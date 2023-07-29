Как этнополитическая ситуация в Афганистане влияет на Центральную Азию? - А.Князев, Н.Гулам

13:58 31.07.2023

Этнополитические процессы в Афганистане на протяжении всей истории отличались сложностью. Страну населяют пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы, а также ряд других малых народов. В отсутствие прочных и эффективных государственных институтов межэтническая проблематика приобретает особую важность и оказывает влияние на политику соседних стран. Подробнее читайте в статье доктора исторических наук Александра Князева и магистрантки МГИМО МИД России Нинэль Гулам.



Мотивы вовлеченности государств Центральной Азии в этнические процессы Афганистана варьируются от страны к стране. Среди стран Центральной Азии необходимо выделить прежде всего Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.



Особенности узбекской дипломатии в Афганистане



В 1990-е годы Узбекистан активно способствовал созданию на афганском участке своих границ буферного образования во главе с этническом узбеком Абдулрашидом Дустумом. Часто встречающаяся информация о массированной поддержке Дустума со стороны Узбекистана не имеет какой-либо документальной основы.



Первые контакты на официальном уровне между Ташкентом и руководством талибов* установлены в 1999 году. Весь последующий период и в настоящее время Узбекистан опирается на договоренности с действующими правительствами Афганистана, никак не акцентируя тему поддержки афганских узбеков.



Начиная с 2017–2018 гг. Ташкент наладил устойчивый диалог с руководством движения талибов*. Узбекистан в этот период не был готов взять ответственность за комплексное урегулирование в Афганистане, но, будучи ближайшим и влиятельным региональным игроком, сделал попытку стать частью масштабного процесса афганского урегулирования.



После августа 2021 года Узбекистан одним из первых среди государств региона наладил взаимодействие с новым правительством в Кабуле по решению проблем по экономическому сотрудничеству и в сфере безопасности. Нет ни малейших признаков того, чтобы узбекская община в Афганистане занимала в афганской политике Ташкента особый статус, основанный на этнической общности.



Как Туркменистан выстраивает отношения с Афганистаном



Туркменистан является единственным из государств – соседей Афганистана, кто в последние десятилетия не пытался оказывать какую-либо поддержку антиталибским силам и тем более по этническому признаку.



У Туркменистана были наиболее конструктивные из всех стран Центральной Азии отношения с движением талибов* в период их первого нахождения у власти. Ашхабад никак не реагировал на положение туркменской общины на сопредельной территории.



Известны частые случаи, когда попытки афганских туркмен, подвергавшихся давлению со стороны талибов* и пытавшихся уйти в Туркмению, жестко пресекались туркменскими силовыми структурами.



Наряду с Узбекистаном власти Туркменистана никак не выделяют афганских туркмен в качестве объекта своего внимания и взаимодействуют с государственными органами.



Позиция Таджикистана по отношению к Афганистану



Политическая позиция Таджикистана принципиально отличается от соседей. Она акцентируется на политическом признании правительства "Талибана"*, совпадая с политикой США и западных стран в целом. Душанбе апеллирует к необходимости создания в Афганистане инклюзивного правительства.



Категоричность, с которой инклюзивность декларируется со стороны Таджикистана, подразумевает необходимость значительного увеличения числа представителей таджикского афганского сообщества в органах власти Афганистана.



Поддержка, которая оказывается в Таджикистане афганским таджикским антиталибским группировкам, потенциально может привести к эскалации как внутриафганского конфликта, так и межгосударственного конфликта между Таджикистаном и Афганистаном, и имеет значение для сферы безопасности всего региона.



В данной связи мотивирующими для внешних сил факторами к вмешательству в события в Афганистане являются региональная безопасность, а также ресурсный потенциал Афганистана.



После вывода американских войск США заинтересованы во фрагментации афганского политического пространства. В нынешней плоскости это означает вероятную поддержку Вашингтоном любых центробежных тенденций в Афганистане, ключевую роль в которых могут сыграть этнически организованные группировки.



Именно они в наибольшей мере расположены к такому сотрудничеству и пользуются поддержкой западных стран по эскалации конфликта в Афганистане.



Афганское и связанное с Афганистаном региональное конфликтное пространство имеет многослойную, многоуровневую структуру. В этом процессе переплетаются противоречия исторического и геополитического, геоэкономического, а также культурно-религиозного характера. В случае осуществления такого сценария вероятность вовлечения в него стран-соседей является высокой, в том числе - в этническом контексте.



Полную версию статьи "Этнополитическая ситуация в Афганистане: внешнее воздействие и вовлеченность стран-соседей" читайте на сайте журнала "Постсоветские исследования".

https://postussr.org/news/280/



Этнополитическая ситуация в Афганистане: внешнее воздействие и вовлеченность стран-соседей

А. А. Князев, Н. Я. Гулам

https://postussr.org/journals/230604/Князев А.А..pdf



* – организация, деятельность которой запрещена в России