумма поддержки оправдана. А часто звучащая мантра "столько, сколько потребуется" сулит, что этот поток не иссякнет. Но помимо благородного акта сопротивления путинской России, чем еще прославилось государство, которое получает от Америки такие щедроты?



Увы, Украина - совсем не та свободолюбивая утопия, которую нам рисуют американские СМИ, и в которой нас уверяет сам Байден. Хотя западная пресса и пытается всячески обелить Украину и замазать самые неприятные для ее сторонников моменты, достаточно немного погуглить, как вашему вниманию предстают серьезные репортажи и расследования, сделанные западными журналистами до начала боевых действий. Тогда еще The Guardian, Би-би-си, Рейтер и другие издания скрупулезно документировали расистские и антисемитские повадки ополченцев вроде батальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в России, - Прим. ИноСМИ), прославившегося благодаря защите Украины. В одной поразительной статье корреспондент журнала Time Саймон Шустер прямо цитирует ополченцев: "Мы - арийцы и свое возьмем" и "Толерантность к ЛГБТ - это противоестественно, это промывание мозгов". Кроме того, важно отметить, что сами украинцы сыты по горло безудержной коррупцией - отличительной чертой киевского правительства. По данным Transparency International, именно коррупция (а не возобновление конфликта) - главный страх украинских граждан и предпринимателей, намеренных восстанавливать страну. Один предприниматель даже сказал Euronews, что "главная проблема - в сумме инвестиций, которые наверняка разворуют".



Немного пугает сам факт, что гражданин США вывешивает флаг страны, которую наверняка не найдет на карте. Что еще хуже, при всех благих намерениях поднятые флаги олицетворяют поддержку администрацией Байдена армии коррумпированных украинских чиновников, белого национализма, антисемитизма и нарушений прав человека. Правительство Байдена это понимает и поэтому пытается помешать общественности понять истинную природу украинского государства и то, как Украина стала для Америки одновременно оружейным складом и испытательным полигоном.



Это хорошо заметно по тому, как правительство США оправдывает применение против России кассетных бомб. Неужели те, кто продолжает вывешивать украинские флаги, и впрямь верят оруэлловским заявлениям официального представителя Байдена по национальной безопасности Джона Кирби? Тот заявил - по-видимому, совершенно серьезно: "Украинцы используют кассетные бомбы ответственно. Они используют их эффективно и оказывают фактическое влияние на оборонительные позиции и маневры России. Полагаю, на этом можно остановиться".



Еще бы, не сомневаюсь, что он хотел бы остановиться именно на этом! Но всякий, у кого хорошая память, знает, что американское правительство постоянно лжет, причем как в преддверии войн, так и после них: достаточно вспомнить инцидент в Тонкинском заливе (после которого Конгресс США принял резолюцию, уполномочившую президента Линдона Джонсона ввести во Вьетнам войска, – Прим. ИноСМИ), растиражированное вранье про кувейтских детей, которых иранские солдаты якобы вырывали из инкубаторов и бросали умирать, и, наконец, позорное фиаско с оружием массового уничтожения. Сегодня облапошенные всякими Кирби любители украинских флагов верят, что они так или иначе защищают свободолюбивый народ Украины от "неспровоцированного нападения безумца Владимира Путина". Однако мы уже хаживали этой торной дорогой - вспомните варварских моджахедов Афганистана, которых мы славили как "борцов за свободу" и кровожадных повстанцев-"контрас" Никарагуа.



Тем, кто вывешивает украинские флаги и слепо внимает россказням всяких Кирби о кассетных бомбах, рекомендуется хотя бы кратко изучить недавнюю историю США и вспомнить биографию самого Кирби. Типично нахальное для Кирби интервью с Мэттом Ли из Associated Press в 2014 году отражает общее отношение чиновников администрации Обамы к согражданам, которых пичкают ложью.



"Разве не логично посмотреть на ситуацию и сказать, что причина того, что российская армия оказалась у порога НАТО, заключается в том, что это НАТО расширилась, а не русские? Иными словами, НАТО приблизилась к России, а не Россия к НАТО", - сказал Ли. Кирби парировал, что НАТО "не антироссийский союз", на что Ли возразил, что "в течение полувека был антисоветским". "Неужели вы не понимаете, что русские видят в этом угрозу?" - спросил он риторически.



Остается лишь надеяться, что сказанное Кирби далее не относится к тем, кто все еще размахивает украинскими флагами. Пытаясь объяснить решительный ответ якобы "российской экспансии" на запад, а также оправдаться за отсутствие исторических знаний, Кирби притворился невеждой и поразительным образом заявил: "Я еле получил диплом по истории в Университете Южной Флориды". Такой абсурд попросту недопустим, особенно когда у американцев есть доступ к четким и разоблачающим фактам.



Наконец, любителям украинских флагов следует повнимательнее изучить договор ООН от 2008 года, запрещающий использование кассетных бомб. Хотя часть их наверняка убьет российских солдат, ООН отмечает, что остатки кассетных боеприпасов "убивают или калечат мирных жителей, женщин и детей, препятствуют экономическому и социальному развитию, в том числе за счет потери средств к существованию, препятствуют постконфликтному восстановлению и реконструкции, а также задерживают или предотвращают возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц".



Сера Кулабдара, член кампании по запрещению противопехотных мин и коалиции по кассетным боеприпасам в США, призвала украинцев и американцев "обратиться к истории, а Америку - к нашим собственным действиям в таких странах как Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Афганистан и Ирак". "Последствия этих войн расскажут вам, что это напрямую влияет на жизни простых людей - у которых есть имена и есть матери и отцы, которые о них заботятся", - сказала она.



Таким образом, для тех, кто поддерживает политику США на Украине, и особенно тех, кто размахивает ее флагами, настало время глубже и пристальнее взглянуть на то, что за собой влечет эта поддержка: байденовский милитаризм.



Дана Абизаид преподает историю в Стамбульской школе международного сообщества и работает внештатным сотрудником The Daily Caller