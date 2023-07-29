 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.07.2023
14:21  Крушение огромного мифа. Тяжелая работа пропагандистов
14:16  Корабли для казахстанского флота будут собирать в Турции
14:12  Ашхабадцы составили петицию против убийств бездомных животных
13:58  Как этнополитическая ситуация в Афганистане влияет на Центральную Азию? - А.Князев, Н.Гулам
13:51  American Thinker: Украина стала для США оружейным складом и испытательным полигоном
13:46  К.Кларенберг: Британские "миротворцы" закладывают фундамент новой войны в Косово
12:23  США бросают Украину в последнее наступление

09:50  Почему "мягкая сила" не применима в России, - Л.Савин
08:36  "Ось Турции" и "новая эра тюрок": тюркский мир, Турция и Центральная Азия, - Р.Гузаеров
06:05  КазМО снова категорически отрицает передачу военной техники в Россию. Шапка горит?
05:54  В пакистанском Баджауре взорван съезд местного филиала партии "Джамиат Улема-и-Ислам" - более 40 погибших
01:23  Когда Англия была "пиратократией": морской разбой в историческом и географическом контексте
01:15  Гибель в лифте почтальона Ольги Леонтьевой потрясла ташкентцев
01:09  Он искал снежного человека в Таджикских горах. Памяти ученого Кирилла Станюковича
01:07  США. Республиканцы задумались об импичменте Байдену
00:59  А.Бунич: Солнечный удар вправит Европе расплавленные мозги
00:36  Индия в поиске выгоды от ребалансировки сил в мире, - НГ
00:33  Переселение пуштунов в Афганистане встревожило его соседей, - В.Панфилова
00:26  Мифы о битвах кланов внутри "РосЭлиты". Это монолит болотной жижи, - А.Школьников
00:21  Жапаров разъяснил кыргызам выгодность майнинговых ферм для страны
00:17  ""Талибан" - между терроризмом и признанием, - Кирилл Семенов
00:08  "Альтернатива для Германии" рвется к власти
Воскресенье, 30.07.2023
20:45  Молдова всерьез готова лишить Гагаузию автономии и низложить башканшу Гуцул
11:39  "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром". Туркмения продолжает наслаждаться счастливой аркадаг-сердар жизнью...
11:25  Путин о передаче Турцией азовцев... Опять двойка?
10:56  ЕС и США не признали нового правителя Нигера. "Вагнер" спешит на помощь?
10:26  Нефть рушит потолок цен. Urals не реагирует на угрозы и уговоры
10:15  Сын действующего президента Колумбии Густаво Петро арестован по делу об отмывании денег
08:54  Постельная математика: сколько денег мог бы заработать Казахстан на проститутках, - orda.kz
08:48  Матильда видит прогресс. ПРООН и "Путь преобразований и достижений Узбекистан"
08:44  Зачем РФ членство в МВФ? "Ценная площадка переговоров", - Белкина (глупости, образец)
08:01  УкрБПЛА поскребли фасады небоскребов "Москва-сити". Градон Собянин бодрячком
07:58  У Путина много друзей... Зачем России газовый хаб в Турции
07:55  Варшава ждет отмашки Вашингтона для вступления в войну на Украине, - Дм.Минин
02:35  В Коканде за вымогательство задержан блогер Олимжон Хайдаров
00:22  Уйдет ли Турция на Запад? Что происходит за кулисами дворца султана, - М.Магид
00:15  "Вагнер" в Нигере отбирает у Франции урановые рудники?
00:12  В Аравии тоже пахнет войной..., - Хедие Левент
00:10  "Отключение" Гольфстрима-2025: Европа и Америка уповают на небеса, Россия не паникует
00:08  К чему приведет новое обострение вокруг Карабаха
00:05  США близки к соглашению с Ираном – на самом деле или только в фантазиях Госдепа? - Hamshahri
00:03  Западная цивилизация уничтожает свое историческое наследие (продолжение), - Рикардо Дюшен
Суббота, 29.07.2023
14:04  Талибы вместо Генпрокуратуры учредили в Афгане "Управление по надзору и исполнению указов и распоряжений"
13:37  Кинг Конг - жив! Лидером сместивших президента Нигера военных назван мусульманин - генерал Абдурахаман Тчиани
13:30  Бородай: Осознание неминуемости поражения к Украине еще не пришло
12:18  Путин впервые рассказал офигевшим афро-презам о том, как его кинули с Киевом. Даже нас так с бусами не на....
09:24  Время делить Польшу, - Евг.Спицын
08:47  Коллегия МВД Киргизии: 63 руководящих оглоеда получили взыскания
08:45  КырВлаcти сокращают разбухший госаппарат: в АП создано 4 новых управления
08:41  У Джо Байдена новая проблема: размножаются, как тараканы, незаконнорожденные внуки/правнуки
08:23  "Резкий отток вкладов юрлиц. УзбЦБ - в шоке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Как этнополитическая ситуация в Афганистане влияет на Центральную Азию? - А.Князев, Н.Гулам
13:58 31.07.2023

Этнополитические процессы в Афганистане на протяжении всей истории отличались сложностью. Страну населяют пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы, а также ряд других малых народов. В отсутствие прочных и эффективных государственных институтов межэтническая проблематика приобретает особую важность и оказывает влияние на политику соседних стран. Подробнее читайте в статье доктора исторических наук Александра Князева и магистрантки МГИМО МИД России Нинэль Гулам.

Мотивы вовлеченности государств Центральной Азии в этнические процессы Афганистана варьируются от страны к стране. Среди стран Центральной Азии необходимо выделить прежде всего Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.

Особенности узбекской дипломатии в Афганистане

В 1990-е годы Узбекистан активно способствовал созданию на афганском участке своих границ буферного образования во главе с этническом узбеком Абдулрашидом Дустумом. Часто встречающаяся информация о массированной поддержке Дустума со стороны Узбекистана не имеет какой-либо документальной основы.

Первые контакты на официальном уровне между Ташкентом и руководством талибов* установлены в 1999 году. Весь последующий период и в настоящее время Узбекистан опирается на договоренности с действующими правительствами Афганистана, никак не акцентируя тему поддержки афганских узбеков.

Начиная с 2017–2018 гг. Ташкент наладил устойчивый диалог с руководством движения талибов*. Узбекистан в этот период не был готов взять ответственность за комплексное урегулирование в Афганистане, но, будучи ближайшим и влиятельным региональным игроком, сделал попытку стать частью масштабного процесса афганского урегулирования.

После августа 2021 года Узбекистан одним из первых среди государств региона наладил взаимодействие с новым правительством в Кабуле по решению проблем по экономическому сотрудничеству и в сфере безопасности. Нет ни малейших признаков того, чтобы узбекская община в Афганистане занимала в афганской политике Ташкента особый статус, основанный на этнической общности.

Как Туркменистан выстраивает отношения с Афганистаном

Туркменистан является единственным из государств – соседей Афганистана, кто в последние десятилетия не пытался оказывать какую-либо поддержку антиталибским силам и тем более по этническому признаку.

У Туркменистана были наиболее конструктивные из всех стран Центральной Азии отношения с движением талибов* в период их первого нахождения у власти. Ашхабад никак не реагировал на положение туркменской общины на сопредельной территории.

Известны частые случаи, когда попытки афганских туркмен, подвергавшихся давлению со стороны талибов* и пытавшихся уйти в Туркмению, жестко пресекались туркменскими силовыми структурами.

Наряду с Узбекистаном власти Туркменистана никак не выделяют афганских туркмен в качестве объекта своего внимания и взаимодействуют с государственными органами.

Позиция Таджикистана по отношению к Афганистану

Политическая позиция Таджикистана принципиально отличается от соседей. Она акцентируется на политическом признании правительства "Талибана"*, совпадая с политикой США и западных стран в целом. Душанбе апеллирует к необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.

Категоричность, с которой инклюзивность декларируется со стороны Таджикистана, подразумевает необходимость значительного увеличения числа представителей таджикского афганского сообщества в органах власти Афганистана.

Поддержка, которая оказывается в Таджикистане афганским таджикским антиталибским группировкам, потенциально может привести к эскалации как внутриафганского конфликта, так и межгосударственного конфликта между Таджикистаном и Афганистаном, и имеет значение для сферы безопасности всего региона.

В данной связи мотивирующими для внешних сил факторами к вмешательству в события в Афганистане являются региональная безопасность, а также ресурсный потенциал Афганистана.

После вывода американских войск США заинтересованы во фрагментации афганского политического пространства. В нынешней плоскости это означает вероятную поддержку Вашингтоном любых центробежных тенденций в Афганистане, ключевую роль в которых могут сыграть этнически организованные группировки.

Именно они в наибольшей мере расположены к такому сотрудничеству и пользуются поддержкой западных стран по эскалации конфликта в Афганистане.

Афганское и связанное с Афганистаном региональное конфликтное пространство имеет многослойную, многоуровневую структуру. В этом процессе переплетаются противоречия исторического и геополитического, геоэкономического, а также культурно-религиозного характера. В случае осуществления такого сценария вероятность вовлечения в него стран-соседей является высокой, в том числе - в этническом контексте.

Полную версию статьи "Этнополитическая ситуация в Афганистане: внешнее воздействие и вовлеченность стран-соседей" читайте на сайте журнала "Постсоветские исследования".
https://postussr.org/news/280/

Этнополитическая ситуация в Афганистане: внешнее воздействие и вовлеченность стран-соседей
А. А. Князев, Н. Я. Гулам
https://postussr.org/journals/230604/Князев А.А..pdf

* – организация, деятельность которой запрещена в России

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690801080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ход разработки Комплексного плана развития машиностроения рассмотрен в Правительстве
- Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
- За обеспечение студентов жильем персональную ответственность несут профильные министры и акимы регионов - Алихан Смаилов
- "Дефицит воды, света, тепла, свежего воздуха, качественного образования и здравоохранения - это то будущее, которое уже становится настоящим"
- Кадровые перестановки
- Вопросы внедрения цифровых сервисов для граждан и бизнеса обсудили в Правительстве
- К вопросу о слышащем и эффективном государстве
- Меры по обеспечению безопасности и летнего отдыха детей обсудили в Правительстве
- Тарифы подняли, но качество услуг под вопросом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  